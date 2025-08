One Piece Day 2025, el evento imprescindible para los fans de Luffy, se celebra esta misma semana y podremos verlo gratis en streaming

Cada verano se celebra el One Piece Day, un evento masivo dedicado a celebrar por todo lo alto la obra de Eiichiro Oda. Los fans de 'One Piece' saben que tienen que estar con el ojo puesto para no perderse ninguna novedad golosa, y este año el evento se celebra el 9 y 10 de agosto.

One Piece Day 2025 será un evento de dos días que reunirá a los actores de doblaje del anime y que promete traernos novedades de la segunda temporada de la serie de Netflix y toda la franquicia, concursos, torneos e incluso conciertos.

Obviamente, no es lo mismo vivirlo en directo desde Japón y poder participar en las actividades que desde nuestra casa, pero podemos estar al tanto de las novedades a través del canal de YouTube oficial de 'One Piece'.

Aunque el evento se celebra en japonés, se espera que algunos segmentos cuenten con traducción simultánea en inglés, para poder seguirlo más fácilmente a nivel internacional. One Piece Day 2025 arrancará oficialmente el 9 de agosto de 17:00 20:00 PM, hora japonesa (10:00 a 13:00, hora española), aunque el día grande del evento será el 10 de agosto con un horario de 10:15 a 18:00, hora japonesa (3:50 a 11:00, hora española).

Para el 10 de agosto podemos esperar noticias sobre el live action de Netflix con un panel dedicado a la serie. También se espera que se realicen varios anuncios importantes sobre toda la franquicia, tanto de anime como del manga, así que esperemos que finalmente podamos ver algún adelanto del remake 'The One Piece' que prepara Wit Studio.

Siguiendo con el anime de Toei Animation, está programado un panel con los actores de voz del arco de Egghead: Akemi Okamura (Nami), Kappei Yamaguchi (Usopp), Hiroaki Hirata (Sanji), Ikue Otani (Chopper), Yuriko Yamaguchi (Nico Robin), Katsuhisa Hoki (Jinbe), Reiko Takagi (Bonney), Hideyuki Hori (Kuma).

Para ir cerrando, habrá programadas varias actuaciones musicales con Hiroshi Kitadani, muque y CHAMELEON LIME WHOOPIEPIE. Podemos seguir toda la programación a través de la página web oficial de One Piece Day 2025.

Así que ahora solo nos queda esperar al fin de semana y ver qué noticias nos deja el evento. Desde Toei y Shueisha se están guardando muy bien las sorpresas, pero esperemos que nos dejen algún bombazo de los que venimos esperando.

