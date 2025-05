He vuelto a ver 'Las crónicas de Narnia' y creo que ha envejecido increíblemente bien. Ahora tengo la necesidad de que se estrene ya la versión de Greta Gerwig

A veces solo hace falta una pequeña excusa para volver a ver una de las películas que mejores recuerdos nos traen. Un buen ejemplo es 'Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario', un largometraje que muchos asociamos a la infancia y cuya historia se encargará de traer de vuelta Greta Gerwig en la anunciada nueva adaptación que ya está en marcha de la obra de C.S. Lewis.

Puede que algunos espectadores prefieran conservar el buen recuerdo y no perturbarlo con la mirada adulta, descubriendo que quizá su película preferida no ha terminado de llevar bien el paso de los años. Pero puedo asegurar que no ha ocurrido así con el filme de Andrew Adamson (que también dirigió 'Shrek' y su secuela).

La historia nos sitúa en la época de la Segunda Guerra Mundial y nos presenta a cuatro hermanos: Lucy (Georgie Henley), Edmund (Skandar Keynes), Susan (Anna Popplewell) y Peter (William Moseley). Por culpa de los bombardeos, son separados de su madre y terminan en una enorme casa donde no pueden hacer ni tocar nada de nada. Pero antes o después, acaban descubriendo un armario mágico que esconde la entrada a Narnia, un lugar increíble habitado por animales que hablan, duendes, faunos, centauros y gigantes.

Allí, la Bruja Blanca (Tilda Swinton) campa a sus anchas, condenando a los habitantes a vivir en un invierno eterno. Los niños tendrán que luchar para vencer a la Bruja Blanca, contando en el camino con algún que otro aliado como el león Aslan (aún sigue poniéndome la piel de gallina su entrada en escena).

Rumbo a los confines del frío invierno

Ver esta película por primera vez fue una experiencia fascinante, pero volver a ella años después y descubrir lo bien que funciona es realmente gratificante. Puede que su duración sea algo excesiva (su metraje alcanza los 140 minutos) y que su primer acto se haga algo pesado, pero una vez entras en ella, 'Las crónicas de Narnia' te acaba atrapando. Y no querrás salir de ella.

Es cierto que inventa la rueda y que sus personajes se parecen a otros que ya hemos visto en otras películas familiares, pero todos ellos cumplen muy bien su objetivo de emocionarnos y están tan bien interpretados que acaban siendo irresistibles. De hecho, ahora que vuelto a ella, solo espero que la versión de Greta Gerwig pueda provocarnos algo similar.

Técnicamente es impecable

Otra de las razones por las que merece la pena volver a 'Las crónicas de Narnia' es por lo bien que ha envejecido a nivel visual y técnico. Se estrenó hace 20 años, pero sus efectos especiales no están nada mal, y la película sabe integrar muy bien la acción real en pantalla sin causarnos incomodidad. Algo de lo que no pueden presumir otras películas con leones generados por ordenador.

Además, su banda sonora (cortesía de Harry Gregson-Williams) es ideal y su tercer acto impresiona y emociona bastante, en parte porque incluye una batalla sensacional e intensa, y también por cómo termina de plantear la evolución de los personajes.

Quizá eche en falta una capa más oscura para el personaje de la Bruja y será algo en lo que me fije especialmente en la versión de Gerwig, pero creo que no cambiaría nada de 'Las crónicas de Narnia'. Es una película de aventuras perfecta para todos los públicos (que está disponible en Disney+) y haberla visto siendo adulta no ha hecho que pierda la magia que ya desprendía.

Ahora solo queda esperar para ver lo que están preparando la directora de 'Barbie' y el guionista de 'Coco' Matthew Aldrich junto a Netflix.

