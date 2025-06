"Me parece muy aburrida". Tarantino siempre ha renegado de una obra maestra de Steven Spielberg

La historia del cine está repleta de opiniones dispares y hay directores que no se cortan a la hora de tachar las películas que menos les gustan. Porque lo que para el público puede ser una joya entretenidísima, para algunos cineastas puede ser algo cutre o decepcionante. Es el caso de ‘Indiana Jones y la última cruzada’, la tercera entrega de la icónica saga dirigida por Steven Spielberg, que no se encuentra precisamente entre las favoritas de Tarantino.

Estrenada en 1989, 'La última cruzada' es para muchos la entrega más equilibrada y entrañable de la franquicia de Indiana Jones: una historia de aventuras que combina humor, emoción y una inolvidable dinámica entre Harrison Ford y Sean Connery como padre e hijo. Sin embargo, Tarantino no está en absoluto de acuerdo con esto.

Durante una entrevista que hizo en el podcast ReelBlend, Tarantino llegó a afirmar que la película le parece “muy aburrida” y que incluso prefiere la cuarta entrega, la criticada 'El reino de la calavera de cristal'. Concretamente, dijo lo siguiente:

No me gusta nada... Es tan aburrida. Y Connery no es un personaje interesante. El chiste se cuenta solo.

Tarantino no se anduvo con sutilezas, diciendo que no le gustó nada, pero también reconoció que 'Indiana Jones y el templo maldito', la segunda entrega, fue arriesgada, explosiva y la responsable de la creación de la clasificación 'no recomendada para menores de 13 años en EE.UU.'. Algo que, según él "Brian De Palma no logró nunca”.

La química entre Sean Connery y Harrison Ford

Aunque no terminase de cuadrarle a Tarantino, lo cierto es que algo indiscutible: que la química entre Harrison Ford y Sean Connery es uno de los grandes pilares de 'La última cruzada'. Algo que fue cuidadosamente trabajado por Spielberg y que se construyó alrededor de una idea central: redescubrir un vínculo paterno que no habíamos visto en las entregas anteriores.

Ford y Connery, con sus propias trayectorias icónicas, compartían una actitud similar y Spielberg sabía que era algo que encajaría perfectamente en la película. Si a esto le sumas el guion de Jeb Stuart y Menno Meyjes, que estableció una serie de claves emocionales centradas en ese choque generacional y la reconciliación, el resultado es redondo.

Al principio, Connery se mostró reticente a hacerlo, pero le convenció ver cómo su presencia elevaba el humor y la empatía del filme. De hecho, la película muestra a un Indiana Jones más humano, dispuesto a cuestionarse antes que a embestir, un giro narrativo que lo alejó del arquetipo del héroe infalible que habíamos visto hasta entonces. Y esa fue también una de las claves que conquistó al público.

