Qué fue de Guillermo Ortega, de llevar el videoclub en 'Aquí no hay quien viva' a abandonar 'La que se avecina' cuando fracasaba en audiencias

Muchos comparan 'Aquí no hay quien viva' con 'Los Simpson'. Al fin y al cabo, el reparto gigantesco llama a ello, y el hecho de que todos tengan sus frases características, su personalidad bien definida e incluso que personajes terciarios vayan haciendo apariciones estelares entre temporadas cuando menos lo espera el público, ayuda a ello. Entre las decenas de habitantes de Desengaño 21 hubo uno que nos llegó al corazoncito a todos los cinéfilos: Paco, el dueño del videoclub cuya trama -todo sea dicho- fue degenerando a lo largo de los años. Pero, una vez acabada la serie, ¿qué fue de su intérprete? ¿Qué pasó con Guillermo Ortega?

¡Qué follón!

Guillermo Manuel Ortega Sierra nació en Madrid el 30 de junio de 1971 (lo que significa que ya tiene 53 años), y cuenta que su padre le llevaba, a él y a sus hermanos, a ver obras de teatro cada fin de semana. De hecho, con siete u ocho años vio 'Macbeth' por primera vez y acabó fascinado. Tanto, que acabó licenciándose por la Real Escuela Superior de Arte Dramático y, tras unos cuantos proyectos, tuvo la suerte de entrar por la puerta grande.

Bueno, más o menos: en 1993, aparecer en 'Farmacia de guardia' era hacerlo en un fenómeno social que llegó a tener un 48,5% de cuota de pantalla. Casi nada. Ortega lo hizo en dos episodios, concretamente, interpretando a dos personajes distintos (porque en esa época, ¿quién lo iba a notar?). Poco a poco se convirtió en un secundario episódico que apareció en todo lo que recordáis de los 90: 'Canguros', 'Hermanos de leche', 'Médico de familia', 'Todos los hombres sois iguales', 'Tío Willy', 'El comisario', 'Hospital central'... Por cierto, en su papel en esa serie acabó enamorándose de Fátima Baeza, con la que no solo sigue, sino con la que tiene dos hijos.

Hasta que en 2002 le llegó su primera gran oportunidad: rodar una película junto a José Sancho, Alberto San Juan y Pilar Bardem: 'Cosa de brujas' no sería su papel más memorable, pero el pasito estaba dado dentro de la industria. Y en 2003, por supuesto, el estreno de una serie en la que muy pocos confiaban, que supuso un caos de inicio a fin y en la que su personaje, Paco, el dependiente (y después dueño) del videoclub, se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de los fans. Sin embargo, la serie fue un simple relleno de parrilla para Antena 3 y no iba a funcionar, ¿no?

Aquí no, aquí no

Como todos sabemos a estas alturas, 'Aquí no hay quien viva' lleva más de veinte años siendo un fenómeno de la televisión española, un hito que revalorizó la carrera de todos sus intérpretes y que fascinó y marcó a toda una generación. Y eso que rodar cada episodio no era fácil: los guiones venían tarde y los actores no tenían claro qué iban a tener que decir en los diálogos del día siguiente, pero todos estaban orgullosos de la serie y del equipo.

De hecho, Ortega vio cómo su carrera subía de nivel y consiguió papeles secundarios durante los descansos del rodaje en películas cuestionables como 'El oro de Moscú', 'R2 y el caso del cadáver sin cabeza' o 'Diario de una becaria'. Sin embargo, en 2006, todo terminó de golpe cuando Mediaset compró el 15% de la productora debido a que José Luis Moreno quería marcharse de Antena 3. El canal no pudo hacer una sexta temporada por falta de derechos y Telecinco ya empezó a planear su secuela, 'Atocha 20', que, como todos sabemos ahora, se llamó 'La que se avecina' y aún sigue en pie después de 15 temporadas.

Pero Ortega solo duró dos de ellas, en las que interpretó, como todos, a un personaje distinto al de 'Aquí no hay quien viva'. En este caso, a Joaquín Arias, uno de los miembros de la constructora que acabó metiéndose a monje después de que, literalmente, "no supieran qué más hacer con él". A diferencia de otros personajes, incluido su hermano en la serie, interpretado por Adriá Collado, ni ha vuelto ni tiene visos de hacerlo. Por suerte, trabajo no le ha faltado.

Estuvo en '14 de abril. La República' (la serie de TVE cuya temporada 2 se mantuvo en un cajón durante ocho años), 'La Peluquería' (que se dio un soberano batacazo en audiencias en 2017) y, sobre todo, 'Amar es para siempre', donde estuvo 254 episodios. Entre medias tuvo tiempo de hacer sus pinitos en el guion y de subirse a las tablas interpretando todo el teatro que quiso. Últimamente le hemos podido ver en '4 estrellas', donde interpretó, paradójicamente, a Paco. Eso sí, esta vez sin videoclub de por medio. ¿Y ahora? Bueno, está claro que allá donde vaya sí hay trabajo. ¡No todos los habitantes de Desengaño 21 pueden decir lo mismo!

