Más de 80 millones de visualizaciones. La película más vista del año en Disney+ ha destrozado récords meses después de arrasar en cines

Disney acaba de anunciar los resultados del año de sus plataformas de streaming, ofreciendo datos sobre cuáles han sido los títulos más vistos del año. Ahí destaca con luz propia el hecho de que una película ha destrozado récords con más de 80 millones de visualizaciones, algo que tampoco sorprende tanto tras el enorme éxito que tuvo primero en cines. Me refiero a 'Vaiana 2'.

Ya en su momento se supo que la secuela de 'Vaiana' había conseguido el mejor estreno de una película en Disney+ desde el lanzamiento de 'Encanto' en 2021. En concreto, 'Vaiana 2' debutó con 27,3 millones de visionados durante sus primeros cinco días disponible en la plataforma.

Gran éxito

Ahora Disney también ha aclarado que 'Vaiana 2' ha superado los 80 millones de reproducciones desde su estreno, situándose como la película más vista del año en Disney+. De hecho, la compañía aclara que ha sido la número 1 en todos los estados de EEUU, y que también lo ha conseguido en casi todos los países del mundo.

Hay dos cosas que quedan claras con estos datos. La primera es que vuelve a confirmar que, comercialmente hablando, Disney acertó al reconvertir en película lo que iba a ser una serie para lanzarse de forma directa en streaming. Ya en cines había arrasado con unos ingresos mundiales de 1.059 millones de dólares...

La segunda es que Disney+ todavía sigue bastante lejos de Netflix. Quizá sea una comparación algo injusta, pero es que este año también se estrenó 'Las guerreras K-Pop', una película que sumó más de 325 millones de visualizaciones solamente durante sus primeros 91 días disponible en Netflix. Mucha diferencia de 80 millones, y encina en más tiempo, a 325 millones...

