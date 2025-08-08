La temporada 2 de 'One Piece' de Netflix ha reunido de nuevo a la tripulación de Luffy y nos deja claro el futuro de los Sombrero de Paja

Este fin de semana se celebra el One Piece Day 2025, y quizás por fin tengamos más noticias sobre la segunda temporada de 'One Piece' de Netflix. Para ir calentando motores, desde Netflix han dejado ver una nueva foto de la tripulación de Luffy listos para la siguiente fase de su viaje. Y, como no podía ser de otra manera, ya podemos encontrar algún que otro huevo de pascua que nos da pistas sobre el futuro.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Entrando al Grand Line

Al igual que en la primera temporada de la serie, los Sombrero de Paja van a cambiar bastante bastante de vestuario y su ropa está sacada directamente de las portadas y portadillas del manga. Para los nuevos capítulos, 'One Piece' va a repetir la jugada, y con esta nueva imagen de Luffy, Zoro, Nami, Sanji y Usopp nos dejan claro que nos vamos directos al Grand Line.

Los fans del manga y del anime ya saben que para entrar al Grand Line antes debemos pasar por los Cabos Gemelos, que se encuentran ubicados en la base de Reverse Mountain. Este es el arco introductorio al Grand Line, y donde los Sombrero de Paja de Luffy conocen a varios de sus aliados y enemigos más importantes de la Saga de Arabasta, así que no podía faltar en el live action.

Esta nueva imagen de 'One Piece' ya nos adelanta que no nos vamos a saltar nada. La gran pista es el vestuario de la tripulación: específicamente la ropa de Nami y Sanji. Nami lleva una camiseta con un corazón y rayas, muy similar a la que viste en el manganime durante el arco de los Cabos Gemelos.

No es la única referencia, el vestuario de Sanji con una camiseta roja también está sacado de una de las portadas de este arco. Así que Netflix continúa dejando caer detalles para los fans más atentos y de paso nos recuerda que sigue con la idea de adaptar todo el manga de Eiichiro Oda.

Con esta nueva imagen de 'One Piece' estamos listos para continuar la aventura y parece que la nutemporada no va a perder demasiado el tiempo antes de meternos al Grand Line. Esperemos que pronto tengamos más avances para ver a la tripulación a tope y listos para zarpar.

En Espinof | El Rey de los Piratas existió de verdad y no solo en 'One Piece': 11 figuras históricas reales que sirvieron como inspiración para los piratas del anime

En Espinof | Qué episodios de relleno se pueden saltar del anime de 'One Piece' sin miedo a perderse nada