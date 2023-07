Qué fue de Isabel Ordaz, "la Hierbas" en 'Aquí no hay quien viva' que decidió dejarlo tras 'La que se avecina'

Una de las series españolas más recordadas de la historia es 'Aquí no hay quien viva'. La mítica comedia de inicios de los 2000 dejó huella en el imaginario colectivo, como también lo hicieron sus personajes. Pero, ¿qué fue de Isabel Ordaz?

Actriz y poeta

Isabel Ordaz Martín nació en 1957 en Madrid. Desde joven, se sintió atraída por el teatro y la interpretación y comenzó haciendo sus pinitos en en el mundillo. En 1982 y con 25 años, debutó en el audiovisual con el cortometraje 'Eres mi gula'.

A partir de entonces, participó en numerosos cortos pero también dio el salto a la TV, en series como 'Teresa de Jesús', protagonizada por Concha Velasco, o 'Los mundos de yupi'. También hizo sus primeros papeles en largometrajes como 'La noche de la ira' o 'El año de las luces' de Fernando Trueba.

Sin abandonar los cortos y el teatro, cada vez le surgieron más papeles en proyectos de mayor envergadura: 'Bajarse al moro' de Fernando Colomo, '¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?', con Verónica Forqué y Jorge Sanz, o 'Todos los hombres sois iguales', de la que luego se haría una serie en la que también participaría.

Probablemente, uno de sus papeles más memorables en TV fue en la serie 'Pepa y Pepe' (1995), que protagonizó junto a Tito Valverde y de nuevo con Forqué. Dos años después, Ordaz subió a recoger el Goya a la mejor actriz revelación por 'Chevrolet'.

La veterana actriz ya tenía una carrera muy completa antes de interpretar al personaje que caló más hondo entre el público. Ordaz se incorporó en la temporada 2 de 'Aquí no hay quien viva', la recordada serie de los hermanos Caballero.

En ella interpretó a La Hierbas, la neurótica vecina apasionada del yoga y de las terapias alternativas. Sin duda, uno de los personajes más divertidos y por el que todavía hoy le siguen reconociendo.

Ordaz estuvo en la serie hasta su final en 2006 y luego se pasó a 'La que se avecina', la serie que en principio se planteó como continuación de 'ANHQV' pero que finalmente salió como una historia independiente con ciertas similitudes.

Sin embargo, únicamente estuvo una temporada en la serie como personaje principal y luego se volvió secundario con apariciones esporádicas. Sobre sus razones para abandonar la serie, Ordaz dijo: "(En 'ANHQV') había crítica y ternura, aunque fuera con personajes un poco esperpénticos. En ‘La que se avecina’ se extremó mucho más y para mí ya perdió interés, no participé".

Isabel Ordaz en 'Si yo fuera rico'

De hecho, ese fue su último papel en televisión. Sus últimos trabajos en el cine han sido en cortometrajes, como 'Flores en Otoño' o 'Citas del amor oscuro', y películas puntuales como las comedias 'El mejor verano de mi vida' o 'Si yo fuera rico'.

Actualmente, Ordaz se dedica sobre todo al teatro y a escribir poesía, habiendo publicado ya varios poemarios. Aunque no la hayamos vuelto a ver en un proyecto de semejante calado popular, eso no quiere decir que no haya continuado su carrera de otra manera: "Mientras haya un relato, estás vivo y tienes pasión. Eso es fundamental para seguir viviendo. La pasión te tiene que acompañar siempre".

