'Las Crónicas de Narnia' consigue por fin lo que tantas otras pelis de Netflix han querido: un estreno de cine como los de toda la vida

No es ningún secreto que el actual panorama del streaming le está viviendo regular a las salas de cine. El año pasado el remake de 'Blancanieves' fue un fracaso rotundo en la gran pantalla pero todo un éxito en Disney+. La situación se ha convertido en un pulso entre la industria y sus creativos. Las batallas de Netflix con cineastas por poner o no sus películas en cines nos han llevado a pequeños experimentos, pero hasta ahora nadie ha conseguido el despliegue de medios que tendrán para lo nuevo de Greta Gerwig.

En un comunicado oficial Netflix ha confirmado que el estreno de 'Las Crónicas de Narnia' será todo un "evento global" gracias a un estreno a gran escala el próximo 12 de abril de 2027. La película ha sufrido un retraso desde la fecha original planteada para noviembre de 2026, pero parece que eso no ha hecho más que agrandar sus ambiciones. Desde IMAX aseguran que es una manera de ofrecer un "lanzamiento expandido con ventana cinematográfica completa". El año pasado la película ya rompía moldes cuando se confirmó su estreno en IMAX durante dos semanas, pero esos números ahora se quedan pequeños en comparación.

45 días. Ese es el tiempo que los espectadores podrán ver lo nuevo de Gerwig en el cine desde su estreno en la segunda semana de febrero. Será el 2 de abril cuando la película llegue a Netflix. Un estreno en la gran pantalla propiamente dicho que no es solo para hacer el paripé de cara a la temporada de premios como había pasado en anteriores ocasiones.

El streamer tiene más excusas que nunca para hacer esto. Los estrenos limitados les han funcionado moderadamente bien en el pasado, pero no fue hasta 'Las guerreras Kpop' que vieron el verdadero potencial. La cinta de fantasía musical rompió todos los récords posibles de streaming, y además le quedó fuelle para hacerse con 24 millones de dólares internacionalmente. Dinero que venía de espectadores que ya la habían visto y estaban dispuestos a hacerlo otra vez. Cuánto dinero habría hecho esta película de tener un estreno en cines "de verdad" es una pregunta que probablemente atormenta tanto a Sony como a Netflix, y ahora los últimos no quieren volver a cometer ese error.

Parece lógico que la privilegiada haya sido Greta Gerwig. Cineastas como Martin Scorsese o Rian Johnson han puesto su granito de arena con sus peticiones para que esto suceda, pero la directora viene de romper la taquilla con su versión de 'Barbie' en 2023 y ahora la plataforma espera que haga lo propio con el reboot de la saga de fantasía de C.S. Lewis. Si nos fijamos precisamente en la taquilla, hay espacio de duda con esta nueva versión. La última vez que el mundo de Narnia fue adaptado tuvo un comienzo sólido que se fue desinflando. 'El león, la bruja y el armario' se llevó 720 millones internacionalmente en 2005, pero las dos siguientes recaudaron casi la mitad, terminando abruptamente con la franquicia. Gerwig ha tenido eso sí buena mano modernizando clásicos literarios hasta ahora. Su versión de 'Mujercitas' también fue un triunfo de crítica y otro taquillazo.

Es curioso como la misma compañía que ha jurado y perjurado que no haría algo así, con Ted Sarandos llegando a cuestionar el modelo de la experiencia cinematográfica por completo, ha acabado abriéndose a esta. Queda ya en la cabeza de cada uno si queremos ver esto como otra forma más de perseguir el dinero o buena fe de cara a los cineastas y espectadores. Pese a liderar en suscripciones con respecto al resto de plataformas, el dinero de la taquilla es algo que la plataforma no puede seguir ignorando, y movimientos recientes como las críticas a la fallida compra a Paramount le ha demostrado a Netflix que su reputación no es intocable.

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