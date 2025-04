La llegada de Buenafuente confirma que TVE está acertando de lleno con su estrategia de poner el entretenimiento por encima de lo chabacano

Comparar la parrilla de TVE hace un año y ahora es como comparar el día y la noche. La 1 estaba subiendo en share (el mejor en cuatro años), pero se tenía que conformar con un 9,2% de cuota de pantalla y sus programas, muchas veces, ni siquiera entraban en el top 10 del día. ¿Las excepciones? Lo más clásico: el fútbol, los realities-evento al estilo 'Masterchef' (claramente a la baja), las telenovelas vespertinas y 'El cazador'. Si la televisión lineal ya olía a rancio en todas las cadenas, en TVE, directamente, olía a muerto. Y, paradójicamente, ha dejado de hacerlo en el mismo momento que ha empezado a resucitar formatos.

Una revuelta que resiste

La clave de esta renovación es José Pablo López. Odiado por unos, amado por otros, el presidente actual de RTVE fue la persona que tomó la decisión de renovar para siempre el ente público. Abandonar proyectos que no llevaban a nada y luchar por dar un entretenimiento digno frente al infotainment y los realities chuscos. Es un propósito tan noble como complejo, y cada paso que ha dado -con la excepción, quizá, de retomar el 'Grand Prix' 18 años después- ha sido recibido con polémica en redes sociales y muchos comentarios de "¿A esto van dirigidos mis impuestos?".

Cuando el 9 de septiembre se estrenó 'La Revuelta', lo hizo entre una fuerte división entre los que conocíamos a David Broncano de 'La Vida Moderna' y 'La Resistencia' y los que creían que iba a ser un refugio de propaganda comunista pagado con nuestro dinero. Por supuesto, en cuanto pasó una semana los ánimos no solo se calmaron, sino que la novedad y la competencia contra 'El Hormiguero' hizo que subiera rápidamente a ser el programa más visto de la televisión. Como era previsible, las audiencias han bajado una vez establecida la novedad (y consolidado en su formato streaming al día siguiente), pero su segundo puesto, con más de un millón de espectadores diarios y un share que (casi) siempre supera el 11%, sabe a victoria.

Porque TVE nunca buscó el éxito con Broncano: buscó una alternativa, una revolución, una muestra que le diferenciara del resto de opciones. El canal de televisión para todos los que no ven televisión. Y, con la carretera vacía en este sentido, teniendo frente a sí a unos canales lineales adormilados, el ente público ha decidido diferenciarse. ¿Cómo? Tirando de la televisión que se hacía antaño, formatos que quizá nunca debieron desaparecer en favor de programas clónicos que tan solo cambian la línea ideológica. ¿Y quiénes son la punta de lanza? Dos conceptos tan antagónicos como 'Sálvame'... Y Andreu Buenafuente.

Andreu sabe nada

El análisis que TVE ha hecho de la competencia para ver oportunidades y carencias es claro: falta humor en la televisión lineal. Es una conclusión completamente certera. Sí, tenemos programas festivos, como 'Mask Singer' o 'Tu cara me suena', pero su propósito no es la carcajada. De hecho, la mayor parte de la programación parece pensada para causar frustración, rabia y miedo, infotainment tras infotainment de manera casi indistinguible. Si se cuela algo de ficción, es más tendente al thriller que a la comedia: en esta España dividida y seca, no hay hueco para reír. O eso parece.

En este panorama de reyerta y ofensa fácil, montar una programación nocturna con David Broncano, Henar Álvarez, Andreu Buenafuente y Marc Giró no te asegura grandes audiencias, pero sí ser una islita a la que ir a relajarte y disfrutar, unas pequeñas vacaciones televisivas entre el grito y el debate continuo. Y, además de diferenciarse, funcionará mejor en redes y streaming que cualquier serie o programa del resto de cadenas (con la excepción, claro, de fenómenos como 'La isla de las tentaciones') Es obvio que Andreu tiene su legión de fans venidos del maravilloso 'Nadie sabe nada' y no va a desaprovechar esta -probablemente- última oportunidad de hacer su show en televisión tras la triste desaparición de 'Late motiv'. Si estás pensando que realmente TVE lo que está haciendo es aprovechar retales de otros sitios para hacerse una manta, tienes toda la razón. Y no le está quedando nada mal.

Es más: por las tardes han decidido coger ese monstruo de Frankenstein que era 'Sálvame' y devolverlo una vez más a la vida con 'La familia de la tele', tocando aquí y allá para asegurarse de que no se desmadran tanto como en Telecinco o Ten, pero sin perder su seña de identidad. Si la jugada les sale bien y consiguen superar a Telecinco con sus armas del pasado, será una de las cosas más increíbles que jamás han pasado en la televisión española.

TikTok, Twitch, TVE

Pero hay más: el programa anti-bulos de La 2, 'Malas lenguas' (que será diario y durará dos horazas), presentado por Jesús Cintora, aprovecha de alguna manera el tirón de 'La vida moderna' contratando como colaboradores a Quequé e Ignatius, pero también a Raquel Hervás, Asaari Bingbang o Marina Lobo, además de una especie de "guiñoles". Todo lo que era bueno antes también lo puede ser ahora, parecen decirnos desde TVE. La nueva (y buena) televisión es la de siempre, con un toquecito de pintura para renovarla ligeramente.

El ente público lo ha apostado todo a formatos que ya saben de sobra que funcionan bien. 'La Resistencia', 'Late Motiv', 'La Vida Moderna', 'Sálvame', 'Cifras y letras' o 'Grand Prix' son, paradójicamente, auténticos revulsivos contra la televisión o bien anciana o bien chabacana que se está haciendo en el resto de cadenas. No es que TVE sea la opción "joven", porque los jóvenes están totalmente fuera de todo esto, centrados en otros medios de difusión como TikTok o Twitch (donde también les llega este contenido, pero ese es otro cantar), pero sí una opción familiar, una alternativa, una relajación frente al griterío, las fake news y la división.

Por más que algunos lloren porque sus impuestos van a llegar a gente que no les cae bien, TVE tiene una hoja de ruta clara, la única posible para salir adelante en este mar plagado por realities de cuernos, el infotainment de Ana Rosa Quintana y los concursos de gente que canta. Si se cae con todo el equipo, que no sea porque no ha intentado claramente cambiar su ADN, dejar de ser un canal con olor a naftalina y reconvertirse en puro entretenimiento más o menos blanco que no quiere pedir perdón a nadie. Ya puestos a resucitar formatos, por cierto, ¿no va siendo hora de traer de vuelta 'El ministerio del tiempo'? Por pedir, que no quede.

