Los fans critican el final de 'The Boys' y afirman que es peor que el de 'Stranger Things' pero mejor que el de 'Juego de Tronos'

Prime Video ya ha estrenado el episodio final de 'The Boys', un capítulo que ha despertado reacciones de todo tipo, pero el consenso real es que es uno de los peores de la serie. Buena prueba de ello es que apenas consigue una nota media de 6,6 en IMDb, mostrando además una tendencia a la baja. Por ahora, es el segundo peor valorado de la serie, siendo solamente superado por el episodio inmediatamente anterior.

Es evidente que el final de 'The Boys' no va a ser recordado como uno de los mejores de todos los tiempos. De hecho, es más probable que aparezca a menudo en ese meme del caballo mejor o peor dibujado según lo inspirada que esté la serie, pero ahí es justo destacar que también hay clases, pues los fans lo sitúan por debajo del desenlace de 'Stranger Things' pero por encima del de 'Juego de Tronos' ('Game of Thrones').

Otros precedentes similares

Lo curioso es que ambos casos se enfrentaron a una disyuntiva similar a la de 'The Boys'. Por ejemplo, 'El mundo del derecho' ha acabado situándose como el segundo peor episodio de todo 'Stranger Things' con una nota media de 7,5. Y seguramente habría acabado siendo el peor de no existir 'La hermana perdida', ese capítulo de la temporada 2 que se sentía como una especie de spin-off totalmente fuera de lugar.

Por su parte, el batacazo de 'El Trono de Hierro' fue total en el caso de 'Juego de Tronos', ya que consigue una paupérrima valoración media de 4 sobre 10 en IMDb, convirtiéndose así en el peor valorado de toda la serie con mucha diferencia. Esto deja claro el odio que generó entre los seguidores de la serie de HBO. Por mi parte, confieso que sí quedé satisfecho con la resolución, pero aquí importa la opinión general y no la particular.

Eso también me ha hecho recordar lo que sucedió con 'The Umbrella Academy' en Netflix, pues fue otro final de serie que generó tal enfado entre los seguidores de la serie que apenas tiene un 4,9 en la misma web. Curiosamente, fue otro cierre que a mí me gustó bastante, pero el consenso general es otro.

Ahora habrá que ver hasta qué punto se va hundiendo el capítulo final de 'The Boys', que solamente necesita bajar hasta un 6,2 para convertirse en el peor valorado de toda la serie. No creo que para nada sea el caso, pero, de nuevo, lo que importa aquí es la valoración global y no la personal.

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