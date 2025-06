Heath Ledger sobre los comentarios homófobos hacia 'Brokeback Mountain': "No nos importa tu opinión, es aburrida y anticuada"

Este 2025 se celebra el 20 aniversario del estreno de 'Brokeback Mountain', la aclamada película dirigida por Ang Lee. Hace bien poco su guionista Diana Ossana hablaba sobre cómo ella cree que la homofobia entre la élite de Hollywood de la época fue clave para que 'Crash' la derrotase en los Óscar y ahora toca recuperar unas declaraciones de la época del mismísimo Heath Ledger.

"Es realmente inmaduro"

Como muchos recordaréis, Ledger da vida en 'Brokeback Mountain' a Ennis del Mar, uno de los dos personajes principales de la función. Él mismo era totalmente consciente de algunas reacciones homófobas que hubo hacia la película y en una rueda de prensa no dudó en mostrarse tajante al respecto:

Creo que es una pena. Para empezar es inmaduro, realmente inmaduro, pero creo que es una auténtica pena que la gente necesite mostrar su disgusto o sus opiniones negativas sobre la forma en la que dos personas deciden amarse. Venga ya, al menos expresa tu opinión sobre cómo dos personas deberían odiarse y usar la violencia o la ira hacia el otro. ¿No es eso más importante? Yo creo que sí.

Realmente no me concierne, pero creo que es una pena, pero también siento que va a sorprender a la gente. Obviamente, es una historia sobre dos hombres enamorados y tiene una temática homosexual, así que se le pone una etiqueta fácil, pero ,desafortunadamente, la gente etiqueta muy fácil las cosas con las que se encuentran incómodos.

El simple hecho de trascender una etiqueta es algo humano. Es la historia de dos personas, dos seres humanos, que están enamoradas. Tienes que superar el hecho de que sean dos hombres, esa es la cuestión. No es una película sobre una epidemia, un virus, o algo que se pueda curar en un hospital. Mostramos que el amor entre dos hombres es tan contagioso, emotivo, fuerte y puro como en el amor heterosexual.

Si no puedes entenderlo, no vayas a ver la película. Está bien, no nos importa tu opinión. Lidia con ello en tu vida privada, no lo digas en voz alta. No lo queremos saber, es algo realmente aburrido y anticuado. Estamos realmente orgullosos, creemos que trasciende eso.

Difícilmente pudo ser más claro Ledger a la hora de defender la película de ese tipo de ataques y no me entra en la cabeza que nadie pueda llevarle la contraria. Ya no es solamente una cuestión de respeto, es que por mucho que te enfades o intentes reprimirlo, no lo vas a conseguir. Las personas homosexuales son tan personas como los heterosexuales y negándolo lo único que consigues es ponerte a ti mismo por debajo por culpa de tus prejuicios.

Si os apetece recuperar 'Brokeback Mountain' para celebrar su 20 aniversarios, tenéis disponible la película en streaming tanto en Movistar Plus+ como en Filmin.

