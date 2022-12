'Machos Alfa' no es la nueva 'La que se avecina' pero sí un buen entretenimiento: la simpática serie de Netflix parece más una notable evolución de 'Escenas de Matrimonio'

Netflix se marcó un tanto tremendo con el fichaje de los creadores de 'La que se avecina' para hacer 'Machos Alfa', una comedia que además traía la novedad de que los episodios iban a durar apenas 30 minutos -al final son un poco más largos, eso sí-. Por lo tanto, el formato tenía que ser muy diferente, algo en lo que ya se incidió desde el principio al venderla con la idea de que el gran eje de la misma era la idea de “la abolición del patriarcado”.

Además, Netflix ha elegido estratégicamente la fecha de estreno de 'Machos Alfa', pues su llegada se produce justo una semana después de que la temporada 13 de 'La que se avecina' llegase a su fin en Amazon Prime Video. Cero dudas de que muchos espectadores acabarán dándole una oportunidad al ver que hoy no hay nuevo episodio de esa otra serie. Eso sí, yo me he acordado más de 'Escenas de matrimonio' viéndola, ya que parece más una notable evolución respecto a ese último título y más adecuada a los tiempos que corren.

Acertada apuesta por la ligereza

Los protagonistas de 'Machos Alfa' son cuatro amigos con dificultades para adecuarse a los tiempos que corren, pero no se centra tanto en lo laboral -eso solamente tiene auténtico peso en el caso del personaje de Fernando Gil- como en sus relaciones de pareja. Uno de los cuatro hace tiempo que rompió con su mujer y todavía está intentando volver a la normalidad, pero los otros tres también atraviesen por un momento más o menos delicado por diferentes motivos.

Eso sí, en 'Machos Alfa' no se tira de la confrontación directa como sí sucedía en 'Escenas de Matrimonio', donde uno se preguntaba cómo narices esos personajes seguían juntos, y además el sentido del humor también es más moderno. Si 'Escenas de matrimonio' casi parecía más pensada para los abuelos de la casa, 'Machos Alfa' quiere conectar con un público algo más joven apelando a inquietudes más propias de nuestro tiempo.

¿Qué supone exactamente eso? Pues que en 'Machos Alfa' también se apuesta en todo momento por la ligereza, tomándose un poco a broma como que aquí sea uno de los personajes femeninos quien esté desesperada por reactivar su vida sexual, incidir en cómo le ha afectado a él lo que tenía toda la pinta de ser un matrimonio tóxico o en indagar en cómo afecta a un profesional de éxito pasar por una etapa muy dudosa de su carrera mientras ve cómo la de su pareja empieza a despegar.

Es ahí donde 'Machos Alfa' encuentra una perspectiva curiosa que ayuda a que los episodios prácticamente se vean solos. Yo mismo he sido de los que se han quejado en infinidad de ocasiones que 'La que se avecina' dura demasiado, pero no me refería solamente a los episodios, ya que eso era algo que incluso afectaba a muchas escenas. Aquí nada de eso sucede, pues todo apunta a que no ha existido ningún tipo de restricción a la hora de plantear que las secuencias duren lo que tengan que durar, y casi siempre es poco.

Además, el propio estilo de comedia es curioso, ya que es cierto que el humor predomina en todo momento, pero prácticamente nunca da la sensación de que haya algo planteado para incluir ahí un gag concreto sobre el que se construya lo demás. Siempre hay un sentido de la progresión, por leve que sea, que impulsa la serie hacia pero sin que normalmente eso suponga que haya grandes cambios. Ahí sí que mantiene cierto toque de patetismo, pero más por la situación de algún personaje en concreto que por algo generalizado. No es que 'Machos Alfa' esté asentada en la realidad, pero sí que se siente mucho más cercana a ella que 'La que se avecina' -los cameos de algunos actores de esta última refuerzan aún más esa sensación-.

Por mi parte, la principal pega que le pongo a 'Machos Alfa' es que sus tres primeros episodios son entretenidos pero no particularmente divertidos. Algunas sonrisas sí que provoca, especialmente las tramas de Gorka Otxoa y Gil, pero en ningún momento es algo con lo que te partas de la risa. La cuestión es que siguen siendo solo tres capítulos -la primera temporada son diez pero a la prensa solo nos dejaron ver esos- y muchas comedias tardan más tiempo en llegar al punto que ya se ha conseguido aquí. La clave está en ver si irá asentándose más y llevando lo que propone ese pasito más allá para terminar de convertirse en una serie realmente imprescindible.

A su favor tiene un reparto muy bien elegido en el que sobresale la química que comparten sus cuatro protagonistas, donde uno se cree en todo momento que sean amigos de toda la vida. Además, por separado también funcionan bien y no se cae en el error de que los personajes femeninos sean meros complementos, aunque ahí quizá el que mejor funcione no sea el de alguna de sus parejas, ya que Paula Gallego aprovecha muy bien todas sus apariciones.

En resumidas cuentas

'Machos Alfa' no es la nueva 'La que se avecina', pero sí es una comedia televisiva bastante estimable que arranca sentando las bases de su identidad propia. Le falta todavía para ser hilarante, pero por ahora es un buen entretenimiento que agradece una duración más ajustada de sus episodios y también un buen trabajo de casting para que entrar en el mundo que propone sea una experiencia satisfactoria.

En Espinof: