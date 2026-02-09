Natalia de Molina, sobre la última película que vio en el cine: "Es preciosa, me llegó mucho"

En tiempos de estrenos más bien ruidosos, 'Tres adioses' llega a la cartelera por un camino más silencioso y emocional. La película dirigida por Isabel Coixet se mueve en el terreno del duelo y la reconstrucción íntima después de una pérdida, poniendo el foco en los vínculos, el arte y la manera en que el dolor se cuela en lo cotidiano. No es un drama pensado para causar un impacto inmediato, sino para quedarse flotando en la cabeza del espectador. Y es el catalizador de la entrevista con Natalia de Molina en el nuevo programa de 'Otra ronda'.

La última vez en el cine

Alejandro G. Calvo recibió a Natalia de Molina con una declaración de intenciones y le preguntó a la actriz por lo último que había visto. Natalia no dudó en mencionar la película que acaba de pasar por una proyección especial: "La última película que he visto ha sido Tres adioses, que fue el otro día el pase con Isabel [Coixet] y los actores. La vimos en el Museo Reina Sofía, y la verdad que me encanta, es preciosa. Me llegó mucho".

Más allá de 'Tres adioses', la conversación derivó hacia sus obsesiones recientes como espectadora, dejando ver su fascinación por los relatos incómodos y 'La empresa de las sillas': "Bueno, es que soy muy fan de Tim Robinson. Es muy incómodo y me gusta mucho. Es desagradable, violento… Y no sabes por dónde te va a salir, y es como todo muy raro, y es como que no sabes qué pensar, pero tiene algo como que me tiene enganchadísima".

Además, en la charla surgió la reflexión sobre cómo aborda sus personajes en la pantalla, donde Natalia subrayó que combina la dureza con la fragilidad, logrando que sus interpretaciones sean creíbles y humanas. "Creo que también muchas veces la fortaleza se ve como una cuestión de no dejar que el mundo te afecte, y creo que la vulnerabilidad es mucho más fuerte que lo contrario", señaló.

Por último, Natalia habló de su manera de conectar con los proyectos y con el equipo, desde su facilidad para abstraerse en el rodaje hasta cómo observa y escucha a las personas reales en las que se inspira para sus papeles. "Cuando conocí a Loly Álvarez [mientras rodaba 'Superestar'], a la real… Era una persona con su punto de vista sobre lo que vivió y sobre lo que pasó, y soy muy observadora, me dediqué a escucharla y a observarla y agradecerle todas las cosas que me contaba", explicó. Esta cercanía y respeto hacia los personajes y las historias que interpreta es lo que, según ella, permite que el público perciba sus actuaciones como auténticas.

