El mejor western de la historia según José Luis Garci es de John Wayne: "La película con la que me siento más identificado, contiene todo"

El cine del oeste nos ha dejado muchas películas inolvidables, por lo que elegir solamente una como el mejor western de todos es una tarea harto complicada. En Espinof ya lo hicimos en su momento, pero ahora toca hacer una para en cuál pone José Luis Garci por encima de todos los demás.

Fue en un programa de Cowboys de Medianoche emitido en julio de este mismo año cuando el propio Garci reflexionaba sobre la pregunta de cuál es la mejor película del oeste señalando que "Hay siete que puedes decir que son la mejor: 'Centauros del desierto', que tiene una legión de seguidores; 'El hombre que mató a Liberty Valance', para qué vamos a hablar; 'Río Bravo', 'Raíces profundas'…"

Fue entonces cuando Luis Alberto de Cuenca se mojaba diciendo que "si tuviéramos que elegir una, elegiría Río Bravo", algo que Garci decidió secundar, mostrando así su apoyo a uno de los largometrajes más populares protagonizados por John Wayne: "probablemente sí, yo también".

Estrenada en 1959, 'Rio Bravo' cuenta la historia de un sheriff que mete entre rejas al hermano de un poderoso terrateniente por haber cometido un asesinato. Sin embargo, este último va a hacer todo lo que esté en su momento por liberarlo y el sheriff contará con una ayuda muy reducida para intentar impedirlo...

"Es una comedia, una película sobre la amistad, una historia de amor, de tiros, de violencia"

Garci había ya mostrado lo mucho que le gusta 'Rio Bravo' en otras ocasiones, como en el programa que se le dedicó en su momento dentro del mítico espacio 'Qué grande es el cine'. Además, en una entrevista concedida a El Debate señaló lo siguiente sobre la película que más le marcó en la niñez:

La película con la que me siento más identificado sería 'Río Bravo' o 'Fort Apache'. 'Río Bravo' contiene todo: es una comedia, una película sobre la amistad, una historia de amor, de tiros, de violencia… Cada uno, según va creciendo y cumpliendo películas, se va acercando más a unas que a otras. No es que las deseches, sino que te sientes más confortable viendo unas películas que otras.

Personalmente creo que ni siquiera es el mejor western con Wayne, ya que ese honor sería para 'El hombre que mató a Liberty Valance', pero también que 'Rio Bravo' es una película excelente y una buena puerta de entrada para aquellos que quieran saber todo lo que puede aportar un título de este género.

Si os apetece recuperar esta influyente película dirigida por Howard Hawks, estáis de suerte, pues la tenéis disponible en streaming dentro del catálogo de Movistar Plus+.

