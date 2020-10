Muere Sean Connery a los 90 años: adiós al James Bond original, padre de Indiana Jones y Óscar por 'Los intocables de Eliot Ness'

El 25 de agosto de 1930 nacía en Edimburgo Sean Connery, un actor que estaba destinado a revolucionar la historia del cine a base de éxitos y carisma. Y lo hizo durante toda su carrera, una carrera que cambiaría a partir de principios de los 60 con la llegada de 'Agente 007 contra el Dr. No'.

El actor que pudo reinar

No por esperado deja de resultar horrible despedir a una leyenda, pero hoy, víspera de todos los santos, toca despedirse de Sean Connery, uno de esos pocos elegidos que nos ha hecho partícipes de la contagiosa felicidad que nos ha dado el cine desde que tenemos uso de razón.

Durante los años 60 el personaje de James Bond lo mantuvo muy ocupado, aunque sacaría tiempo para trabajar a las órdenes de Alfred Hitchcock en 'Marnie, la ladrona'. Inició los años 70 despidiéndose (de mentira) de Bond con 'Diamantes para la eternidad' y centrándose en una carrera imponente. 'La ofensa', 'Zardoz', 'Robin y Marian' o 'El hombre que pudo reinar', clásicos indiscutibles que solamente eran el pistoletazo de salida al mayor de los estrellatos.

No hay más que ver el catálogo de directores que contaron con sus servicios: Sidney Lumet, John Huston, Richard Attenborough, Terry Gilliam, John McTiernan, Steven Spielberg, Richard Lester, Brian De Palma, Jean-Jacques Annaud, Peter Hyams o Michael Bay no dudaron en dar el protagonismo a este escocés carismático que supo mejorar cualquier propuesta en la que participase. ¿Qué es lo que más recuerdas de la tercera aventura de Indiana Jones? ¿Cuál es el rostro que asocias a cualquier trama de suspense medieval? ¿Cuánto mejoraba una película como 'Los inmortales', de Russell Mulcahy solamente por tener a Connery en ella? ¿Y qué me decís del cierre de la (por otro lado extraordinaria) 'Robin Hood: Príncipe de los ladrones' con su cameo como rey?

Tres Globos de Oro, dos BAFTA y un Óscar que nos enamoró a todos. Su Malone de la adaptación del serial policiaco de Brian De Palma nos robó el corazón a base de garra y sabiduría, y su destino en la película, un auténtico shock para espectadores como yo (tenía diez años) que afortunadamente se solventó un par de años más tarde, cuando Steven Spielberg tuvo claro que no había nadie mejor para interpretar al Profesor Henry Jones, padre de Indiana.

Como ya había hecho historia en los 60, en los 70 y en los 80, uno podía pensar que los 90 ya no darían para mucho más. Connery la iniciaba ya con 60 años a las espaldas, pero fue llegar 1990 y reventarlo todo con la ya clásica 'La caza del octubre rojo', la primera de sus dos grandes películas de la década. La otra lo colocaría junto al recién oscarizado Nicolas Cage en 'La roca', posiblemente la película de acción favorita de tu padre.

A partir de la película de Bay no tuvo demasiadas opciones de calidad, pero si bien es cierto que 'Los Vengadores' fue el hazmerreír de ese año es justo recordar a los despistados que tuvo su justa venganza con el taquillazo de 'La trampa' y 'Descubriendo a Forrester', una película de Gus Van Sant que recaudó 80 millones de dólares.

Poco importa que 'La liga de los hombres extraordinarios' fuera su despedida del cine. Un actor con una carrera como la de Connery podría permitirse una saga entera al servicio de Stephen Norrington y provocar la ira de Alan Moore. Sean Connery podía hacer lo qle viniese en gana. Así fue. Nosotros, simples mortales, le estaremos eternamente agradecidos. Hasta siempre.