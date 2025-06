Ni Henry Cavill ni Aaron Taylor-Johnson. Amazon quiere un James Bond menor de 30 años, y la lista de candidatos está encabezada por una opción perfecta

Cuatro años después de innumerables palos de ciego, rumores, especulaciones y apagones informativos que se tradujeron en el temor y la desconfianza del fandom, la nueva etapa de la saga James Bond comienza a tomar forma, esta vez alejada del protector manto de los Broccoli y erigida sobre los cimientos de una Amazon MGM Studios que, en el mundo del espía británico, bien podría ser una de esas corporaciones con doble cara dominadas por un oligarca alopécico con delirios de grandeza.

Tras el fichaje de Denis Villeneuve como director de la próxima 'Bond 26', que no debería llegar antes de 2028 teniendo en cuenta el estado actual de la preproducción, la pelota ha quedado en el tejado del equipo de casting, que tiene la ardua tarea de encontrar un actor para dar vida a la nueva versión de 007. Para su desgracia, con un capitán de barco ya elegido, la procrastinación ha dejado de ser una alternativa, así que toca ponerse el mono de trabajo.

Las conjeturas desde que Daniel Craig cedió su testigo a la fuerza tras el fantástico y contundente cierre de su era en 'Sin tiempo para morir' bajo las órdenes de Cary Joji Fukunaga han estado a la orden del día, pero, tal y como recogen en Variety, una lista de los intérpretes a los que estaría cortejando Amazon, confeccionada por esos insiders de Hollywood que suelen atinar con bastante certeza, deja claras cristalinas las intenciones del estudio.

Trío de Bonds

A fecha de hoy, y según el informe, hay un trío de candidatos principal cuyos miembros comparten un posicionamiento preferente y una característica muy reveladora: todos están justo por debajo de la treintena. De los tres, los que tienen más papeletas de obtener su estatus doble cero son Harris Dickinson —de 28 años—, a quien acabamos de ver en 'Blitz', 'Babygirl' y 'El clan de hierro' y, sorprendentemente, un Jacob Elordi —27 años— que, después de George Lazenby, podría ser el segundo Bond australiano de la franquicia.

Por detrás de ellos, Tom Holland, de 29 primaveras, se alza como la tercera opción cumpliendo con los requisitos de actor británico menor de 30 años, pero su compromiso con 'La odisea' de Christopher Nolan podría suponer algún que otro quebradero de cabeza para Amazon. Esto queda lejos de ser un drama ya que, bajo mi humilde punto de vista, sería el perfil que, a priori, encajaría menos con un 007 marca de la casa Villeneuve —el peso de ser Peter Parker, supongo—, quedando Dickinson muy por encima gracias a su porte y su trayectoria interpretativa, ofreciendo un cóctel muy equilibrado entre juventud y madurez.

Pero los sueños, sueños son, y algunos de los grandes favoritos han quedado completamente descartados tras conocer los requisitos de Amazon MGM Studios. Hasta el moento, Aaron Taylor-Johnson parecía ser el intérprete destinado a obtener el rol, pero sus 35 años de edad convierten a la estrella de '28 años después' en un descarte casi seguro —lo cual es una lástima teniendo en cuenta sus aptitudes físicas e interpretativas, que darían de sobra para otro Bond asalvajado como el de Craig—.

Si el edadismo afecta a Taylor-Johnson no digamos a unos Henry Cavill e Idris Elba, que ya han cumplido los 42 y 52 años respectivamente y que están completamente fuera de la ecuación. Lamentablemente, esto también se aplica a mi Bond soñado: un Tom Hiddleston que sería la encarnación perfecta del espía, con esa elegancia británica y esa sorna tan características, pero que con 44 años no deja de ser un deseo sin fundamento.

En contraposición a la elección de Denis Villeneuve como director, que me genera más pereza que entusiasmo a pesar de mi confianza plena en que saldrá una gran cinta de aquí, la idea de poner a Harris Dickinson al servicio secreto de su majestad me parece de lo más interesante. Eso sí, por el momento, pies de plomo, porque, teóricamente, hasta que no haya cerrado un guión, no se dictará sentencia al respecto. La cosa, por otro lado, no pinta nada mal.

