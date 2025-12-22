La temporada 2 de 'One Piece' desvela un nuevo tráiler para derretirnos el corazón con Chopper: el live action de Netflix pone rumbo definitivo al Grand Line

Después de más de dos años desde la llegada del live action de 'One Piece', la segunda temporada de la serie está por fin a la vuelta de la esquina. En Netflix andan calentando motores y poniendo todo a punto para el estreno del 10 de marzo de 2026, pero tampoco se han querido perder la Jump Festa y nos han dejado un nuevo avance de lo que encontraremos en el Grand Line.

¿Hay un médico a bordo?

Ya sabemos que la segunda temporada de 'One Piece' presentará oficialmente a Tony Tony Chopper, uno de los integrantes de la tripulación de Luffy y uno de los personajes favoritos de los fans. La historia de nuestro renito favorito es una puñalada tras otra que nos dará un final de temporada muy emotivo, y desde Netflix han aprovechado para lucirle un poquito más.

Chopper se dejó caer por la Jump Festa 2026 con un nuevo tráiler que ofrecía un mejor vistazo al personaje y de paso luce a sus actores de voz por todo el mundo. Aunque, obviamente, el gran foco de atención está puesto en Mikaela Hoover e Ikue Otani, sus actrices de doblaje en inglés y japonés también se ha dejado ver a gran parte de las actrices internacionales, incluyendo su voz española, Elena Jiménez.

Ya queda menos para meternos de lleno en el Grand Line y alcanzar Drum Island, el hogar de Chopper. En el nuevo tráiler también vemos un vistazo a Loguetown y Whiskey Peak, entre otras localizaciones, y a Miss All Sunday, que irá cobrando más importancia según avance la serie.

La tercera temporada de 'One Piece' ya está en producción y ha empezado a anunciar sus fichajes estrella, como el de Xolo Maridueña como Portgas D. Ace y Cole Escola como Mr. 2 Bon Clay. Ahora solo queda esperar un poco más y ver si el futuro de 'One Piece' está asegurado o Netflix se guarda la guillotina de las cancelaciones.

