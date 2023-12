Qué fue de Georgie Henley, de promesa infantil en 'Las crónicas de Narnia' a casi perder la vida por una infección de la piel

Por encima de tener una carrera meteórica o salir día sí y día también en los medios, siempre debería ir la salud. Más que lamentarse por no haber podido despegar tras debutar como niña actriz, hay quien prefiere celebrar que consiguió salir de una situación especialmente dura. ¿Qué fue de Georgie Henley?

La reina de Narnia

Georgina Helen Henley nació en 1995, en Ilkley (Yorkshire oeste, Inglaterra), donde asistió a una escuela de chicas. A los 10 años, comenzó su carrera como actriz en la adaptación en la adaptación que hizo Disney (distribuida bajo su sello Buena Vista) de las célebres novelas de C.S. Lewis.

Henley interpretó a Lucy, la pequeña de los hermanos Pevensie en la película de 2005 'Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario', junto a actores de la talla de Tilda Swinton, James McAvoy o Jim Broadbent. La cinta de Andrew Adamson (director de 'Shrek' y 'Shrek 2') fue un éxito en taquilla y no tardó mucho en recibir una secuela.

La actriz repitió personaje junto a William Moseley, Anna Popplewell y Skandar Keynes (podríamos fácilmente hacer un 'Qué fue de' todos los niños de esta saga, ya que no hemos vuelto a saber de ellos después) en 'Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspian', la segunda parte que se estrenó en 2008.

¿Qué fue de ellos?

Si bien la acogida de esta secuela fue también positiva, se quedó por detrás de su predecesora, algo que también sucedió con 'Las crónicas de Narnia: La travesía del viajero del alba', tercera y última entrega de la saga desde 2010.

Debutar en el séptimo arte con un papel principal en un taquillazo puso todos los focos en la joven Henley, aunque lo cierto es que, mientras duró la saga de fantasía, lo único que hizo delante de una cámara fue una breve aparición en la miniserie de la BBC de 'Jane Eyre'.

Durante esta etapa, siguió estudiando e incluso participó en algunos musicales de su escuela. No obstante, dejó su carrera como actriz en hiatus cuando su salud sufrió un vuelco inesperado que casi le costó la vida.

A los 18 años, contrajo fascitis necrosante, un tipo de infección potencialmente mortal que se extiende por la piel y provoca la muerte de las células. Para evitar que le amputaran el brazo izquierdo, Henley se sumetió a una operación muy invasiva y a una posterior cirugía reconstructiva que le dejó cicatrices por todo el cuerpo.

Henley declaró que trató de ocultar sus cicatrices cada vez que se presentaba a un casting, por miedo a que le impidieran conseguir algún papel: "La industria de la que formo parte a menudo se aferra a una idea muy cerrada de lo que es la 'perfección' estética".

Georgie Henley en 'La princesa de España'

De hecho, no fue hasta 2014 cuando la actriz volvió a actuar en películas, como 'Perfect Sisters' o 'The Sisterhood of night'. Aparte de esas, desde entonces solo ha aparecido en una película inédita que pretendía ser una secuela de 'Juego de tronos', la miniserie 'La princesa de España' y los telefilms 'La diplomática' y 'Partygate'.

Aparte de su trayectoria como actriz de cine y TV, Henley también hizo numerosas representaciones teatrales en la universidad, llegó a dirigir un cortometraje en 2016 y publicó un poemario titulado 'Amphibian'.

En 2022, Henley se decidió a hablar abiertamente de su enfermedad a través de sus redes y así visibilizar a las personas que la han padecido: "Mis cicatrices no son algo de lo que avergonzarse. Son un mapa de lo que mi cuerpo ha tenido que soportar y, lo más importante, un recordatorio de mi supervivencia".

