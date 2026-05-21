La primera película de Star Wars en 7 años merecía algo mejor que esto. 'The Mandalorian and Grogu' es espectacular pero tiene complejo de episodio alargado

El primer gran éxito de Disney+ fue 'The Mandalorian', un título que supuso todo un hito para el universo Star Wars. Luego llegarían más series en imagen real situadas en el universo creado por George Lucas, pero su impacto nunca fue el mismo. Eso sí, la popularidad de 'The Mandalorian' tocó techo con su temporada 2, siendo entonces el momento en el que podrían haber aprovechado para que las aventuras de Din Djarin diesen el salto al cine.

Lo que sucedió entones fue que el efecto 'The Mandalorian' empezó a diluirse al pasar casi tres años hasta el estreno de una temporada 3 que dividió más a los fans. El movimiento lógico entonces era una cuarta tanda de episodios, pero Disney descartó ese idea en beneficio de 'The Mandalorian and Grogu', una película que llega este jueves 21 de mayo de 2026 a los cines españoles.

Sin más

Por desgracia, lo que tendría que ser un enorme evento para Star Wars, ya que es la primera película de la franquicia desde el lanzamiento de 'El ascenso de Skywalker' ('The Rise of Skywalker') en 2019, se queda un poco en tierra de nadie. Y es que en ningún caso puedo decir que 'The Mandalorian and Grogu' sea un desastre o una pérdida de tiempo, pero sí que me vuelve a traer a la cabeza esa sensación de desazón que me provocó en su momento 'Han Solo: Una historia de Star Wars' ('Solo: A Star Wars History').

Lo primero que confirma 'The Mandalorian and Grogu' esto es que se siente como un episodio alargado. Bueno, siendo justos, la historia podría dar para un capítulo doble, pero la duración de la película coescrita y dirigida por Jon Favreau se va por encima de las dos horas, algo que se hace notar mucho cuando se nos ofrece un material quizá no intrascendente, pero sí con demasiada poca sustancia a estas alturas de la vida de sus dos protagonistas.

Eso sí, resulta curioso que 'The Mandalorian and Grogu' funcione al mismo tiempo como aventura a la que puede acceder cualquiera que no haya visto ningún episodio de la serie como una versión amplificada de la misma. Además, hace esto manteniendo totalmente la coherencia con respecto al final de la temporada 3, por lo que es evidente que detrás de ella hay un trabajo de precisión para intentar llegar a todos.

Aquí el lore de la serie pasa a un segundo plano y lo que importa es construir una aventura lo más entretenida posible y manteniendo los rasgos de identidad más básicos de 'The Mandalorian'. El resultado de ello es una película que va en todo momento de cara y nunca se detiene en nada más de la cuenta, lo que podría ser la base para un espectáculo que te seduzca de principio a fin. No fue mi caso, ya en lo que sí falla Favreau es en conseguir que esta película se sienta como algo especial.

Eso fue lo que diferenció a Star Wars del resto de franquicias durante muchos años, incluso con esas precuelas que tan criticadas fueron en su momento. La diferencia estaba es que entonces había alguien con una visión clara intentando llevarla hasta las últimas consecuencias, mientras que ahora lo que tenemos es a Favreau intentando acercarse a lo que cree que haría George Lucas. Y las copias siempre van a estar por debajo del original.

Desde ese aparatoso inicio con una escena de acción que parece más pensada para lucir músculo financiero que para cualquier otra cosa, lo que sucede aquí es que esa espectacularidad visual no tiene un sostén narrativo que realmente te conquiste. Ahí es cierto que Favreau demuestra que es un director de blockbusters habilidoso y con mucha más solvencia visual de la habitual en el Hollywood de nuestro tiempo, pero los guiones también importan y ahí es por donde 'The Mandalorian and Grogu' pierde la oportunidad de hacer algo grande.

No tengo nada que discutir a aquellos que digan que Star Wars siempre estuvo pensada fundamentalmente para niños, pero eso tampoco puede ser una excusa para aceptar cualquier cosa. Aquí creo que uno de los principales problemas es que sí que es una película bastante directa, pero añade situaciones y escenas que lo único que sirven es para estirar el metraje de una cinta que nunca debería haber pasado de los 90 minutos. Pero claro, así igual la gente pensaba que era poca cosa y se negaba a pasar por caja.

Y además comete el pecado de ser un tanto sosa, algo siempre imperdonable, pero tampoco tiene el suficiente corazón como para que por la vía emocional nos enganche más. Sí que hay un par de momentos que buscan potenciarlo, pero creo que ya es tarde. Ni siquiera Pedro Pascal parece demasiado entusiasmado de estar por ahí, mientras que la participación vocal de Jeremy Allen White resulta algo desconcertante. Y sí, Grogu sigue siendo adorable, pero su época de mayor esplendor también quedó atrás.

Lo que queda al final con 'The Mandalorian and Grogu' es una película en la que parece que se han dedicado más esfuerzos a que luzca espectacular para justificar que la gente vaya al cine a verla que en hacer una aventura única y emocionante dentro de un universo con millones de fans. Y se puede ver sin que resulte molesta, pero sabe a demasiado poco.

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