Hoy en TV, una espléndida comedia romántica ganadora del Oscar con tres historias rocambolescas y dos estrellas prestándose a todo

Durante un tiempo el cine italiano combinaba fenómenos populares y aclamación en clásicos que, siendo muy de su época, se pueden disfrutar ampliamente a día de hoy. Incluso algunas eran auténticas sensaciones internacionales, propulsadas por el talento de grandes estrellas y cineastas consumados, como sucedió en el caso de ‘Ayer, hoy y mañana’.

Amores variados

Una de las cintas de comedia y romance más icónicas de sus responsables, aunque ya sea por imágenes que se han empleado o referenciado hasta la saciedad. Sophia Loren y Marcello Mastroianni protagonizan una trilogía de amores alocados dirigida por Vittorio De Sica que se va a poder ver hoy en televisión a través de La 2 a partir de las 22 horas (también en streaming a través de Prime Video).

Tres historias distintas se dan lugar en tres puntos diferentes de Italia. En Napoles, una mujer quiere evitar ingresar en prisión a base de quedarse constantemente embarazada. En Milán, una adinerada ama de casa se lleva a su amante de viaje al campo mientras su marido está ausente. En Roma, una prostituta intima con el neurótico hijo de un empresario industrial.

Esta última es probablemente la más recordada, incluso por gente que no vio la película tan solo por la imagen de Loren en lencería. Pero la película le da más registros y matices con los que jugar, siendo una exhibición de innegable carisma y talento para llenar la pantalla que expone por qué era una de las mayores estrellas de la historia del cine.

Como era de esperar, Mastroianni también está fantástico siendo divertido y teniendo que vender la parte más romántica de las historias, llevadas de manera un tanto destartalada y puntualmente rancia por De Sica. Divertida al mismo tiempo que irregular, ‘Ayer, hoy y mañana’ cautivó audiencia en su momento para ser uno de los mayores taquillazos de la historia de Italia, y también una sorprendente ganadora del Oscar a mejor película internacional.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores comedias de la historia