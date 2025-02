"No quiero más mareos". Javier Olivares desvela cómo habría sido la temporada 5 de 'El ministerio del tiempo' y qué hace falta para que acepte retomarla

Este lunes 24 de febrero se celebra el 10º aniversario del estreno de 'El ministerio del tiempo', una aclamada serie de ciencia ficción que nunca llegó a ser oficialmente cancelada. Sin embargo, también han pasado ya casi cinco años desde el estreno de su cuarta temporada y lo último que supimos es que RTVE había rechazado la idea para una quinta presenta por Javier Olivares a petición del propio ente público.

En Espinof hemos querido aprovechar esta efeméride para entrevistar a Olivares, cocreador de la serie junto a su tristemente fallecido hermano Pablo. En ella nos habla sobre, entre otros temas, cuál es la escena que mejor define 'El ministerio del tiempo' para él, cuáles eran sus planes para la temporada 5 y qué sería esencial para que acepte retomarla, personajes históricos que se quedó con las ganas de retratar en la serie o cómo vería un posible remake o un relanzamiento de 'El ministerio del tiempo' con otra persona a los mandos.

Se celebra el 10º aniversario del estreno de la serie y cada seguidor de la serie tiene un momento favorito de la misma. En tu caso, ¿cuál es la primera, escena o episodio que te viene primero a la cabeza cuando tus recuerdos deciden que ese día toca volver a dedicar un buen rato a la serie y por qué?

Para mí, hay secuencias icónicas. Como Velázquez entrando en el Museo del Prado o la de Lorca y Camarón… Pero, en mi opinión, el momento que define lo que es la serie es cuando Julián le recita a Lope de Vega el “Maneras de Vivir” de Leño. La escribió mi hermano Pablo. Define (junto con la siguiente de “servicio de habitaciones”) nuestra apuesta por lo pop sin despreciar lo clásico. La ironía… Y la lucha que supuso hacer la serie. Cuando la leí por primera vez, ni me reí. Fue un escalofrío, la estupefacción de pensar cómo alguien como mi hermano Pablo, inmóvil ya por el ELA, tenía capacidad para escribir con sentido del humor. Porque yo no podría hacerlo, te lo aseguro.

También fue un símbolo de producción. Un día quien la llevaba por entonces me dijo -como showrunner que era- que no se podía recitar a Leño, que era muy caro. Yo no lo entendía: era solo recitarla, sin música. Para mí era clave, la definición de la serie. Y dije que me contara cuánto costaba y que la pagaba yo por mi cuenta. Luego, se puso mi abogado (Javier Carrillo, un experto en estos temas) a trabajar y resultó que no pasaba de 800 euros. Si yo no hubiera sido productor ejecutivo, esta secuencia -la mejor de la serie- no existiría. Y pensé en la cantidad de grandes ideas que se habrían perdido en nuestras series porque sus creadores (los guionistas) no podían controlar el producto.

Deudas pendientes

Todos estos años después, ¿hay algo de lo que te arrepientas de la serie, ya sea por haberlo hecho de una forma o porque simplemente acabaste no haciéndolo?

Como creador y guionista, no. Hicimos cosas mal y otras bien. Pero es lo que hay. Ya no sirve decir “si nos hubieran programado de otra manera”, “si no hubieran tardado renovar tanto tantas veces”, “si determinados actores no se hubieran ido por la falta de continuidad”… 'El Ministerio del Tiempo' es la suma de lo que pensamos hacer, lo que pudimos hacer y de la lucha contra esos inconvenientes. Son nuestras heridas de guerra, pero también nuestras medallas. Es un todo. Y si miras, pasados diez años, los resultados, el balance es estupendo. Le dimos a la cadena su único Platino, dos Ondas seguidos, premios Feroz, Iris, impacto en redes sociales, tenemos fans en China, Rusia, un asociación en Francia … Y creamos amistades que aún duran, una familia ministérica. Si antes de empezar me hubieran dicho que íbamos a conseguir tanto, ni me lo hubiera creído. Además, tengo claro que la cultura de la queja no sirve para nada. De la queja continua sólo sale mierda. Incluso cuando tengas razón para la queja, no se puede vivir instalado en ella. Tienes que dar la cara, sí. Pero luego pasar a otra cosa. A volver a crear.

La serie tuvo finalmente 42 episodios pero ojalá hubiese tenido muchos más, ¿hay algún personaje histórico en especial que te quedases con las ganas de abordar y que no encajó en esas cuatro temporadas?

Muchos. Y conceptos, historias… Lamento no haber dedicado más capítulos a la Ciencia, como hicimos con Emilio Herrera. Hay personajes maravillosos que quedaron fuera, como Isaac Peral. O como Andrea Casamayor, una aragonesa que con 17 años, autora allá por el XVIII, de un manual de matemáticas para uso popular y otro libro desaparecido (de matemática avanzada) que no pudo firmar por no ser hombre y tuvo que apelar al pseudónimo de Casandro Mamés… Temas como las fake news históricas, como el niño de La Guardia o lo que rodeó al motín de Esquilache… El rodaje nocturno (en los mismos platós donde lo rodaba Bela Lugosi) de un Drácula en español. Este tema creo que lo acaban de hacer en una serie mexicana, de hecho. Y yo ya no lo podré hacer, cuando llevaba años con él en la cabeza…

Hace años comentaste que presentaste una temporada 5 pero que RTVE la desechó aunque sin llegar a cancelar nunca la serie. Eso sí, tampoco sería la primera vez que RTVE recuperase una serie que todos daban por acabada como pasó hace un tiempo con 'Los misterios de Laura', ¿todavía estarías dispuesto a retomarla o ya has dejado por completamente cerrada tu etapa en la serie 'El ministerio del tiempo'? Además, en su momento el universo transmedia de la serie fue muy importante, y quizá con nuevos episodios de la serie no, pero un podcast, una obra de teatro, una serie de novelas. ¿Habría alguna posibilidad de seguir ampliando el universo por ese lado?

La temporada 5, ya diseñada pero que fue rechazada -tras pedirla- por TVE era un poco un compendio de esto. La patrulla era nueva. Con Andrea Casamayor, un oficial de la guerra de la Independencia y un alunicero del sur de Madrid, puntualmente acompañados por los protas de siempre. En ella los temas, en 4 capítulos eran:

El concierto de los Beatles en Madrid.

La aparición de una comedia desconocida de Lope…. Cuya protagonista se llama Amelia.

El retrato del príncipe de Gales que pintó Velázquez.

Canfranc tomada por los nazis, por donde escapaba media Europa jugándose la vida.

El niño de la Guardia como prototipo casi trumpiano de fake news.

Y un especial de Navidad (mi sueño de siempre) dedicado a la Lotería Nacional.

Como ves, se hubieran saldado muchas deudas pendientes. Pero sólo la retomaría si viese un plan, un cariño… Asumo que no se quiera hacer, pero no quiero más mareos. Esta serie necesita mucha pasión. De los que la hacemos y de los que quieran que la hagamos. Respecto a ir a otras vías fuera de hacer nuevas temporadas, El Ministerio o será serie o no será. Ni libros, ni podcast, ni tv movie. Todo eso funciona en torno a una serie, no de forma independiente.

¿Tenías ya en mente algún actor o actriz con los que te hubiese gustado contar para formar parte de la nueva patrulla en esa temporada 5 que no salió adelante?

Siempre los tengo, pero son varios. Pero al no hablar con ellos antes, la norma es no citarlos. Lo siento.

Otra cosa muy habitual son los remakes y las nuevas versiones. La propia 'El ministerio del tiempo' ha tenido adaptaciones en otros países, pero, ¿Cómo verías tú la posibilidad, quizá no ahora pero sí dentro de unos años, de que otra persona retome la serie en España? Ya sea un remake más o menos tradicional o un relanzamiento al estilo del que hizo Russell T. Davies con 'Doctor Who' y que ahí sigue en marcha

Si supiera de un futuro Russell T. Davies español, encantado. Por su talento y por su compromiso social y político con series maravillosas como 'Years and Years' o 'It's a Sin'… Es el mejor showrunner de 'Doctor Who' con diferencia. Y con una tercera temporada de 'Torchwood' que es una de las obras maestras de la ciencia ficción. Pero no lo hay ni creo que lo haya porque nuestra industria no hace series así y, por lo tanto, no genera creadores de ese tipo.

Es otro tipo de creadores… Distintos. Nuestra ficción se produce, en general para plataformas. Y ha sido abandonada -al contrario que en el resto de Europa- por la tv. en abierto. Con ello, se pierde el concepto de fiesta, de aventura, de voy a sentarme a ver con qué me sorprenden… Y compartirlo en redes. Cada capítulo de El Ministerio era una fiesta, con Patrimonio Nacional tuiteando y ofreciendo imágenes de cada época. Con el Museo del Prado, el Romántico… Y los seguidores. Todos juntos.

Ojo, no me quejo de lo que hay. Me quejo de lo que no hay. ¿Cómo me voy a quejar de las plataformas como espectador cuando se hacen joyas como 'Antidisturbios', 'Veneno', 'Nos vemos en otra vida', 'Querer', 'Cristóbal Balenciaga', 'La Mesías'…? Agradezco su calidad, su riesgo creativo y entiendo su modelo de negocio. Pero pienso que esas joyas no las ve la cantidad de público que debería verlas. Y que las vería (sin duda) en abierto. Pero eso no es problema de las plataformas. Es de lo poco que se produce en abierto.

Sin el roce con el público, el creador se hace mas auteur y menos pop. Y la televisión es pop. Como Russell. Como Abbott en su día. Como Moffat. Como Jed Mercurio… Incluso Simon, el de “que se joda el espectador medio”, generó iconos pop más allá de que HBO fuera de pago. Porque hablaba de la calle, de la sociedad actual. Para mí, las series son eso: cultura pop sin por ello dejar de ser entretenidas, inteligentes… Porque lo pop no implica que el público sea gilipollas. Ahí está el ejemplo de 'Line of Duty', que es una joya y tiene un share de más del 40% en abierto. Y sin tener que pagar para verla en una plataforma, algo que -está estudiado- está abriendo una brecha social en el consumo de ficción. 'Isabel', El Ministerio del Tiempo' parten de esa base popular. Si alguien hace un remake algún día, espero que no se le olvide. Con eso, me vale.

Bueno, y con que algún día TVE tenga el apoyo cultural que merece por parte de los políticos, para entender que podría ser la BBC en español en vez de un modelo sin medios y compitiendo con las privadas con sus mismas armas demasiado a menudo. Pero esto tal vez sea pedir demasiado a estas alturas, cuando se han perdido tantas oportunidades y tanto tiempo. En los años 80 el entonces presidente francés Mitterrand, ante la aparición de potentes canales privados (Canal+, La Cinq, TV6 y TF1) tiene la idea de crear una cadena cultural y educativa con vocación europea (La Sept). En 1986, se crea un grupo de trabajo (tras una cumbre Mitterrand-Kohl) con el objetivo de reforzar el peso de Europa en la comunicación audiovisual que, dos años después, se concreta en la creación del canal ARTE1, cadena franco-alemana de servicio público.

Y hace unos años, quienes se sintieron alertados por la supervivencia de la sagrada BBC, fueron los políticos ingleses. Así, se llevó a cabo una comisión parlamentaria al respecto. El aumento de costes, la contratación de sus mejores valores por las plataformas (claro ejemplo es 'The Crown'), describían una situación alarmante. Y reaccionaron con orgullo… Y con medidas fiscales, de promoción y de difusión… El resultado, viendo la producción de los últimos años, es que asistimos a una nueva explosión del British Drama, tanto por la BBC como la mejora de la ficción de la privada ITV. En abierto y en colaboración con plataformas. Me gustaría que en España hubiera esa sensibilidad hacia la cultura audiovisual televisiva algún día.

