Denis Villeneuve ahora llevará las riendas de James Bond, pero la pregunta es si aún quedan cosas nuevas que contar del personaje

Cansados de esperar a que los productores de toda la vida decidieran tomar el siguiente paso con paciencia y cabeza, Amazon adquirió James Bond con la idea de seguir rentabilizando una de las franquicias de acción más taquilleras. Y para que no quedase demasiado descarado, los nuevos productores tenían el designio de encontrar a alguien que, además de hacer una película con un nuevo actor, marcase una línea a seguir que se pudiera respetar mientras se va acumulando dinero.

Corte a la actualidad, donde Denis Villeneuve ha sido anunciado como el cineasta que va a marcar la nueva (?) dirección. Si llega a entregar una película será otra cuestión, porque el canadiense tiene todavía compromisos con ‘Dune’ y también un mal de ligarse a multitud de proyectos que no terminan fructificando. La cuestión principal, eso sí, es qué visión puede aportar al personaje para estos tiempos que corren.

Hablamos de uno de los cineastas de blockbuster con más ideas por fotograma de la actualidad, y también de uno de los técnicos más asombrosos sabiendo dar increíbles espectáculos con artesanía y eficiencia. No debería haber duda alguna de que será capaz de dar una película de Bond asombrosa que no rechinará demasiado con lo que ha sido la etapa más reciente con Daniel Craig. Pero quizá por ahí empiecen los problemas.

Broccoli y sus socios se estaban tomando con tiempo hacer la siguiente película porque había más variables que cubrir aparte del actor protagonista y los cineastas. La cuestión en la que llevan tiempo atascados es qué pueden contar ahora con el personaje, teniendo en cuenta que ya habían definido la última etapa como una de deconstrucción y de elaboración de arcos narrativos que previamente no habían interesado a la franquicia.

Es una dirección “elevada” que siempre estuvo más en la teoría que en la práctica, quitando ‘Skyfall’. Las películas con Craig funcionaban con un nivel muy superficial de “refinamiento” y “tratamiento narrativo”, teniendo conexiones entre películas pero realmente tampoco tanto que contar sobre 007, quitando de nuevo ‘Skyfall’ que hizo una especie de reconfiguración retroactiva de lo que pretendían hacer estas películas.

Esto terminó empujando a la franquicia a creerse demasiado su condición de espectáculo sofisticado, derivando a los peores impulsos de una ‘Sin tiempo para morir’ que tenía que explayarse tres horas dispersas sin tanto poso que elaborar. El final de esta debería haber sido una oportunidad para replantearse si realmente tienen tantas cosas que contar, pero la contratación de Villeneuve invita a pensar en un continuismo en intentar hace parecer a esta una franquicia profunda y de autor, cuando históricamente han sido otra cosa.

James Bond y sus crisis existenciales

Es posible que el canadiense dé con un ángulo interesante que no hayamos considerado, pero sigue existiendo la duda de si eso puede tener continuidad. Y si de verdad queremos películas de Bond cada vez más infladas de metraje y de ideas cuando ya hemos visto a ‘Misión imposible’ perder la complicidad con los fans por eso mismo. No debería ser tan complicado, pero en la era de las franquicias modernas parece que hay que dar mil vueltas a conceptos sencillos para poder dar sensación de que son elaborados.

La solución es bien sencilla, y estaba entre los directores que se estaban rumoreando: no pensar demasiado y volver a hacer películas de acción y aventuras una a una. Los planes narrativos enrevesados han infectado a muchas sagas por intentar replicar el modelo Marvel, y nada sería más refrescante que encontrar a una que apueste por hacer entretenimiento sin pretensiones. Dos horas de misiones con intriga, gadgets y secundarios llamativos, con un guion conciso realizado por un artesano que no tiene necesidad de imponer una visión pero claramente posee gusto como pueda ser Edward Berger.

El problema es que vivimos en la época donde Hollywood ha dejado morir a esos artesanos, no produciendo películas de tamaño medio donde estos cineastas entretienen mientras refinan su oficio. Cineastas como Berger son el último bastión de un tipo de director que no ha tenido relevo generacional, y que históricamente ha funcionado estupendamente para franquicias como Bond. Volver a la sencillez ya no parece una cuestión de cuándo, porque parece que ya casi ni parece una posibilidad. Así que si finalmente Villeneuve ejecuta el trabajo, esperemos que al menos tenga la excelencia que acostumbra, aunque luego sea imposible de seguir.

