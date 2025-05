'Traitors' tiene mucho potencial, pero su inicio farragoso necesita más ritmo y menos publicidad para mantener el interés

Aunque originalmente iba irse a laSexta, al final 'Traitors España' se estrenó anoche en Antena 3 con Juanra Bonet como presentador de esta nueva temporada en abierto. El concurso tiene potencial pero, entre que empezó tarde y que el ritmo de su primera gala no fue muy ágil lo que se dice, no es de extrañar que solo consiguiera liderar las audiencias con un pequeño margen de cuota sobre 'The floor'.

Traidores en abierto

Tras una primera temporada en Max con famosos, Antena 3 supo ver el potencial de 'Traitors' y compró los derechos para una temporada 2, esta vez con anónimos. Teniendo en cuenta que la noche del viernes ya estaba reservada para 'Tu cara me suena', decidió colocar el reality de Juanra Bonet el miércoles y ayer se estrenó su primer episodio.

El programa sigue la mecánica que ya vimos en su primera edición y que recuerda mucho al juego de Pueblo duerme (A.K.A. los Hombres Lobo de Castronegro): los 18 concursantes tendrán que convivir en un monasterio, sin saber quiénes son traidores o fieles. El objetivo de los fieles es descubrir y expulsar a los traidores, ya que estos podrán "asesinarlos" mientras duermen, siempre que mantengan en secreto su doble identidad.

En es este primer episodio, conocíamos a los concursantes y el presentador decidía a los dos primeros traidores, que a su vez tenían que escoger a otro traidor para comenzar el juego de engaños, en el que sortear las sospechas de los fieles para que no decidan expulsarles en la mesa redonda.

No me extraña que sea el programa que ha hecho que Antena 3 vuelva a los realities tras años alejado de este tipo de formatos, ya que su propuesta resulta muy atractiva, con una premisa que prioriza el juego de misterio y de traiciones por encima de la búsqueda constante de drama hacia la que se inclinan más muchos de los realities que actualmente están en emisión.

Juega también a su favor el casting de anónimos, que resulta más estimulante que volver a jugar la carta de los famosos, y un más que correcto Juanra Bonet como maestro de ceremonias... aunque de momento veo más potencial que otra cosa.

Entre que la primera gala comenzó 25 minutos más tarde de lo programado (inserte meme de la calle de GTA) y que el inicio se hizo muy farragoso, no se puede decir que el programa empezara con buen pie. La presentación de los concursantes se hizo bastante lenta y el abuso constante de frases de relleno (que elucubren sobre si van a ser fieles o traidores cuando aún no ha pasado nada, no aporta nada y se hace tedioso, la verdad) no ayudaron a hacer el ritmo más dinámico.

Cuando parecía que por fin iba a arrancar, con la elección de los primeros traidores, llegaba la primera pausa publicitaria, por si no había sido suficiente ese inicio lento y el retraso hasta pasadas las 23:00. Luego la cosa se animó y soy optimista de cara a las próximas galas, pero tener que hacer esfuerzos por mantener la atención en una gala de estreno no me parece el mejor plan para un título que tiene que engancharte en sus redes de misterios.

Líder de cuota, no de espectadores

Quizá algo de todo esto influyó también en la audiencia, ya que solo consiguió liderar el prime time por un pequeño margen de share: 11,6% y 968.000 espectadores, frente a su gran rival de la noche, 'The Floor' en La 1, que consiguió 10,6% y 973.000 con su gala 3.

No es muy buena señal que un gran estreno como este, que además venía precedido por el imbatible 'El hormiguero' y la visita de Edurne (15,6% y 1.968.000), no haya conseguido un triunfo más rotundo y que además ni siquiera logró superar el millón de espectadores.

Sin embargo, tampoco es de extrañar que la gente no tuviera muchas ganas de quedarse viendo la TV en un prime time tan tardío un miércoles, por mucho que las cadenas se hayan volcado en montar la guerra de audiencias ese día entre semana. De hecho, Telecinco tampoco logró grandes números con el estreno de 'La noche de los récords' (10,5% y 768.000).

'Traitors' promete y puede dar mucho juego, pero necesita agilizar la dinámica para levantar el ritmo y enganchar al espectador en su propuesta. Teniendo en cuenta lo ambicioso de esta apuesta, no estaría de más que Antena 3 cuidara más la hora de arranque o decidiera recortar las pausas publicitarias, que pueden ser una sentencia más letal para la audiencia que cualquiera de sus juegos de traiciones.

