La temporada 2 de 'One Piece' de Netflix ya ha introducido oficialmente a los grandes líderes de la Marina, aunque aún tardaremos en verles

Se ha hecho de rogar, pero durante el One Piece Day 2025 se ha dejado ver por fin el primer tráiler de la segunda temporada de 'One Piece' de Netflix. El live action prepara la llegada de los Sombrero de Paja al Grand Line con un primer vistazo al Capitán Smoker, Miss Wednesday, los gigantes de Little Garden, e incluso por fin a Lera Abova totalmente caracterizada como Miss All Sunday.

Y si hemos estado atentos también se han podido ver varios huevos de pasca muy interesantes.

Apuntando al futuro

Sin duda el primer vistazo a Nico Robin es uno de los puntos fuertes del tráiler, con su característico sombrero y abrigo blanco y un adelanto de los poderes de la Fruta Hana Hana. Y, ya de paso, el tráiler de la segunda temporada de 'One Piece' nos ha dejado una referencia a Sengoku el Buda y los líderes de la Marina.

Es durante esta secuencia con Robin, que parece que se está infiltrando en algún edificio oficial de la Marina. La pista la tenemos por los dos bustos que custodian la puerta: uno de Sengoku, el actual Almirante de flota de la Marina, y otro de Kong, su predecesor y actual comandante en jefe del Gobierno Mundial.

Estos dos personajes son dos pesos pesados en el mundo de 'One Piece', y especialmente Sengoku será clave en futuros arcos de la serie. Todavía tardaremos bastante en verle en su versión de acción real, ya que en el manga no aparece hasta el capítulo 234 cuando Sengoku convoca una reunión con los Shichibukai.

Este evento tiene lugar durante la Saga de Skypiea, que muy posiblemente no arranque hasta la cuarta temporada de la versión de acción real de Netflix, con lo que la llegada de Sengoku todavía se haría bastante de rogar. Kong, por su parte, no apareció oficialmente en la historia hasta después de la Guerra de Marineford y sus apariciones son mucho más escasas, así que quizás el live action lo omita durante todavía más tiempo.

Aunque ya sabemos que el remake a menudo deja guiños al futuro de la historia, o incluso ha cambiado algunos eventos de orden. Ya dio mucho más protagonismo a Garp en la primera temporada y se desveló antes de tiempo que en realidad es el abuelo de Luffy, así que quizás 'One Piece' de Netflix también termine presentando a Sengoku como un gran antagonista de los piratas antes de lo esperado.

