Tengo muchas ganas de ver 'The Mandalorian & Grogu', pero su nuevo teaser de la Super Bowl es, cuando menos, confuso

Uno no termina de entender cuál es la estrategia que están intentando llevar con 'The Mandalorian & Grogu'. Confiando ciegamente en que el público va a seguir todo lo que hagan estos personajes, aún y cuando la temporada 3 se estrenó hace tres años y ya bajó notablemente su audiencia, en el tráiler de la Super Bowl, el lugar para lucirse, han decidido tomar un extraño enfoque paródico (ojo, no autoparódico) en el que la mayoría de los fans no han entrado. Con razón, por muchas ganas que tenga de verla.

En una Super Bowl muy, muy lejana...

Estamos a cuatro meses y medio del estreno de 'The Mandalorian & Grogu' (será el 12 de mayo) y en Lucasfilm tienen que estar sonando todas las alarmas, porque gran parte de su plan de futuro depende de que esta película tenga éxito para justificar que no hay fatiga dentro de la franquicia. Este nuevo teaser, que muestra a Mando y Grogu en Hoth llevando un carro movido por tauntauns, es, como poco, extraño: confía tanto en que basta con el título para llevar gente al cine que no parece darse cuenta de que está al borde de convertirse en un meme.

Los comentarios del tráiler, de hecho, lo comparan con un anuncio de Budweiser o un anuncio de coches, sin entender muy bien cuál era el propósito más allá de la simple parodia. Sin embargo, Jackson George, vicepresidente ejecutivo del marketing creativo en Disney, se lo ha explicado a Variety (más o menos): "Grogu es más que un personaje: es un fenómeno de la cultura pop. Junto al heroico Mandalorian, trae luz, humor, alegría y una conexión emocional intantánea que trasciende el momento".

Este spot celebra lo profundamente que amamos y conectamos con estos personajes, nos recuerda la diversión, corazón y espectáculo que define 'Star Wars' y ofrece una promesa en miniatura de la experiencia que el público tendrá cuando vea a estos dos queridos iconos en la pantalla grande.

Poner un anuncio en la Super Bowl puede costar hasta 10 millones de dólares (¡el presupuesto de muchas películas!), y las empresas luchan por llamar la atención del público. Sin embargo, aunque la idea es buena, me da la impresión de que este nuevo teaser cae en saco roto y no ganará nuevo público. Lo sabremos el 22 de mayo cuando finalmente se estrene 'The Mandalorian & Grogu'. Será entonces cuando estemos seguros de si este es el camino.

