Semana Santa de miedo: 23 películas imprescindibles de terror religioso para ver con el rosario en la mano

Gran parte del cine de terror está asociado irremediablemente a la religión, puesto que se apoya en lo desconocido, lo místico y el lado oscuro de la cultura espiritual de la humanidad. En la Semana Santa solemos ver películas de romanos, la historia de Moisés y la pasión de Cristo, pero en realidad hay muchas películas de miedo con fuerte base católica que pueden cuadrar perfectamente en una sesión para la festividad cristiana.

Hemos hecho una selección con 23 películas de terror en las que la religión es un factor clave, tratando de centrarnos principalmente en el cristianismo asociado a la pascua, temas bíblicos sin tener en cuenta otras religiones orientales, Hinduismo, Judaísmo o Islam. Películas sobre milagros como 'Ruega por nosotros' (The Unholy, 2020) que se estrena estos días dejando apartadas, salvo 'El exorcista' (1973), las películas satánicas, posesiones, sobrenatural de casa encantada, cultos, sectas y religiones alternativas.

La pasión de Juana de Arco (La Passion de Jeanne d'Arc, 1928)

Una lista de cine de terror religioso con Dreyer podría incluir 'Las Páginas del Libro de Satán' (1921), pero además de que esa encajaría mejor en una lista de terror satánico, este martirio de Juan de Arco es importante para el cine de terror en muchos aspectos. No solo es una película profundamente perturbadora por narrar el martirio de una mujer casi con primeros planos, iniciando casi el subgénero del torture porn, incluido los filmes de brujas e inquisición, sino que su poética visual da un aura siniestra a los símbolos católicos y la presencia implacable de los sacerdotes y monjes codificando mucha de la imaginería gótica posterior e influenciando directamente en films como 'Martyrs' (2008) o 'Midsommar' (2019).

Disponible en Filmin

Marcelino pan y vino (1955)

Rodada durante el régimen, esta obra maestra del cine español de Ladislao Vajda puede ser vista como un drama encantador, pero probablemente, sea la mejor película de terror sobre hombres del saco en el desván de la historia del cine. La figura del Jesús viviente escondida en un tenebroso ático de un convento es presentada en pesadillas como en cualquier film de horror gótico, con las voces diciendo "no subas las escaleras" como si fuera la 237 del Overlook. Los esfuerzos de los monjes por mantener separado al Cristo del niño dan a 'Marcelino Pan y vino' un poso de tragedia inevitable totalmente devastadora.

Visto el final, da un horrible nuevo sentido a la relación del niño y la figura de madera viviente en los siguientes visionados, en los que somos conscientes de que todo lo que busca el cristo es matar a un niño que quiere "irse con su madre". Que la implicación religiosa de pasar directamente a la otra vida sea visto como algo positivo la hace más terrorífica, sobre todo cuando vemos a los monjes llorar por no haber podido evitar la ascensión de un pobre huérfano.

Disponible en FlixOlé

Incubus (1966)

Una de las películas más extrañas de los 60. Fue filmada completamente en esperanto, y la única copia existente que no se quemó tiene subtítulos con un gran recuadro negro en medio de la pantalla. Protagonizada por William Shatner, trata de un hombre puro cuyo amor salva a una mujer demoníaca, librando varias batallas relacionadas con las fuerzas del bien y el mal. El reverso supercristiano de Bergman, tiene apariciones demoníacas humanoides que salen de la tierra como el final de la nueva 'Posesión Infernal' (2013) y una cabra negra que recuerda directamente al Black Phillip de 'La bruja' (The Witch, 2015).

Esta noche poseeré tu cadáver (Esta Noite Encarnarei No Teu Cadáver,1967)

En esta secuela de 'A medianoche me llevaré tu alma' (1963), el ateo evangelista Zé do Caixao continúa su búsqueda de una mujer digna de tener a su hijo, un niño que él cree que marcará el comienzo de una edad de oro de la humanidad que derroque las falsas nociones de Dios y Satanás. Un torture porn primigenio con Zé sometiendo a cinco mujeres a pruebas como arañas y serpientes venenosas, pero cuando se entera de que una de ellas estaba embarazada, se siente abrumado por la culpa y sueña que lo arrastran al infierno en una de las visiones más locas y alucinantes del averno, básicamente, viniendo a decir que no hay ateo al que no convenza el miedo a la condena eterna tradicional de la religión.

Stalked (1968)

Casi como episodio de 'Twilight Zone', esta película muestra lo que sucede cuando el dueño de una feria con problemas regresa a la casa de su infancia para escapar de Dios. Prueba de que el cine cristiano, que hacía películas de cine fantástico tan extrañas y a veces inquietantes como 'The Burning Hell' (1974) o 'The Believer's Heaven' (1977), podía hacer obras con potencial, esta críptica parábola de Rolf Forsberg fue financiada por la Iglesia Luterana de América y muestra la conversión espiritual como una fuerza tenebrosa, con un hombre acosado por figuras tétricas de Jesús, una joya perdida de horror con un final que no desentonaría en un film de Tod Browning.

Disponible en: Archive.org

Los demonios (The devils, 1971)

Basada en los hechos reales de la ciudad de Loudun, conocidos como el caso más grande de posesión diabólica jamás registrado dentro de la Iglesia católica, esta es la obra maestra de Ken Russell, pese a que nunca ha sido editada con su montaje completo, puesto que sigue prohibido por sus escenas de posesión que incluyen "masturbaciones" colectivas con una figura de Cristo por monjas en trance. Disfraza como un repaso histórico al la ejecución de un clérigo, en la Francia del XVII, acusado de herejía, Russell desata todo un catálogo de de horror asociada a la imaginería católica, desde temibles encapuchados como nazarenos a crucifixciones y todo tipo de iconos que serán luego utilizados en el cine satánico y terror religioso.

El exorcista (The Exorcist, 1973) y la trilogía de la fe

'El exorcista' se diferencia de otras películas de cine satánico porque trata sobre la fe, e infiere el poder del mal como parte de la presencia de Dios y el poder de la religión. La primera película trata sobre el padre Karras y recuperar la fe. La segunda, 'La novena configuración' (1980) trata sobre el poder del bien, y en el 'El exorcista III' (1990) desarrolla el dilema de la existencia del mal como parte del plan de Dios, algo que hemos visto en '30 monedas'. Las tres dan la visión de William Peter Blatty de la fe, a través del demonio y son la marca de oro para el desarrollo de cientos de películas de género posteriores.

Disponible en Movistar+

Perversión en las aulas (Child's Play, 1972)

Puede que esta película haya sido olvidada por llamarse igual que 'Muñeco diabólico' en su versión original, y no se una de las mejores consideradas de su director Sidney Lumet, pero este relato de un misterio en una escuela fuertemente católica, basado en una obra de Robert Marasco (autor de 'Pesadilla diabólica') va más allá del drama de alumnos rebeldes, cuando un profesor de educación física en un internado religioso para varones, observa que los chicos muestran signos evidentes de complacencia en proporcionar y obtener dolor físico mediante cualquier método a su alcance, negándose después a revelar cómo se lesionaron. Una locura que va dirigiéndose hacia una resolución propia de cine de terror e incluso fantástico.

Demon (Gold Told Me To, 1976)

Una de las películas de terror de los 70 más desconocidas e incomprendidas, un fascinante viaje a las tinieblas del Nueva York más esotérico con la religión como brújula y la ciencia ficción como punto magnético, un logro de Larry Cohen que lograba captar la locura urbana de esos años con justicieros a lo 'Taxi Driver', Mafias, el auge de los asesinatos en masa y la decadencia de la figura de los gurús, con una propuesta apócrifa de la religión con las teorías esotéricas aliens de Las cartas de Ummo o el Libro de Urantia y desarrollo de relato lovecraftiano, con detalles de cine body horror sexual alucinante que veremos en Cronenberg, que no han sido nunca reivindicados como la obra del canadiense.

Disponible en Filmin

Carrie (1976)

La primera adaptación de Stephen King confrontaba el tema de los poderes telekinéticos con el fanatismo religioso de la américa rural, logrando un film de terror que, si bien es recordado por la escena de Carrie en el baile de graduación, está cargada de una irrespirable atmósfera american gothic, en donde la siempre presente iconografía cristiana de crufifijos tenebrosos y la interpretación de Piper Laurie son el verdadero elemento de horror, con una muerte por "crucifixión" decadente y memorable que la colocan con honores dentro del subgénero de horror religioso.

Disponible en Fubo tv

La centinela (The Sentinel, 1977)

Si 'La semilla del diablo' (Rosemary's Baby, 1968) es la piedra angular de cine satánico, 'La centinela' podría serlo del cine sobrenatural con fuertes ramificaciones religiosas de James Wan y compañía. Un edificio de apartamentos con un sacerdote ciego que se sienta en la ventana del piso de arriba todo el día al que se muda una joven modelo que empieza a notar cosas extrañas. Muy similar al film de Polanski, esta obra de culto de Michael Winner tiene un ángulo religioso en el que claramente hay un reino invisible con seres que quieren hacernos daño, y que la misión de la Iglesia es luchar por nuestras almas. Puertas del infierno, personajes extraños y la aparición del padre, una de las escenas de terror más aterradoras de todos los tiempos que puede rastrarse directamente en 'Hereditary'.

Bendición mortal (Deadly Blessing, 1981)

Antes de sorprender al mundo con 'Pesadilla en Elm Street' (A Nightmare on Elm Street, 1984), Wes Craven se adentó el el terror sobrenatural con fuerte carga religiosa, pero enfocando su historia en los hititas de una comunidad de fundamentalistas, una sección religiosa que considera los adelantos técnicos como manifestaciones diabólicas. Acontecimientos terroríficos, amenazas sobrenaturales del Antiguo Testamento, un asesino psicópata y súcubos e íncubos, hacen de este caótico film una curiosidad muy reivindicable en la filmografía de Craven.

Agnes de dios (Agnes of God, 1985)

Un drama judicial con fanatismo religioso y enfermedad mental de fondo sobre una novicia que supuestamente ha matado a su bebé tras esconder el embarazo y que acaba recibiendo mensajes de Dios y autoestigmatizándose. Como una variación sacra de la perversa 'Satanico Pandemonium' (1975), 'Agnes de Dios' no es tanto un film de terror puro, pero bajo el drama hay un espíritu sensacionalista con Body horror, y una voladísima Meg Tilly que sigue la tradición monjil de 'Los demonios' y sirve de precedente para casos como el de 'Stigmata', 'Emily Rose' o incluso 'Saint Maud', con la ambigüedad de los milagros presente, lo que hace de sus efectos no menos perturbadores por estar "bendecidos" por cristo.

Aprediz de asesino (Apprentice to murder, 1985)

Un extraño coming of age muy oscuro, que bajo el manto de un drama rural gótico de época (La Pennsylvania de 1927) esconde un mundo lleno de superstición, predicadores, exorcismos, alucinaciones, tragedias y el enigma dual de lo sobrenatural y la locura con un ligero aire de cine de Val Newton. Donald Shuterland está fantástico y el elemento de terror se hace más intangible por la ambigüedad del relato, que la emparenta con cine religioso donde lo diabólico se escurre bajo la piel, al estilo de piezas más inaccesibles como 'Bajo el Sol de Satán' (Sous le soleil de Satan 1987).

Reto al diablo (The Unholy, 1988)

Esta olvidada película de terror sobrenatural comparte título original con 'Ruega por nosotros' y se diferencia de films de terror satánico tradicional por estar protagonizada por sacerdotes que deben aguantar cierto número de tentaciones, visiones infernales y otros ataques demoníacos que ponen a prueba su fe y el poder de Cristo. En realidad es como un thriller criminal en dónde el asesino es el diablo, pero puede ser vista como una adaptación moderna de Las tentanciones de San Antonio.

La séptima profecía (The Seventh Sign, 1988)

Un terror religioso de fin de los tiempos, con fenómenos inexplicables en distintos puntos del planeta que acercan su atmósfera a una especie de versión cristiana de los terrores premonitorios de 'La última ola' en la que metemos el factor embarazo como instrumento para el cumplimiento de la séptima profecía del "Día del Juicio Final". Un filme estilizado que podría hacerse pasar por uno de los 90, que comparte cierta atmósfera con otros films religiosos más extremos como 'The Rapture' (1991) y que se acerca a la idea evagélica de "la siega" de películas posteriores como 'La cosecha' (2008) o 'The Remaining' (2014).

La escalera de Jacob (Jacob's Ladder, 1990)

Esta gran joya del cine de terror de los 90, que se cita como una influencia directa del juego 'Silent Hill', es una pesadilla urbana que arrojaba a Tim Robbins a una conspiración de grotescas alucinaciones de trastorno de estrés postraumático y llevaba hacia un final muy imitado. Puede ser considerada como terror psicológico, pero fue inspirada por el 'Bardo Thodol' la guía tibetana de instrucciones para los muertos y moribundos, y la historia bíblica donde Jacob ve una escalera en sueños por la que subían y bajaban ángeles (Génesis 28,12-13), por lo que su interpretación final queda plenamente ubicada dentro del terror religioso.

'Ángeles y demonios' (The prophecy, 1995)

Las ficciones de guerras de ángeles y demonios con nombre propio, preparando una gran guerra sobre la tierra, se hicieron bastante comunes a finales de los 80 y principios de los 90 gracias a los cómics de Vértigo, tanto 'Hellblazer' como 'Predicador', que tienen en esta pequeña película de culto una especie de adaptación sobria con toques del thriller criminal elegante que se llevaba en aquellos años. Una lucha de ángeles caídos disfrazados de humano que dio lugar a una larga saga y marca el pulso de la propia 'Constantine', la película 'Legion' (2010) y las mejores temporadas de la serie 'Sobrenatural' (Supernatural, 2005).

Stigmata (1999)

Milagros, estigmas, investigaciones internas en el seno de la iglesia, conspiraciones, movimientos de pensamiento basados en textos apócrifos. El mundo de Dan Brown y la huella de William Peter Blatty se dan la mano aquí con forma de videoclip sonorizado por Billy Corgan y un Gabriel Byrne haciendo su réplica con sotana a su diablo de 'El fin de los días' (End of Days, 1999) de ese mismo año. Puro terror católico con sabor de fin de milenio que resulta fascinante por su coartada didáctica de "hechos reales" sobre los evangelios escritos por el propio Jesús, en una trama que coincide con muchos temas de '30 monedas' (2020).

Disponible en alquiler en itunes

Escalofrío (Frialty, 2001)

La única obra como director de Bill Paxton es un pequeño film de culto de hálito independiente pero realización de film de estudio, un pequeño American Gothic de ribetes sobrenaturales con un guion que podría estar firmado por Stephen King perfectamente. Una obra singular con el trasfondo de una serie de asesinatos en Texas conocidos como "La Mano de Dios", y el relato en pasado de un Matthew McConaughey magnético que construye una pieza de iniciación extraña y oscura, con el filtro religioso empapando hasta el último plano.

Disponible en Movistar+

Martyrs (2008)

La religión vista como el fanatismo más atroz, con un grupo misterioso que tortura como un experimento de martirio para determinar la naturaleza de la otra vida. El horror extremo francés en su versión más extrema, en plena era del torture porn, que encontró en esta película su cima y probablemente su muerte. Puro nihilismo artístico heredero del primer Gaspar Noé que se convierte en una meditación profundamente inquietante sobre el sufrimiento en sí, tan brutal filosófica como físicamente, que usa el bagaje de la santidad como una sesión de dolor casi heredera de la fantasías de Clive Barker.

La cabaña siniestra (The Lodge 2019)

Una elegante paranoia bajo cero con lazos a los ribetes menos sobrenaturales de ‘El resplandor’ (The Shining, 1980) y otras películas de fiebres de cabaña e incluso la propia historia de 'Otra vuelta de tuerca' adereza un argumento que pasa a segundo plano frente a su manejo de la tensión, que va cargando las tintas desde su impactante inicio a su brillante clímax con siniestros ecos de la opresión religiosa saliendo entre las grietas de la cordura, con tortura de automutilación como consecuencia y no como fin, como la decepcionante 'Saint Maud'.

Disponible alquiler en Rakuten tv

Ruega por nosotros (The Unholy, 2020)

Terror religioso y milagros diabólicos en esta producción de Sam Raimi que cuenta con el actor Jeffrey Dean Morgan, para adaptar el best seller 'Shrine' (1983) de James Herbert, uno de los escritores mejor valorados de la gran explosión del bolsilibro de terror tras el éxito de Stephen King, sobre una joven con discapacidad auditiva que, tras una supuesta visita de la Virgen María, es inexplicablemente capaz de oír, hablar y curar a los enfermos. Mientras se corre la voz un periodista visita la pequeña ciudad de Nueva Inglaterra para investigar, comienzan a suceder sucesos aterradores y los curas comienzan a cuestionarse si estos fenómenos son obra de la Virgen María o algo mucho más siniestro, con lo que tenemos festival de cruces ardiendo, estatuas de la virgen llorando sangre o actuando como 'La monja' del universo Warren.