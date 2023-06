Las 9 mejores películas de ciencia ficción y fantasía de 2023... hasta ahora

2023 ha tenido una primera mitad llena de blockbusters, con el fracaso relativo de Marvel y DC y sorpresas como 'John Wick 4' o 'Babylon', pero el cine fantástico vivido un particular tour de force con la taquilla en el que hemos tenido desde el regreso de Ari Aster, la vuelta de ‘Indiana Jones y el Dial del Destino’ hasta 'Spiderman: cruzando el multiverso'.

Puede que no ha sido un gran año para la ciencia ficción más canónica, pero el género sigue presente en una gran mayoría de estrenos que aceptan elementos variados de fantasía o terror, con algunos títulos que merecen más reconocimiento, con una vocación industrial por los efectos especiales, y dejando algunos títulos comunes con el cine de terror, al que hemos dedicado su propio listado con títulos que pueden coincidir.

El cine fantástico sigue estando en lo más alto

Antes de empezar a desgranar lo mejor de la fantasía y la ciencia ficción, os recordamos que Espinof ya hemos hablado de las mejores películas del año las mejores películas de Netflix , las de Amazon Prime Video, las de Disney+ y las mejores series de HBO Max, además de seleccionar las más recomendables de Netflix, las de Amazon Prime Video y las de todo el 2023. Con esto en mente, empezamos a repasar lo mejor de estos géneros.

65 (2023)

Dirección: Scott Beck, Bryan Woods. Reparto: Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman.

Una de esas películas que se adhieren al término "intrascendente" sin trampa ni cartón. Dinosaurios con mejor CGI que superproducciones que cuatriplican su presupuesto para una serie B blandita pero muy digna que se agarra fuerte a su concepto de "Adam Driver vs dinosaurios feroces" y presenta una modesta aventura a contrarreloj, espantando la admiración zoológica de la saga Jurásica para centrarse en la acción con un ritmo endiablado, cumpliendo con el difícil arte perdido del cine para ver, disfrutar y olvidar en 90 minutos en la era dorada de las vejigas sufrientes.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser | Disponible en Movistar+

Unwelcome (2022)

Dirección: Jon Wright. Reparto: Hannah John-Kamen, Douglas Booth, Niamh Cusack.

Si el conflicto rural de 'As Bestas' ser resolviera con gore, folk horror irlandés y alucinantes criaturas a lo 'Gremlins' tendríamos esta película de cine fantástico muchísimo mejor de lo que se dijo. Esencia de videoclub sin recurrir a la nostalgia y cuyo origen irlandés ofrece una alternativa a lo de siempre, como si ‘Perros de paja’ hubiera sido rodada por Charles Band en los 80, plagada de leyendas y FX alucinantes. Una de las propuestas más divertidas y gamberras del año.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser |

El Exorcista del Papa (2023)

Dirección: Julius Avery. Reparto: Russell Crowe, Daniel Zovatto, Alex Essoe

Mucho más Russell Crowe en Vespa de lo que imaginábamos quiere decir que estamos ante una de las sorpresas más agradables del año fantástico. El carisma del actor revienta la pantalla en una aventura de terror y posesiones vista como cine espectáculo de Semana Santa, o lo que es lo mismo, trasciende el género de sustos para llevar los tropos del género al cine de acción, convirtiendo a un sacerdote en Indiana Jones y las luchas diabólicas en duelos dignos del cine de superhéroes oscuro.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser | Disponible alquiler VOD

Guardianes de la Galaxia vol 3 (2023)

Dirección: James Gunn. Reparto: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista.

James Gunn ofrece una variación planetaria de la Isla del Dr. Moreau, llevando su space opera rock al terreno de los mad doctors y rebeliones animales a lo ‘Los perros de la plaga’ (1982), con un gran catálogo de criaturas, nueva carne y gore codificado en evento para toda la familia que convierten al cierre de las aventuras del grupo más espacial en un canapé de ciencia ficción con ecos de terror que muestra que cuando Marvel quiere, puede.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser |

Spiderman: Cruzando el Mutiverso (2023)

Dirección: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin Thompson. Reparto: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac.

Puede decirse con seguridad que nunca se ha visto algo como este prodigio que rompe límites del cine de animación, con un lenguaje hiperactivo que se convierte no solo en experimentación con el formato y una forma de arte. Pero también juega al lanzamiento de brillo, sonido y montaje frenético (estímulos) a niveles que hace tiempo parecían impensables en el cine. Si cumple en su parte 2, será una obra maestra del cine animado.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser |

La puerta Mágica (2023)

Dirección: Jeffrey Walker. Reparto: Patrick Gibson, Christoph Waltz, Sam Neill.

Esta encantadora fantasía urbana, llena de magia y monstruos de Jim Henson, puede ser una película de perfil mediano, sin grandes escenas de acción ni nada especial con lo que hacer marketing. Parece que estamos condenados a solo aceptar que existe lo que tiene tamaño mastodóntico y estas joyas pasan desapercibidas, e incluso incomprendidas, por su público potencial. Una estupenda comedia romántica weird con monstruos y trasfondo de sátira laboral para la generación de (las) crisis todo lo que no consigue la saga 'Animales fantásticos'.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser |

Beau tiene miedo (2023)

Dirección: Ari Aster. Reparto: Joaquin Phoenix, Nathan Lane, Amy Ryan.

El salto al vacío de un genio. Una pesadilla épica de ansiedad, alucinaciones y trastorno, tan compleja como divertida, que será odiada y explorada al detalle durante muchos años. Ari Aster ya tiene su peli suicida de culto, que entra en esa extraña liga de caprichos de autor independientes de éxito que lanzan la película que nunca nadie les produciría aprovechando su momento de popularidad, conscientes de que quizá no haya otra oportunidad, es una nueva ‘Southland Tales’ o ‘Under the Silver Lake’.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser |

Dungeons & Dragons: honor entre ladrones (2023)

Dirección: Jonathan Goldstein (XII), John Francis Daley. Reparto: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page.

Es la gran sorpresa inesperada del año. Un regreso al cine de fantasía ágil, fresco, con criaturas, monstruos animatrónicos increíbles y una chispa que no se compara tanto con Marvel o James Gunn, como con las pelis originales de ‘Star Wars’ Aunque sea otro género, sus personajes tienen una química ausente en las secuelas de Disney, un sentido de la aventura ligero y juguetón que me recuerda mucho al tono de las fantasías de Sam Raimi, tanto su ‘Ejército de las Tinieblas’ como Xena. Se echaba mucho de menos un cine concebido para disfrutar sin ironías ni hipotecas a Universos compartidos.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser | Disponible en Movistar+

‘Indiana Jones y el Dial del Destino’ (2023)

Dirección: James Mangold. Reparto: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen.

Harrison Ford regresa en un apoteósico último baile con la magia del mejor cine de aventuras. James Mangold cuenta todo de forma fluida, hay narración visual, clasicismo, un reparto a otro nivel, elegancia formal y un diseño de producción, fotografía y ambientación al nivel de excelencia de otro Hollywood que habíamos olvidado. El tramo final dará que hablar, una oda a la imaginación y el poder del cine para hacer magia pura que confirma que ‘El dial del destino’ es una verdadera película de ‘Indiana Jones’ a la altura de la saga y es el mejor blockbuster del año por ahora. Hay que verla en una pantalla gigante.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser |

