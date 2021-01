'30 monedas': guía definitiva de influencias, guiños y claves para exprimir la serie de Álex de la Iglesia

'30 monedas' ha concluido su primera temporada y los comentarios en redes siguen debatiendo sobre su polémico, arriesgado y muy valiente fin de fiesta que se estrenó en HBO España. La aventura de terror épica de Álex de la Iglesia es todo un mosaico de influencias, obsesiones del director y mitología religiosa interpretada según ecos de fantasía pulp y ocultismo gnóstico. Repasemos algunos de los núcleos de ideas que conforman su universo a través de guiños, homenajes o conexiones más profundas.

SPOILERS EN TODO EL TEXTO

El episodio piloto: de 'X-Tro' a Larry Cohen

El gran episodio piloto de '30 monedas' empezaba con con una declaración de intenciones: una vaca que da a luz a un bebé humano de la nada,como un suceso similar en la serie 'Picket Fences'. Sin embargo, la trama central se edifica sobre relatos de horror clásicos como 'The Shutteresd Room' de Lovecraft o 'Born of Man & Woman' de Richard Matheson, uniéndose a variaciones cinemáticas de estos como '¡Está vivo!' (1974), 'Beast in the cellar' (1970) o, sobre todo, la adaptación de 'Royal Jelly' de Roald Dahl. Una de las citas visuales más concretas es al momento de la criatura en la carretera del clásico underground 'X-tro'(1982).

Juegos de Rol

Toda la historia de '30 monedas' rezuma narrativa de juegos de rol, cuyos referentes temáticos recuerdan, sobre todo a las aventuras de 'La llamada de Cthulhu', pero su mezcla con el ambiente ibérico, con algunos elementos de la mitología propia y el uso de hechizos, invocación de demonios recuerdan mucho a la atmósfera del mítico juego 'Aquelarre'. En palabras del propio De la Iglesia para la Academia de cine:

"Utilizando términos de un juego de rol, la serie es una campaña: hay diferentes módulos, que son los episodios, y todos están conectados por una trama general. Pienso en campañas como Las máscaras de Nyarlathotep o Los harapos del rey, que son partidas del juego 'La llamada de Cthulhu'. Ha sido muy complejo estructurar esa campaña, pensarla en términos de arco narrativo unitario, sin que los episodios pierdan su entidad.

El horror cósmico y Lovecraft

Unido a los juegos que cita De la Iglesia los terrores de los mitos de Lovecraft hacen una presencia física (en esos monstruos lovecraftianos por doquier) y temática. En su mezcla subvierte la mitología católica con ideas como los regalos de los "reyes magos", auténticos grimorios que hasta pueden tener que ver con Abdul Alhazred, autor del Necronomicón. También hay apariciones del signo de 'El rey de amarillo' de Chambers, incluido a posteriori en el universo Lovecraft, y por supuesto la revelación final de que el gran villano es Nyarlathotep.

Álex de la Iglesia

No solo el uso de personajes esperpénticos, excesos y violencia grotesca mezclada con costumbrismo Bruguera, hay un regreso a la mitología satanista y desarrollo de 'El día de la bestia' (1995), pero sin ambigüedad en sus elementos fantásticos, mezclado con el tono de terror puro y detalles concretos de 'La habitación del niño' (2006), con la que podría formar un universo compartido, Su tramo final es una extensión de 'El Bar' (2017) y toda está llena de algunas de sus marcas de autor, como las caídas al filo y la aparición de grandes cruces megalíticas.

Religión y demonología

'30 monedas' se caracteriza por meter todo en la batidora, por lo que lo cósmico navega al lado de lo místico y trata de investigar las cunetas de los textos aceptados, aplicando literatura pulp, ficción y magia a la En la entrevista a El correo explica el origen.

Cuando ya estaba en Deusto, empezamos a escribir 'El día de la bestia' Jorge y yo, y ya allí me fascinaba la biblioteca del Loyola, que tiene la mayor colección de demonología de Europa. Allí tuve la oportunidad de tener el 'Malleus maleficarum' en mis manos, o 'Las clavículas de Salomón', o los evangelios apócrifos… Todo eso lo teníamos encima de la mesa, y nos llevó a escribir 'El día de la bestia'. Sin embargo, se nos quedaron muchas cosas en el tintero. El pase por los jesuitas o los agustinos es fundamental, y sigo pensando que la religión es algo muy importante en mi vida.

Spanish Gothic

La versión ibérica de la idea americana del mismo concepto, un nuevo gótico no basado en los castillos y los fantasmas, sino en la tierra seca, las raíces, el ganado y la crónica negra rural. Desde 'El extraño viaje' (1964) de Fernando Fernán Gómez, con quien la serie comparte el tono de esperpento de otras de sus obras a los mundos rurales de Delibes, Jose Luis Cuerda, Berlanga y Eugenio Martín. El guiño a Azarías de 'Los Santos inocentes' (1984) en el capítulo final se suma a los trofeos de caza convertidos en símbolos rituales de 'La matanza de Texas' a la Carcosa de 'True Detective', o el sacrifico final, con cabezas de ganado.

El fantaterror español

'30 monedas' es un producto consciente de su procedencia, y no deja de ser una continuación de la tradición de terror mediterráneo cultivada por Amando de Ossorio, por ejemplo en su 'El ataque de los muertos sin ojos' (1973), que puede seguirse en los capítulos finales de encierro, el modelo de exorcista español según Paul Naschy en 'Exorcismo' (1975), con la misma barba de Vergara, o el pueblo infestado de vampiros de 'La orgia nocturna de los vampiros' (1974), que tiene ya esos ghouls de pueblo de piedra y niebla del episodio final de la serie.

Cómics línea Vértigo

Los tebeos DC siempre pueden presumir de haber llevado a voz cantante en los 80 y 90 en cuestión de viñetas dedicadas al público adulto, y cuando mejor les salía era cuando tocaban la magia, el esoterismo y la religión, como en 'Predicador' y 'Hellblazer' dos colecciones a las que el espíritu de '30 Monedas' retrata mejor que las adaptaciones oficiales de ambas, solo que aquí el protagonista es Vergara, una mezcla entre John Constantine y el reverendo Jesse Custer, (que además se encuentra en situaciones propias de 'Hellboy').

Televisión de terror española

'30 monedas' es en parte una extensión de algunas ideas de 'La habitación del niño' (2006), que se encontraba en 'Películas para no dormir', la continuación de 'Historias para no dormir' (1966-1982) con la que Chicho Ibáñez Serrador pasaba el testigo a sus discípulos. De la Iglesia no deja de hacer pequeñas referencias a su formación cinéfila autóctona y también hace su particular momento 'La Cabina' (1972) con los habitantes de Pedraza presionados contra la barrera invisible.

Cromos de Monstruos

Pequeños homenajes que significan mucho, a la manera de una película nostálgica de Paco Plaza, el episodio 5 de '30 Monedas' tiene un flashback de Vergara en el que se hace homenaje a la colección de cromos española 'Monstruos', con una recreación muy fiel al espíritu del mítico álbum de 1986. Sin embargo, tiene algunas pistas, como ese "hombre de fuego" o la araña Danae. Otros cromos como El amo de los océanos", que no es otro que Cthulhu, o el que le da el Vergara niño en el sueño, que tiene en realidad, una pista. Es el Ángel de la muerte, una escultura que reina en el Castillo de Sant'Angelo de Roma, en donde está encerrado y en el que Sandro repara al verla en una postal. El gran enemigo se llama... Angelo.

La trilogía del apocalipsis de John Carpenter

Toda la serie es una gran celebración de Carpenter y su 'El príncipe de las Tinieblas' desde el corte final de Roque Baños que cierra la temporada, un homenaje directo al tema de créditos de aquella. Además, De la Iglesia desarrolla la idea cuántica del mal especular al bien,(También en el paso de Santoro "al otro lado") ,con pequeños homenajes visuales como esa fantasmagórica luz verde de farmacia del episodio 3 o las poseídos reuniéndose en la plaza del pueblo. El increíble monstruo del episodio 5 parece una mutación prima de 'La Cosa' (1982), apareciendo en un túnel que se asemeja al portal de las criaturas lovecraftianas de 'En la boca del miedo' (1995).

La Piedad de Miguel Ángel

Hasta el aparente desnudo parcial de Miguel Ángel Silvestre en el episodio piloto, que puede parecer una concesión a sus fans, tiene una pequeña broma interna, imitando en su composición a 'La piedad' de Miguel Ángel, que hace del doble sentido con el nombre del actor y del artista. Sin embargo, el emplazamiento de la escultura, en el Vaticano, da al momento una conexión religiosa con uno de los lugares clave del desarrollo de la trama de la serie.

El largo legado de Stephen King

Aunque la niebla del episodio 7 puede recordar mucho a Carpenter,es imposible no pensar en la vigilia de 'La niebla' (The Mist, 2007) de Frank Darabont, en la que un grupo de personajes está encerrado en la bruma, un tropo de King que también se sigue en 'La tormenta del siglo' (Storm of the Century, 1999), en la que un demonio reune al pueblo entero en un mismo lugar mientras hay una tormenta fuera. Imposible no pensar en Angelo haciendo su propia versión de lo mismo, también funcionando como Randall Flagg, seduciendo a Nadine (Merche) para que traicione a los suyos, y haciendo su propia sodoma y gomorra en Pedraza como aquel hacía en Las Vegas. Fuera de su obra, la serie 'Castle Rock' tiene una narrativa similar en su brutal temporada 2.

Santoro, el papa satánico

El gran antagonista de la película, el cardenal Santoro es una colisión de villanos herederos de Aleister Crowley como Mocata de 'La novia del diablo' (1968), el cual tiene el poder de manejar a una joven como hace el cainita en el episodio 2. También recuerda en sus momentos finales, con su traje y su cetro, al Bellocq de 'En busca del arca perdida', con la que comparte mitología por el ocultismo Nazi y la obsesión arqueológica con objetos relacionados con la religión católica. En el episodio 5 veíamos una exposición de la Iglesia en la Segunda Guerra Mundial en la que podíamos ver una imagen premonitoria de Santoro al lado del Papa.

Dossier Negro y Vampus

Dossier Negro fue la revista de cómics de terror pionera en España, lo que dio paso a una serie de colecciones como Fantom, Espectros, (ediciones Vértice), Escalofrío, Horror o Monstruos. Todas convivían con las traducciones de los tebeos de la casa Warren, Creepy y Vampus, que recogían las viñetas publicadas en Eerie. Esas historias llenas de demonios, rituales, hechiceros y monstruos son el caldo de cultivo en el que se formaron Álex de la Iglesia y Jorge Guerricaechevarría y que se traslada en un tono más oscurantista y místico, fuera de las tendencias de terror actuales, con un eco siniestro que deja regusto a viñeta amarillenta.

Saga 'El Exorcista'

'30 monedas' absorbe mucho no solo del clásico del cine de terror de William Friedkin, sino de sus secuelas. Vergara posee muchos elementos combinados de personajes diversos, pero tiene el trauma de la culpa del pasado del padre Lamont y la afición por el boxeo el padre Karras. El episodio 6 empieza con Vergara escondido de Santoro en Alepo, Siria, una nueva resemblanza con el padre Merrin en Irak o el padre Lamont en África. Además, todas las claves de la mitología de la serie, el gran dilema de la existencia del mal y cómo esta es necesaria para la existencia del bien, es el núcleo temático de 'El exorcista III' (The Exorcist, 1990) ¿Permite Dios el sufrimiento del hombre? ¿El aceptar el mal lo convierte en bueno?

Cine de terror italiano

Álex de la Iglesia recupera una tradición mediterránea de terror gótico que reinterpretaba los clásicos con su propio lenguaje, más oscurantista e inexplicable que la visión de Hammer. En el episodio 3 puede verse la luz de la farmacia como en la tercera historia de 'Las tres caras del miedo' (1963) de Mario Bava, a quien también guiña en el episodio 7 y esa niña con pelota a medio camino entre 'Operazione Paura (1966) y el Toby Dammit de Felini. En esa recta final vuela entre el Fulci de 'Miedo en la ciudad de los muertos vivientes' (1980) y 'El engendro del diablo' (La chiesa, 1989) de Soavi, con una gran catedral y gente encerrada en ella. La aparición del monstruo rompiendo el suelo también se mira con el mosaico de cadáveres de esta.

La saga Star Wars

Álex de la Iglesia es un gran fan de la saga Star Wars, y como tal, propone su trabajo más épico como una tragedia en ese aspecto. Como Luke, Vergara no deja de ser un elegido para el sacrificio, además llega a imitar a Obi Wan en un par de ocasiones. El director lo explica muy bien en una de sus entrevistas para la serie:

Star Wars comienza con una tesis, luego llega la antítesis como es 'El imperio contraataca', y luego una especie de síntesis feliz que es El retorno del Jedi. (...) No sé si para conseguir El imperio contraataca hay que haber sembrado antes Star Wars, (...) Pero claramente es, como dices, una película fatalista. Es una película trágica, con una visión pesimista y que acaba por la mitad. ¿Por qué me parece la mejor? Porque ni tiene la obligación de comenzar ni tiene la obligación de acabar. Al estar en medio, disfruta de la complicación del conflicto. Es un gran segundo acto. Digamos que he intentado hacer eso en 30 monedas: esta primera temporada en realidad es un segundo acto y tiene ese punto trágico.

A lo que Manolo Solo añade, en su entrevista en Esquire:

Santoro sabe que Vergara también las necesita porque tienen las mismas inquietudes, ese interés en conocer qué hay más allá, la zona oscura de Dios.Se trataba de aprender del demonio para luchar contra él, y ahí está la disyuntiva en la que, a la manera de Darth Vader, Santoro llega a otro sitio. El espectador avispado va a ver claramente a Obi-Wan Kenobi y a Darth Vader en Santorro y Vergara. Ahí están los dos.

El cordero de Dios

El episodio final se compone de un ritual de casi una hora en el que se prepara la llegada de un nuevo Papa gracias a las 30 monedas de Judas, pero para ello necesitan un sacrificio. La revelación es que la culpa de Vergara por Giacomo era un engaño para que guaesconde rdara la moneda a salvo y su destino es el ser sacrificado, él el "cordero de Satanás, que trae el pecado al mundo". Esto ha sido apuntado en algunas ocasiones. El interés de Santoro en Vergara, en volver a atraerlo al mal, esconde la intención de sacrificarle. Se hace con la lanza de Longinos, como Cristo. Por eso vemos los estigmas de Vergara en Alepo, por eso sueña estar en el rebaño de ovejas de Pedraza en el episodio 6.

Guiños a los grandes clásicos de terror

Es difícil captar todos lo pequeños homenajes y referencias de '30 monedas' a los clásicos del cine de terror, hay una voluntad de plasmación y celebración que muestra a un Álex de la Iglesia fan, disfrutando de hacer terror y fantástico sin ataduras, por lo que no desprovecha el momento para introducir adornos propios de 'La matanza de Texas' (1974) en la parcela de Jesús, o en esa orgía de aniamles muertos final. El episodio 6 tiene una secuencia de sueño que aprovecha para una carambola doble, el laberinto de 'El resplandor' (1980) y la muerte de johnny Depp de 'Pesadilla en Elm Street' (1984), además, los personajes se encuentran en sueños como en la secuela del film de Kubrick, 'Doctor Sueño' (2019).

La saga Vaticana de Dan Brown

Es imposible hablar de conspiraciones Vaticanas y no pensar en los sigue las pistas del escritor Dan Brown, especialista en cismas eclesiásticos llenos de códigos, pistas, papeles, escrituras apócrifas, acción cultos y sectas dentro de la iglesia. Aunque son thrillers sin elementos de fantasía, sí que comparten un tono pulp de mirar hacia la Iglesia católica y una fascinación por el Vaticano y sus entresijos que el reflejo es ineludible.