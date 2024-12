La historia de Nacho Guerreros, el actor de 'La que se avecina' que triunfó después de ganar El Gordo de la Lotería de Navidad

En el mundo del espectáculo, no solo importa estar en el lugar adecuado en el momento exacto, sino también poder tener un sustento económico mientras esperas a que alguno de los castings salga bien. En el caso de Nacho Guerreros, actor de 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', no podría haberlo conseguido si su familia no hubiera ganado El Gordo de Navidad.

Ignacio Guerreros García nació en 1970, en Calahorra (La Rioja). Comenzó haciendo sus pinitos en el audiovisual con breves papeles en series como 'A las once en casa', '¡Ala... Dina!', 'Manos a la obra' y 'El secreto', mientras lo compaginaba con su trabajo de camarero para poder cubrir gastos.

Sin embargo, hubo un hecho crucial que marcó su carrera: en 2002, El Gordo de la Lotería de Navidad cayó en Calahorra y su familia tenía uno de los números premiados. El dinero que recibieron por aquello fue clave, ya que le permitió dejar de ser camarero para focalizarse en su faceta de actor.

Con parte de ese dinero, inició su propio negocio de decoración junto a otros socios y compró los derechos de la obra teatral 'Bent'. Finalmente, eso fue lo que le puso en el mapa interpretativo, ya que le valió ser premiado en 2005 por la Unión de Actores.

Nacho Guerreros como "El Yonqui" de 'ANHQV'

A eso le seguiría un papel en la mítica comedia televisiva 'Aquí no hay quien viva', como José María "El yonqui", y eso ya fue el trampolín a su papel más longevo en TV. En 2007, interpretó por primera vez a Coque Calatrava en 'La que se avecina', heredera espiritual de 'ANHQV', y ahí ha permaneci dodesde entonces. La serie creada por los hermanos Caballero sigue en emisión tras 194 episodios y 15 temporadas.

Si bien el éxito de 'LQSA' le lanzó a la fama y ha sido más que suficiente como para dedicarse a ella casi en exclusiva (audiovisualmente hablando), Guerreros también ha participado en otros títulos como 'Con pelos en la lengua', 'Laberinto de sombras' o 'Tóxico'.

Aparte de eso, también ha continuado en los escenarios, colaboró en el programa de debate político 'Un tiempo nuevo' en Telecinco (entre 2014 y 2015) y ha sido concursante en 'Pasapalabra' en distintos episodios. Es miembro de varias asociaciones, entre ellas la ONG AnimaNaturalis, que defiende los derechos de los animales.

También se mueve mucho en el terreno del cortometraje con Producciones Rokamboleskas, la productora que fundó junto a Fabián Ojeda y con la que han sacado adelante múltiples cortos en los que también ha aparecido como actor. Toda una carrera que se mantiene a día de hoy y que fue posible gracias a ese primer impulso de El Gordo.

