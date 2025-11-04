'One Piece' de Netflix ha encontrado a su Mr.2 Bon Clay y tiene a los fans dando palmas, aunque aún tardará en hacer su esperadísima aparición

Las cosas van moviéndose poco a poco con la serie en acción real de 'One Piece', especialmente ahora que ya tenemos la fecha de estreno para la segunda confirmada para el 10 de marzo de 2026. Esta nueva etapa de la serie nos meterá en el Grand Line, aunque ya tenemos el ojo puesto en la tercera temporada y Arabasta y desde Netflix han empezado a confirmar fichajes.

Okama Way!

En la segunda temporada de 'One Piece' ya vamos a tener una pequeña introducción a Baroque Works, la organización criminal de la que saldrán algunos de los mayores villanos de esta saga. Y con la tercera temporada de la serie comenzando su rodaje en nada se están empezando a desvelar algunos de los nombres más esperados, empezando por Mr. 2 Bon Clay.

Bon Clay se ha terminado convirtiendo a la larga (y por derecho propio) en uno de los personajes favoritos de los fans de 'One Piece', y ahora sabemos que Cole Escola será quien se encargue de interpretarlo en su versión live action.

Escola ha realizado muchísimo trabajo de doblaje en series como 'Tuca y Bertie', 'Big Mouth', 'Recursos humanos' o 'Los Simpson', aunque el actor no binario también tiene una amplia experiencia en teatro, cabaret y ganó un premio Tony este mismo año por su interpretación de Mary Todd Lincoln en la obra 'Oh, Mary!'.

Parece que en Netflix han dado de lleno en el clavo con el fichaje de Bon Clay, y los fans han recibido su fichaje muy bien en los anuncios en las redes sociales... aunque por desgracia aún tardaremos en verle en acción. Desde Netflix ya nos han introducido formalmente a Escola, aunque nos dejan con el aviso de no llegará a brillar del todo hasta la tercera temporada de 'One Piece'.

Porque ya sabemos que la segunda temporada de 'One Piece' nos llevará a Drum Island y ya hemos podido ver un primer vistazo al hogar de Tony Tony Chopper... Pero la llegada a Arabasta se retrasa hasta la siguiente temporada. Ahí es cuando ya veremos del todo a los pesos pesados de Baroque Works, aunque podemos esperar que Netflix vaya revelando más fichajes próximamente para seguir completando el equipo.

