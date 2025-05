'That's my jam. Que el ritmo no pare' hace honor a su título, pero el divertido concurso de Arturo Valls corre el peligro de perder a su público por el camino

Después de volcarse en la promoción y retrasar su estreno para priorizar la cobertura de la situación derivada del apagón, anoche por fin se estrenó 'That's my jam: que el ritmo no pare'. La primera gala del concurso de Arturo Valls nos dejó un espectáculo de lo más entretenido que las audiencias solo respaldaron a medias... y tampoco es de extrañar porque La 1 no respetó el horario estipulado.

¡Que el ritmo no pare!

Siguiendo con la estrategia de recuperar marcas que le han funcionado a otras cadenas, TVE le echó el guante a 'That's my jam', la adaptación española del formato original estadounidense de Jimmy Fallon, que ya tuvo una primera temporada en Movistar Plus+.

Esta temporada 2 se estrenó por fin anoche, después de semanas de promoción por parte de la cadena, conscientes del potencial del concurso musical de Arturo Valls. Una vez vista la primera gala puedo decir que no es para menos, porque me parece uno de los concursos más entretenidos que he visto últimamente por TV.

El programa consiste en enfrentar a dos parejas de famosos, un miembro de cada pareja cantante, a una serie de retos musicales: desde adivinar la canción escuchando solo unos segundos a completar la letra de un tema, o hacer que el otro miembro del equipo adivine el cantante/grupo sin mencionar sus canciones.

Las pruebas son muy variadas y, ante todo, muy dinámicas, porque no se enfangan en alguna yéndose por las ramas o forzando algún momento que derive del tema principal (como sí hacen muchos otros concursos, razón por la cual acabo viéndolos en diferido, para poder pasar las partes en las que la gente se pone a contar su vida).

Después de una escueta presentación de los concursantes, aquí apenas hay tiempo para el descanso, ya que solo son un par de preguntas por categoría y van despachando los distintos bloques sin prisa pero sin pausa. Quizá pueda abrumar a espectadores acostumbrados al tempo más relajado de la mayoría de concursos en abierto, pero yo lo agradecí porque a esas horas de la noche entra mucho mejor un formato que te despierte con su dinamismo.

Tiene alguna mecánica discutible, en concreto las dos últimas pruebas, que juegan la carta de dar muchos puntos de golpe (y la forma de valorar la que es actuar en el escenario es bastante subjetiva, viniendo de otras pruebas en las que solo podías acertar o fallar con la respuesta), dejando la inevitable sensación de que todos los puntos que han conseguido antes no sirven de mucho. Pero bueno, es una "trampa" habitual en este tipo de programas, que intentan darle más emoción de cara a la recta final.

¿Por qué tan tarde?

Creo que no es algo que te amargue el conjunto, como si lo hace quizá el error garrafal que sigue cometiendo TVE con sus programas del prime time: pese a que estaba programado para las 22:50, no empezó hasta las 23:15, provocando de nuevo el enfado de los espectadores en redes (y en sus casas, claro) por tener que esperar por enésima vez a que termine 'La revuelta'.

Eso, unido a que terminó sobre las 00:30 un miércoles no debió de jugar a favor del programa, porque los datos de audiencia se quedaron bastante cortos para ser una apuesta tan ambiciosa: 8,9% de share y 850.000 espectadores, que no le sirvieron para liderar la noche, logro que se llevó la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie'.

Es una lástima que no llegue a más personas un concurso como este, cuyo dinamismo unido al buen rollo que transmite el presentador y sus concursantes hacen que te lo veas en un abrir y cerrar de ojos. No entiendo que TVE tome la decisión consciente de emitirlo con retraso (recordemos que 'La revuelta' está grabado, por lo que saben de antemano su duración) y tener a la audiencia ahí esperando un día entre semana. Si toma cartas en el asunto en vista del resultado, no lo tengo claro, porque lo de empezar el prime time a las 23:10 le está pasando día sí y día también.

