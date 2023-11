'La que se avecina': la temporada 14 confirma el mal momento por el que pasa la serie de Telecinco en Amazon Prime Video y que sus mejores años quedaron atrás hace mucho

Gustará más o menos, pero nadie puede quitarle a 'La que se avecina' el hecho de haber sido una de las series españolas más importantes durante más de una década. Y es que puede que en sus inicios le costase un poco encontrar su identidad propia, pensando además todavía mucho el recuerdo de 'Aquí no hay quien viva', pero llegó un punto en el que las piezas encajaron.

Eso sí, no seré yo el que discuta a aquellos que sigan disfrutando con ella tanto o más que antaño, pero creo que los mejores años de 'La que se avecina' quedaron atrás hace bastante. Podría acudir al argumento fácil de que sus audiencias secundan todo esto, pero el hecho de que últimamente se estrene antes en Amazon Prime Video que en Telecinco hace que la comparación sea bastante injusta.

Una serie desgastada

No obstante, la cadena de Mediaset ha querido marcarse un tanto emitiendo esta noche el primer episodio de la temporada 14 antes de su desembarco en Prime Video a partir de este viernes 10 de noviembre, que será cuando lleguen los dos primeros episodios. Eso convierte a la emisión del primero en Telecinco en una gran campaña promocional para Amazon. Lástima que haya llegado a un momento en el que lo suyo sería ir pensando en poner fin a 'La que se avecina'.

Como ya os comenté en el caso de la anterior temporada, este reinicio parcial de la serie era una oportunidad para quitarse de encima cosas que no funcionaban e intentar devolver la serie a lo más alto. La realidad fue bien distinta y 'Una pipa gripada, un sex-appeal agonizante y las quisquillas de la paz', el episodio que se emite hoy en Telecinco, simplemente confirma todo eso.

Es cierto que hay algunas alegrías como lo que parece un regreso a tiempo completo de Macarena Gómez -con simpático guiño incluido a la mítica Estela Reynolds- o la curiosidad que despertaba que dos personajes de 'El Pueblo' diesen el salto a 'La que se avecina'. No obstante, esto último por ahora apenas ha aportado nada más allá de intentar empezar a meter en la dinámica de Contubernio 49 a Cristina (Ana Arias), Martín (Raúl Peña) y el bebé de ambos. Y mejor tampoco entrar en que había varios personajes de esa serie mucho más divertidos...

Del resto llama especialmente la atención la ausencia forzada de la tristemente fallecida Laura Gómez-Lacueva y el fichaje de Rocío Marín para sustituirla en el papel de Greta. Si ya pensaba que la actriz vista en 'Historias lamentables' estaba algo desaprovechada, no tengo muy claro cómo calificar el trabajo de Marín, ya que se ha optado por un lógico continuismo total que no funciona demasiado bien. Es como si estuviera intentando copiar los manierismos de Gómez-Lacueva, pero lo que transmite se queda en una tierra de nadie extraña. Y no es porque su interpretación sea mala, más bien porque tenía una misión demasiado complicada. Ojalá vaya encontrando su hueco en episodios posteriores

De hecho, la idea que predomina ahí se extiende al resto del episodio, y es que 'La que se avecina' está dando un poco vueltas sobre lo mismo -la trama de Amador y la Cuqui es un buen ejemplo de ello-, sin preocuparse tampoco de exprimir a fondo las posibilidades de los nuevos vecinos. Y es que siempre ha habido overbooking de personajes en la serie, lo cual llevaba a una duración excesiva de sus episodios, pero ahora el momento de las energías nuevas.

Sí que sigue habiendo ramalazos de esa incorrección característica de la serie, pero incluso sus personajes más emblemáticos están ya desgastados. Sí me gustó de la temporada anterior que, al menos durante unos pocos episodios, mostraba a un Antonio Recio algo diferente, pero pronto volvió a las andadas y aquí sigue a lo mismo. Si hasta se recuerda uno de sus grandes hits del pasado. No obstante, justo es reconocer que esa rivalidad con la marquesa interpretada por Inma Pérez-Quirós puede darnos alguna que otra alegría.

Al final su principal problema es que su marcada tendencia al exceso ha llegado un punto en el que no da mucho más de sí. Reírme con los episodios se ha vuelto toda una rareza, y puede que en parte sea yo, pero no pudo evitar pensar que fue 'La que se avecina' y no 'El pueblo' la serie que debió llegar a su final -porque era evidente que 'Machos Alfa' no va a irse por ahora a ninguna parte-. La segunda, aunque se descontroló con algunas tramas, todavía podía dar mucho juego y seguía siendo la mar de entretenida, mientras la que ahora nos ocupa vive a base de pequeños chispazos. Aún suficientes para que no se haga aburrida -aunque su duración pesa mucho-, pero cada vez menos habituales y por mi parte creo que lo mejor siempre es saber despedirse a tiempo...

En Espinof: