Las 13 mejores películas de Sean Connery

Uno de los tipos más carismáticos que recordamos desde la butaca de la sala de cine nos ha dejado tras 90 años de vida y cuatro décadas de golf, buenas películas y socarronería. Sean Connery no ha podido pasar de 2020 y deja un legado rico, variado, lleno de grandes directores y mejores películas.

La leyenda escocesa

Es realmente difícil hacer una selección con "lo mejor" de Sean Connery, porque tuvo un gran ojo a la hora de elegir sus proyectos. Sus películas como James Bond ocuparon sus años sesenta, aunque tuvo tiempo para ponerse a las órdenes de Alfred Hitchcock.

Connery no necesitaba encabezar el proyecto, ser el primero en los créditos. Daba lo mismo: terminaría por ser el elemento principal y mayor reclamo de cualquier película que contase con sus servicios. Hacer la criba ha sido complicado, y se quedan fuera muchos títulos que podrían estar tranquilamente en una lista más amplia, pero para los no iniciados con el icono no se me ocurre una mejor selección.

James Bond contra Goldfinger

Dirección: Guy Hamilton

Reparto: Sean Connery, Honor Blackman, Gert Fröbe, Shirley Eaton

No era la primera (ni la segunda), pero el título de Guy Hamilton, que tomaba el relevo de Terence Young, es uno de los más recordados y la mejor de toda la saga según diferentes encuestas.

Parte del grueso de la franquicia se establece aquí: el Aston Martin, la secuencia de acción previa a los créditos, las chicas Bond o los villanos esperpénticos. Vale, en la primera película de Bond había un dragón, pero no una mujer bañada en oro.

Marnie, la ladrona

Dirección: Alfred Hitchcock

Reparto: Tippi Hedren, Sean Connery, Diane Baker

Una de las películas más ambiguas de Hitchcock. Marnie es fascinante, porque Hitchcock parece no tener ningún tipo de control en ella. Está en deuda con sus intereses y vicios, y hay una inseguridad moral sobre cómo filmar personajes como el Mark Rutland de Connery, que obviamente hacen cosas terribles, pero unas veces parece retratado como un héroe y otras como un monstruo.

La ofensa

Dirección: Sidney Lumet

Reparto: Sean Connery, Trevor Howard, Vivien Merchant

Connery se despedía de James Bond y aterrizaba en un arisco thriller dramático a las órdenes de Sidney Lumet. El escocés encara sin miramientos el giro definitivo de su carrera para la hacer aún mayor su leyenda. La rabia y la angustia impulsan una interpretación salvaje y contenida, dejando para el recuerdo a su veterano detective en un punto sin retorno.

Zardoz

Dirección: John Boorman

Reparto: Sean Connery, Charlotte Rampling, Sara Kestelman

Una de las películas más locas de los años setenta que solo un insensato como John Boorman podía realizar. Una sátira surrealista, una distopía sobre la destrucción de la sociedad con aires de Werner Herzog y un diseño de producción espectacular. Pocos asocian de pimeras 'Zardoz' al nombre de Boorman, y tal vez haya llegado el momento de redescubrirla.

El hombre que pudo reinar

Dirección: John Huston

Reparto: Sean Connery, Michael Caine, Christopher Plummer

Mágico entretenimiento, inigualable química entre Michael Caine y Sean Connery y unas localizaciones imponentes. La película de aventuras definitiva tiene tanto de 'Lawrence de Arabia' como de 'El tesoro de la Sierra Madre'. Una aventura de la vieja escuela que se resistía a dar ese salto que la nueva generación, el nuevo Hollywood, estaba a punto de dar. Insuperable.

Robin y Marian

Dirección: Richard Lester

Reparto: Sean Connery, Audrey Hepburn, Robert Shaw, Richard Harris, Ian Holm

Richard Lester, uno de esos cineastas siempre en la sombra, nos regaló un canto a la vida en la madurez de dos leyendas de la gran pantalla. Connery supo ser ese hombre que aún busca el bien mientras paga por su pasado. La Marian de Audrey Hepburn ya no es una damisela en apuros. Su pericia técnica y ambiciones, en las antípodas de lo que suele ser un tratamiento del personaje, la convierten en una de las mejores visiones del personaje.

Atmósfera Cero (Outland)

Dirección: Peter Hyams

Reparto: Sean Connery, Peter Boyle, Frances Sternhagen, Steven Berkoff

Otro de los directores con los que Connery trabajó en más de una ocasión fue el siempre generoso Peter Hyams. Como (casi) siempre en su carrera, ofrece un espectáculo de primera con este western de ciencia ficción que nunca ha ocupado el espacio que merece dentro del género. Una de las mejores películas de género de los 80, y no creo que tenga que recordarte cómo fue esa década.

El nombre de la rosa

Dirección: Jean-Jacques Annaud

Reparto: Sean Connery, Christian Slater, F. Murray Abraham, Ron Perlman

Ambiciosa (co)producción europea para llevar a la gran pantalla la monumental obra de Umberto Eco, una de las más populares y favoritas del mundo. El casting de Annaud es impecable y Guillermo de Baskerville es un icono desde entonces. Una bizarra historia de detectives ambientada en un monasterio italiano del siglo XIV que incluye una de las escenas de sexo más recodadas de la infancia de mi generación.

Los intocables de Eliot Ness

Dirección: Brian De Palma

Reparto: Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, Andy Garcia

No voy a entrar en detalles sobre qué me parece esta película dentro de la filmografía de su inimitable director. El Malone de Connery, el único Óscar de su carrera, robó nuestros corazones y nos dejó rotos de dolor con un destino que encontraría una doble venganza fabulosa. Primero a manos de Costner y luego gracias a la película que viene a continuación.

Indiana Jones y la última cruzada

Dirección: Steven Spielberg

Reparto: Harrison Ford, Sean Connery, , Alison Doody, Denholm Elliott

El profesor Henry Jones, padre de Indiana, solo podía ser él. Este último viaje tan crepuscular debía haber cerrado una trilogía extraordinaria, pero lo único que hizo en realidad fue finiquitar la década más fructuosa del siglo XX en lo que a entretenimiento de calidad, blockbusters con alma y corazón y aventuras más grandes que la vida de apenas dos horas se refiere. Irrepetible.

La caza del octubre rojo

Dirección: John McTiernan

Reparto: Alec Baldwin, Sean Connery, Sam Neill, Scott Glenn, Tim Curry, James Earl Jones

Otro de los cineastas con los que Connery se entendió a las mil maravillas fue McTiernan, con quien repetiría poco después en la muy querida 'Los últimos días del Edén' ('Medicine Man') y con quien se marcó está apasionante y tensa adaptación del universo Clancy. Muchos lo intentaron después y dejaron al Ryan de Alec Baldwin casi en lo anecdótico, pero a nivel de pulsaciones y puro cine, nadie como el director de 'Jungla de cristal'.

Sol naciente

Dirección: Philip Kaufman

Reparto: Sean Connery, Wesley Snipes, Harvey Keitel

Un giallo bastante loco a la sombra de 'Black Rain' donde un escocés es presentado como un curtido policía retirado experto en la cultura japonesa para resolver el asesinato de una prostituta en Los Angeles. No se me ocurren mejores tramas para una tarde de festivo.

La Roca

Dirección: Michael Bay

Reparto: Nicolas Cage, Sean Connery, Ed Harris

La película más respetada por la facción menos respetable a la hora de valorar el trabajo de Michael Bay. La combinación entre un recién oscarizado Nicolas Cage, con ganas de empezar a divertirse, un actor de carácter como Harris al otro lado y el mismísmo James Bond (no, pero podría) entre rejas dispuestos a salvar el mundo. Se cerraba así un círculo mágico: Cage fue el encargado (junto a Cher) de entregar el Óscar a Connery en 1988, qué cosas.