"Va a morir lentamente porque es infumable". El público dicta sentencia sobre el estreno de 'La conexión' con Lara Álvarez

La noche del martes coincidió la final de 'Traitors' con el estreno de 'Todo por ti' en Telecinco y 'La conexión' en La 1. Si bien el programa de Lara Álvarez se alzó como lo más visto de su franja, tampoco fueron datos demasiado altos y, sobre todo, se llevo muchas críticas en redes, tanto a la presentadora como su ritmo "lento y teatralizado".

"Es concurso de siesta en La 2"

Tras el final de 'The floor', TVE decidió sacar del cajón la primera temporada de 'La conexión', adaptación española del formato original neerlandés 'The connection'. Este concurso consiste en responder una serie de preguntas que tienen todas un tema en común, y el objetivo es averiguar esa conexión. El ganador del programa se lleva 3.000 euros y se clasifica para la final, en la que opta a un premio de 40.000 euros.

El miércoles 25 de junio, La 1 apostó por un doble estreno, poniendo dos entregas seguidas del programa presentado por Lara Álvarez. El resultado en audiencias fue 10,5% de cuota de pantalla y 701.000 espectadores, datos que le valieron para al menos ser los más visto del prime time.

Estas cifras quedaron por debajo de lo que anotaba de 'The floor' en las noches del miércoles (cerró su trayectoria con 14% de share y 1.195.000), por lo que tampoco es que sean para echar cohetes, aunque se benefició de competir contra 'Todo por ti' (8,9% y 659.000) en Telecinco y la final de 'Traitors' (8,3% y 584.000) en Antena 3, que claramente interesaron menos.

Donde no tuvo tanta suerte fue en redes sociales, donde lo calificaron de "concurso de siesta de La 2", "aburrido", "lento" y un ritmo con el que "te duermes", además de arremeter contra su apartado visual y su decorado que "causa rechazo". Tampoco gustó el papel de Álvarez como presentadora: "Le faltan tres litros de sangre".

Otros muchos tuits han señalado que tal vez funcionaría mejor en otra franja horaria, y que la dinámica no solo no se hace amena sino que no permite jugar desde casa. El veredicto general es que no ha sido un buen reemplazo para 'The floor', ya que el concurso de Chenoa tenía todo el dinamismo y la naturalidad de la que este nuevo formato carece.

En Espinof | 'The Floor' es el último éxito de un negocio que tienen dominado en Países Bajos: la exportación de concursos de TV

En Espinof | 17 grandes películas que duran más de 3 horas y te dejan con ganas de más