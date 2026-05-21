La secuela de Netflix más esperada del año por fin tiene fecha de estreno y se verá en cines. Brad Pitt y Tarantino se reúnen en una espectacular aventura por Hollywood

La fallida compra de Warner Bros puso de nuevo interrogantes bien gordos a cuál iba a ser la estrategia de Netflix con los cines, a los que siempre consideró un trámite o estrategia publicitaria para sus estrenos más potentes. Greta Gerwig les ha terminado de forzar a pensar un poco más a lo grande dándole un lanzamiento de entidad a su versión de ‘Narnia’, lo que ha provocado un hueco en el calendario de estrenos de la plataforma.

Uno que finalmente rellenan, resolviendo de paso la incógnita con otro de sus grandes y más esperados estrenos de este año: ‘The Adventures of Cliff Booth’, la peculiar secuela escrita por Quentin Tarantino alrededor del personaje de Brad Pitt en ‘Érase una vez… en Hollywood’, que será dirigida esta vez por David Fincher.

Es una mezcla que nos sigue intrigando a todos por la diferencia de estilos entre ambos cineastas, con Fincher además teniendo menos experiencia con la comedia y menos con la que suele exhibir Tarantino (el Hollywood antiguo si lo maneja tras pasar por él en ‘Mank’). El director recupera a colaboradores habituales como el director de fotografía Erik Messerschmidt y los compositores Trent Reznor y Atticus Ross para asegurarse de que tenga una textura muy suya.

Nuevos planes en Hollywood

Se llevaba meses especulando sobre la posible fecha de estreno de la secuela desde el estreno de su tráiler, que sólo pasó por la franja de anuncios de la Super Bowl. Muchos rumores apuntaban a lanzamiento en verano, pero finalmente Netflix ha decidido no sólo darle la fecha que iba a corresponder a ‘Narnia’ sino que va a darle el plan cinematográfico prevista para ella.

Es decir, que 'The Adventures of Cliff Booth’ se verá durante dos semanas de manera exclusiva en salas de cine IMAX de todo el mundo a partir del próximo 25 de noviembre. Pasado ese periodo se preparará para su estreno definitivo en la plataforma de streaming el 23 de diciembre. Un primer paso antes de hacer lanzamientos de más entidad como parece ser la intención.

Las fechas son también interesantes por la posibilidad de que la secuela pase a ser uno de los títulos por los que Netflix apueste de cara a los próximos Oscars y más premios industriales. Existe la posibilidad de que la película tenga también un paso por festivales de cine de todo el mundo si en la plataforma cree que tiene un contendiente entre manos. Muchas incógnitas todavía en el horizonte, aunque una de las más importantes ya se han resuelto.

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