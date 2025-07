La nueva película de 'Red Sonja' tiene una pinta de serie B que tira para atrás, pero ver a Matilda Lutz repartir espadazos va a ser lo más

Cuarenta años. Es el tiempo que ha pasado exactamente desde que Red Sonja, el personaje creado para Marvel Comics en 1973 por el guionista Roy Thomas y el dibujante Barry Windsor-Smith, debutó en la gran pantalla de la mano de Richard Fleischer en 'El guerrero rojo': una aventura de espada y brujería que no estuvo a la altura de 'Conan', que contó con Brigitte Nielsen como la heroína titular y que fue vestida por las partituras de Ennio Morricone.

Sabiendo de sobra cómo funciona la industria, no es casualidad que Hollywood lleve una larga temporada intentando resucitar al personaje en una nueva adaptación cuyos primeros pasos se dieron hace ya 17 primaveras, cuando Robert Rodríguez y Rose McGowan se postulaban para dirigirla y protagonizarla respectivamente. Ahora, en pleno 2025, el proyecto está a puntito de materializarse.

Espada y brujería redhead

Finalmente ha sido la directora M.J. Bassett, que ha hecho callo en el mundo televisivo en series com 'Reacher', 'La lista final' o 'Ash vs. Evil Dead' tras unas experiencias cinematográficas bastante discretas —aunque su debut' Deathwatch' sigue siendo de lo más recomendable—, la encargada de brindarnos una nueva dosis de violencia medieval y girl power cuyo primer tráiler, por algún motivo que no logro descifrar, me ha llamado poderosamente la atención.

Mi incomprensión viene dada de que su diseño de producción, su factura técnica y su regustillo camp gritan "serie B" a los cuatro vientos y dan la sensación de que el presupuesto ha sido, como quien dice, de cuatro duros. Pero hay algo en su par de minutos que apunta a una de esas experiencias para disfrutar sin complejos y que, fuera de toda duda, estará elevada por la presencia de Matilda Lutz encarnando a Red Sonja.

Si no la tienes ubicada, Lutz protagonizó la magnífica 'Revenge' con la que Coralie Fargeat se presentó a la galería antes de arrasar con su espléndida 'La sustancia'; un rape and revenge en clave survival en el que la actriz demostró ser una sufridora extraordinaria y una máquina de matar. Junto a ella, Robert Seehan, Wallis Day y Michael Bisping completan el reparto de un filme que aterrizará en estados unidos el próximo 15 de agosto.

Por estas tierras ni tenemos fecha ni se espera una a corto plazo, así que teniendo cuenta que llegará a VOD el 29 de agosto, ya nos hacemos una idea de lo que va a pasar. De momento, te dejo por aquí el póster y la sinopsis oficial de 'Red Sonja'.

«Capturada. Encadenada. Obligada a luchar por su supervivencia. Red Sonja deberá abrirse paso a través de los pozos ensangrentados del imperio de un tirano y reunir a un ejército de marginados para recuperar su libertad y acabar con Dragan y su despiadada esposa, Dark Annisia».