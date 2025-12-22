El actor español ganador del Goya que empezó su carrera dando el Gordo dos años seguidos

Hoy da inicio la Navidad de manera oficial, como todos los años, con el sorteo del Gordo. Sí, ya sabemos que no nos va a tocar, pero de ilusión también se vive. Es curioso, por cierto, que en España hayamos decidido llamarle así, porque la mascota inicial se llamaba El Enano Afortunado (también conocido como El Fanático De La Lotería) y, de hecho, tenía hasta eslogan propio: "De alegría y de dinero, este Enano Afortunado, si lo estudias con esmero, te enseñará alborozado de la fortuna el sendero". Dio lo mismo: estaba regordete, así que blanco y en botella. En España somos así, qué le vamos a hacer.

Los famosos niños, los niños famosos

Todos sabemos cuáles son los ingredientes básicos de toda retransmisión del Gordo: el bombo, las bolas, los estrafalarios personajes que van todos los años... y, por supuesto, los niños de San Ildefonso, que llevan desde 1771 cantando los números premiados en la Lotería de Navidad (por aquel entonces "Lotería Real"). Y entre tantos y tantos chavales, a la fuerza, tenía que haber alguno que le cogiera cariño a las tablas del teatro, ¿no?

En 1993 y 1994 ocurrió algo bastante inusual: el mismo niño dio el premio gordo dos años seguidos. Sus padres le habían apuntado a San Ildefonso casi por casualidad, porque les pillaba cerca de su casa en La Latina, y lo que nadie esperaba es que acabara ganando el Goya: se trata de Javier Pereira, que empezó su carrera en 'Nada es para siempre' y 'Al salir de clase' y en 2013 saltó a la fama, tras una larga carrera de personajes secundarios en cine, televisión y teatro, gracias a 'Stockholm', con la que se hizo con el Goya a mejor actor revelación.

Desde entonces ha participado en 'Que Dios nos persone', 'La tregua' o 'Amar es para siempre', donde firmó la friolera de 281 episodios. Pero todo empezó en el escenario, cantando el Gordo, yendo invitado a un pueblo de Alicante para darles suerte y dejando que su abuela le pasara los décimos por la espalda. Eso sí, con el paso de los años su suerte no ha mejorado y, por lo visto, sigue sin tocarle. ¡Bastante lotería le ha tocado en la vida! ¿Estaremos viendo hoy a una de las estrellas del mañana cantando aquello de "1000 euros"?

