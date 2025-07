"Nunca pasó nada". Rian Johnson tranquiliza a los fans de 'Star Wars' hablando de uno de sus proyectos más polémicos

El estreno de 'Los últimos jedi' fue hace ya ocho años, y la prueba de que tiene relevancia cultural y que removió cosas dentro de los fans de 'Star Wars' es que a día de hoy no puedes mentarla en Internet sin que salgan decenas de personas a hablar de ella como si hubiera secuestrado a su familia. Sin embargo, durante un tiempo y entre el griterío, Rian Johnson llegó a tener asegurada y aparentemente firmada una trilogía en la que podría contar lo que le diera la gana dentro de una galaxia muy, muy lejana. Cosas que pasan en Hollywood.

Deja que se Rian, Johnson

Ahora, en una entrevista con Rolling Stone, el director ha declarado que, realmente, nunca fue para tanto y que apenas pasaron de la primera fase: "No paso nada, realmente. Nos lo pasamos bien trabajando juntos y dijeron 'Sigamos haciéndolo'. Yo dije, '¡Genial!'. Hablé de algunas ideas con Kathy. La versión corta es que hice 'Puñales por la espalda'. Me fui e hice 'Puñales por la espalda', y ya estaba ocupado haciendo historias de asesinatos".

Es el tipo de cosa que si, más adelante, tengo una oportunidad de hacer, o hacer otra cosa en 'Star Wars', me encantaría. Pero ahora mismo estoy haciendo mis propias cosas, y estoy bastante contento.

De hecho, añade, su trilogía era "toda muy conceptual. Nunca hubo una descripción, tratamiento o nada". Y si lo que te estás preguntando es si Johnson es consciente de lo enfadado que estás con él en redes sociales, la respuesta es que sí, pero no le preocupa demasiado: "Nunca es agradable que alguien te ataque en Internet, y menos aún cuando te ataca diciendo cosas con las que no estoy nada de acuerdo sobre algo que he creado y en lo que he puesto todo mi corazón y mi alma". Pero. Siempre hay un pero, por suerte.

Pero, al mismo tiempo, haber crecido como fan de 'Star Wars' me ha permitido contextualizarlo y sentirme en paz de muchas maneras diferentes. Ya en el patio del colegio discutía sobre 'Star Wars' cuando era niño. Y estaba en la universidad cuando salieron las precuelas. Mis amigos y yo éramos odiábamos las precuelas. Todo el mundo era despiadado en ese momento. Y, claro, ahora las precuelas son aceptadas. No lo digo como una frase fácil del tipo "¡Oh, las cosas cambiarán en 20 años, ya lo verás!". Es más bien que este tira y afloja, y este odio hacia lo que parece nuevo, todo ello forma parte de ser fan de 'Star Wars'. Dejando a un lado la basura de la guerra cultural, creo que esa parte esencial es saludable.

Aunque probablemente 'Los últimos jedi' nunca vaya a ser aceptada por parte del público actual, es cierto que, en su día, 'La amenaza fantasma' recibió insultos incluso peores, y a día de hoy se considera una pieza imprescindible del universo de George Lucas. ¿Quién sabe? Quizá generaciones posteriores puedan ver el Episodio VIII fuera de su contexto dentro de unos años y apreciarlo de otra forma: al menos, por suerte para su salud mental, no parece que Johnson, más centrado en dirigir sus propios proyectos, vaya a estar pendiente de lo que se haga y diga en Internet. Esa suerte que tiene.

En Espinof | La mayoría de los fans de Star Wars no saben cómo era realmente la película original. Unos archivistas quieren solucionarlo

En Espinof | Las 14 mejores películas de 2025 (por ahora)