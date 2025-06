Un director independiente hizo la mejor protesta contra las tarifas del cine en Reino Unido: obligar a la junta cinematográfica a ver una película de 14 horas

Un día de enero de 2016, la British Board of Film Classification (BBFC) recibió en sus oficinas un paquete inusual: un largometraje de 607 minutos (más de diez horas) que no mostraba otra cosa que pintura blanca secándose sobre un muro. Aquella cinta, titulada 'Paint Drying' ('Secado de pintura'), no era un experimento estético ni una nueva forma de cine contemplativo, sino una protesta en toda regla contra los elevados costes que la BBFC impone a los cineastas independientes para clasificar sus películas.

La película nació de la mente de Charlie Shackleton (hasta 2019 conocido como Charlie Lyne), un cineasta británico que ya había explorado el ensayo fílmico con títulos como 'Beyond Clueless' y 'Fear Itself'. Shackleton llevaba años criticando el papel de la BBFC (un organismo no lucrativo responsable de otorgar certificados que permiten la proyección de filmes en Reino Unido) y de señalar cómo su tarifa fija de 101,50 libras más 7,09 por minuto de metraje podía asfixiar económicamente a realizadores sin grandes presupuestos. En sus propias palabras, la clasificación de su ópera prima 'Beyond Clueless' le costó 867.60 libras, casi la mitad de su presupuesto de distribución.

Para convertir la protesta en acto simbólico, Shackleton preparó 14 horas de metraje en resolución 4K, filmando en plano fijo una pared recién pintada de blanco, después abrió una campaña en Kickstarter con el objetivo de recaudar el máximo posible para pagar la clasificación de la cinta y obligar a los miembros de la BBFC a ver la grabación completa.

Como era de esperarse, el filme está (al completo) en MUBI

El apoyo no se hizo esperar

La recaudación superó todas las expectativas: 686 mecenas aportaron un total de 5,936 libras, lo que permitió reducir el metraje final a 607 minutos (teniendo en cuenta las comisiones de la plataforma y el IVA). En enero de 2016, dos examinadores de la BBFC se turnaron para visionar la película en sesiones que se extendieron durante al menos dos días consecutivos. El filme fue finalmente calificado como "U" (Universal), la clasificación más laxa, dejando patente la ironía de la propuesta.

Lejos de quedar en un simple gesto de humor (uno muy ácido), 'Secado de pintura' inauguró un debate público sobre la función de la BBFC y su modelo de financiación. Shackleton reconoció que no esperaba cambiar las leyes de un día para otro, pero sí generar conciencia acerca de los límites que enfrentan los cineastas que trabajan al margen de la industria mainstream.

Y así comenzó todo

La película tuvo su primera proyección pública en la exposición Cinema Obstructed celebrada en el Queensland Art Gallery and Gallery of Modern Art, en Brisbane, entre el 10 y el 29 de noviembre de 2023, donde el propio Shackleton ejerció como co-curador.

Hasta la fecha, 'Secado de pintura' no ha tenido un estreno comercial ni se ha puesto a disposición en plataformas digitales. Sin embargo, su existencia y la cobertura mediática que generó han convertido a este "documental del secado de pintura" en un referente de la resistencia creativa frente a las barreras económicas del cine independiente en Reino Unido.

Con un presupuesto financiado y un plan de distribución tan inusual como ingenioso, Charlie Shackleton demostró que, en ocasiones, la mejor forma de protestar es obligar a quien te regula a ver lo que menos desean ver.

Fotos de Wikimedia | Viktor Forgacs en Unsplash

En Trendencias | Creatividad, memorabilia y un modelo de reventa han mantenido a flote uno de los sitios más emblemáticos para los cinéfilos: el último Blockbuster del mundo

En Trendencias | George Clooney guarda un peculiar recuerdo de su más criticada actuación: "es un recordatorio de lo que puede suceder cuando haces películas comerciales"