Los ejecutivos de TV creen que 'Más que rivales' arrasa porque son "representaciones gráficas con un poco de trama". Yo opino que sólo están tocando la superficie

Hay algo muy revelador en cómo los productores hablan del fenómeno 'Más que rivales' (o 'Heated Rivalry') La serie -que en España puede verse ya en Movistar Plus+- se ha convertido en un pequeño terremoto dentro del streaming, y buena parte del discurso corporativo gira alrededor de lo mismo: el sexo vende, el ritmo engancha, el morbo genera conversación. Y sí, todo eso influye. Pero reducir el éxito de la serie a una estrategia de provocación es quedarse en la superficie.

Lo verdaderamente disruptivo de la serie no es que empiece con una escena de sexo gay en los primeros minutos, sino que normaliza ese deseo dentro de un relato de género tan tradicionalmente masculino y conservador como el hockey profesional. No es solo atrevida: es política en el mejor sentido del término. Es una serie que entiende que el público está preparado para historias que rompen con los moldes de la masculinidad, con la representación edulcorada del romance y con la idea de que las narrativas LGTBIQ+ tienen que ser suaves, didácticas o correctas para ser aceptadas.

Más allá del morbo

Justin Stockman, vicepresidente de Desarrollo de Contenido y Programación de Bell, explicó que en los primeros siete minutos del primer episodio hay una escena de sexo: "Muchas series no la habrían hecho", dijo. Pero los ejecutivos de Bell y el equipo creativo, añadió, pensaron que "esta es una serie picante. La gente va a hablar de ella porque hay sexo". Y entiendo el razonamiento desde el marketing, pero me parece simplificar algo que va más allá. La gente no solo habla de 'Heated Rivalry' solo porque hay sexo, también lo hace porque ese sexo está colocado en un contexto que tradicionalmente se ha negado o invisibilizado. No es lo mismo provocar que darle la vuelta a la provocación.

Durante el proceso de producción de la serie, dijo Stockman, el equipo se centró en no diluir la creatividad. Nunca se pensó en: "Introduzcamos muchos personajes serios y lo perfeccionaremos. No, simplemente lo dejaron como tiene que ser. Y si realmente logramos que sea la mejor versión de lo que se supone que debe ser, la gente encontrará su punto de partida porque será más cercano, porque se sentirá más real". Aquí estoy totalmente de acuerdo, aunque creo que el éxito no viene solo de “ser fiel a la esencia”, sino de no tener miedo a incomodar a cierto público. Porque 'Heated Rivalry' propone una forma distinta de mirar el deseo masculino, la competitividad y la intimidad emocional entre hombres. Y eso sigue siendo bastante revolucionario.

Suzanna Makkos, directora de comedia de ABC Entertainment y Hulu Originals, afirmó que el ritmo narrativo fue clave para la efectividad de la serie. "Me gustó mucho que fuera tan rápido. Es como: Estamos en los Juegos Olímpicos. Ahora estamos en la fase de trofeos. Creo que el público busca un ritmo más rápido. No se necesitan escenas largas de ellos acelerando el ritmo", dijo. Y está claro que el ritmo ayuda, claro. Pero la serie no solo engancha solo porque vaya al grano, sino porque lo que cuenta no suele ocupar el centro del relato en series deportivas: el deseo, la vulnerabilidad y la identidad en espacios de una masculinidad hipercompetitiva.

Stockman se rió: "Quería volver a escuchar todos los libros. Todavía estoy leyendo el primero, y tengo que bajar el volumen cuando me detengo en un semáforo en rojo. Son solo representaciones gráficas de sexo, y luego un poco de trama". Y, sin embargo, añadió que "tiene un público enorme, y se le ha tachado de obsceno. Pero a la gente también le gusta lo obsceno. Y hay una manera de elevarlo y convertirlo en una serie más atractiva".

Aquí es donde creo que el discurso se queda corto: no es solo que "a la gente le guste lo obsceno", es que durante mucho tiempo se ha considerado obsceno mostrar ciertas sexualidades y perfectamente normal mostrar violencia, humillación o masculinidades tóxicas. 'Heated Rivalry' es incómoda para algunos porque desmonta todo esto. No triunfa por ser provocadora: triunfa porque, en un entorno cada vez más calculado y que depende de grandes corporaciones, se permite ser distinta de verdad.

