'30 monedas': todo lo que sabemos sobre la temporada 2 de la serie de Álex de la Iglesia para HBO

No cabe duda de que, un año después de su puesta de largo en el Festival de Venecia, '30 monedas' continúa siendo una de las producciones televisivas españolas más arriesgadas, rompedoras y ambiciosas de los últimos años. Y es que, a pesar de ser un compendio de luces y sombras no todo lo equilibrado que debería, la orgía de terror made in Spain de Álex de la Iglesia nos regaló ocho episodios para el recuerdo.

Los que disfrutamos de la serie de HBO y de su cóctel de posesiones, brujería, sectas y horrores lovecraftianos nos quedamos con muchísimas ganas de más después de un octavo episodio que dejó las puertas abiertas a una continuación que, a día de hoy, continúa siendo una incógnita; pero con los rumores sobre la segunda temporada de '30 monedas' resonando cada vez más fuerte —aunque aún en el aire—, vamos a recopilar lo —poco— que sabemos de ella.

Aviso que, por el momento, la información es escasa, pero conforme vayamos conociendo más detalles, los recopilaremos todos bien ordenados por aquí, no se me enfaden.

La historia

Cuando hablamos con Álex de la Iglesia y Jorge Guerricaechevarría en la pasada edición del Festival de Sitges, el director reconoció que la idea original desde el principio era hacer una trilogía. Concretamente, comentó que "cuando empezamos a escribir ya teníamos esa especie de retablo en la cabeza, esa especie de tríptico brutal, y en ello estamos".

Sabiendo esto, y teniendo en cuenta cómo se dio carpetazo a la primera temporada, con el padre Vergara de Eduard Fernández y el pérfido Santoro de Manolo Solo bien muertos tras caer al vacío —y esto se ve en cámara, así que no cabe duda de su destino—, es probable que la segunda parte de '30 monedas' se centre en el grueso de supervivientes, salvo resurrecciones de última hora o visitas al pasado.

Después de ocho episodios en los que la Merche de Macarena Gómez opositaba para convertirse en la gran villana de la función, el personaje terminó huyendo de Pedraza junto al inquietante Lagrange llevándose con ella una de las monedas sobre las que gira la serie; así que no sería descabellado que este dúo se enfrentase al Paco de Miguel Angel Silvestre y la Elena de Megan Montaner, que ocuparían el lado luminoso de la balanza.

Más difícil de profetizar es el papel que tendrá Angelo, el personaje interpretado por Cosmio Fusco, que se fue de paseo por Nueva York después de cambiar su apariencia y adoptar la forma de un hombre asiático. Los tintes internacionales que han marcado la trama hasta el momento, parece que se mantendrán, eso sí.

El equipo

Más allá del combo de director y guionista, continuamos con las incógnitas. Lo único que podemos asegurar a ciencia cierta es que Álex de la Iglesia volverá a ponerse a los mandos de la hipotética segunda temporada junto a su amigo y guionista de cabecera Jorge Guerricaechevarría, con quien lleva colaborando desde hace eones.

Por otra parte, el nombre con más papeletas para regresar dentro del departamento técnico/creativo es Pablo Rosso, director de fotografía que sabe muy bien cómo vestir una película o serie de terror y que acaba de terminar su nuevo trabajo junto a de la iglesia, 'Veneciafrenia', que podrá verse en edición 2021 del Festival de Sitges.

El reparto

¡Que no paren las especulaciones! Como ya comentamos en el apartado sobre la historia, a priori, las defunciones de Santoro y Vergara dejan a Eduard Fernández y Manolo Solo fuera de juego, que sólo volverían a golpe de flashback o de milagro.

A quienes sí se espera es a los mencionados Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre, Macarena Gómez y Francisco Reyes, quedando la incógnita sobre si Angelo volverá a encarnarse en Cosmio Fusco. Tampoco sería descabellado el regreso de Pepón Nieto como el sargento Laguna, de Javier Bódalo como Antonio y de algunos secundarios recurrentes que sobrevivieron a la escabechina en Pedraza.

El rodaje

A principios del mes de septiembre afloraron ciertos rumores que apuntaban a que el rodaje de 30 monedas daría el pistoletazo de salida a lo largo del mes de octubre, pero la cosa podría estar mucho más en el aire de lo que parece. Por nuestra parte, hemos contactado con HBO, pero han declinado hacer comentarios al respecto.

Lo que sí está claro es que Álex de la Iglesia y Jorge Guerricaechevarría están cerrando las últimas versiones de los guiones de la temporada, tal y como publicó hace unos días el director en su cuenta de Twitter.

La fecha de estreno

Sin fecha de inicio de rodaje y sin conocer el estado de la fase de preproducción, es imposible calcular una fecha de estreno potencial. De empezar a rodarse antes de fin de año, podemos olvidarnos de volver a Pedraza, al menos, hasta el cuarto trimestre de 2022.

El tráiler

Del tráiler ya hablaremos cuando, al menos, hayan empezado a rodar...