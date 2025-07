"Sí, Superman es política". James Gunn expresa algo que resulta hasta obvio a estas alturas sobre el superhéroe de DC

Hay gente que sigue diciendo, totalmente convencida, que el cine de entretenimiento no es político. Que en absoluto hay política en películas como 'Starship Troopers', 'Black Panther' o 'Capitán América: Civil War', y que está todo en la mente del espectador que quiere sacarle un segundo significado. Ha tenido que ver un creador tan importante como James Gunn a subrayar la tesis: sí, claro que hay política en el entretenimiento más básico. ¿No era obvio?

Lo que hay que agunntar

En plena ronda de entrevistas y reportajes por el estreno de 'Superman', Gunn ha afirmado a The Times of London que Superman algo que a estas alturas todo el mundo debería tener claro: es mucho más que un señor en mallas que vuela y tiene superfuerza. "'Superman' es la historia de América. Un inmigrante que viene de otro lugar y se quedó en el país, pero para mí es sobre todo una historia que cuenta que la amabilidad humana básica es un valor que hemos perdido". ¿Querías un Superman oscuro y enfadado? Aquí no es.

Obviamente, Gunn es consciente que hacer una película de este estilo en 2025 le va a hacer estar sujeto a críticas, pero no le importa demasiado: "Sí, es diferente, pero trata sobre la bondad humana y, obviamente, habrá idiotas que no sean amables y lo tomen como una ofensa sólo porque trata sobre la amabilidad. Pero que les den". Pero si aún tenías alguna duda, Gunn lo deja muy claro: "Sí, trata sobre política". ¿Que la historia de un inmigrante que acaba con un multimillonario es política? Me pinchas y no sangro.

Gunn, eso sí, matiza: "Pero en otro nivel va sobre la moralidad. ¿Nunca matas, sin importar lo que pase, que es en lo que Superman cree, o tienes un equilibrio, como cree Lois? Realmente va de su relación y cómo las opiniones diferentes en creencias morales básicas pueden separar a dos personas". Este viernes podremos salir de dudas. No solo en lo referente a su argumento o a la política, sino en una taquilla que va a ser uno de los momentos pivotales del año para la industria. Con o sin gente de ambos gritándose por el medio.

