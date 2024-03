31 películas y series de ciencia ficción y fantasía que Javier Olivares te recomienda si echas de menos 'El ministerio del tiempo'

Estos días se está volviendo a hablar mucho de 'El ministerio del tiempo', pero no por lo que todos sus fans estaban deseando, ya que en lugar de anunciarse esa anhelada temporada 5, el motivo es un más que probable plagio por parte de la BBC.

Ya veremos en qué queda todo -con 'Timeless', la serie americana que fue acusada de lo mismo, se acabó llegando a un acuerdo extrajudicial-, pero por mi parte he preferido llamar la atención sobre algo positivo para los millones de seguidores de la serie. Para ello he preguntado a Javier Olivares, cocreador de la serie junto a su hermano Pablo, qué películas y series de ciencia ficción y fantasía recomendaría ver a los seguidores de 'El ministerio del tiempo'.

A continuación encontraréis su selección de 31 películas y series de ciencia ficción y fantasía que Javier Olivares propone ver a todos aquellos que echen de menos 'El ministerio del tiempo'. Entre ellas encontraréis títulos para todos los gustos, por lo que raro será que no encontréis algo que os llame la atención. Sin más que añadir, vamos con ella:

Las series

Lo primero que llama la atención es que haya hasta tres series diferentes del universo 'Star Trek'. Olivares destaca especialmente que "la segunda temporada de 'Star Trek: Strange New Worlds' es antológica", pero es evidente que no ha elegido las otras dos por casualidad.

Además, con 'Doctor Who' destaca que "soy muy fan de la etapa de Amelia Pond". El personaje interpretado por Karen Gillan apareció por primera vez en la temporada 5 de la era moderna de 'Doctor Who', coincidiendo también con el inicio de la etapa de Matt Smith como el Doctor.

Dentro de ese universo, Olivares incide en el caso de 'Towchwood' que recomienda "especialmente la temporada 3 (una obra maestra de 5 capítulos en continuación) y tres capítulos espectaculares de la primera temporada ( 9, 10 y 12)".

Por último, no me olvido de que en el caso de 'El problema de los 3 cuerpos' he puesto dos años diferentes cuando la serie de Netflix se ha estrenado este 2024, pero es que esto es lo que comenta Olivares al respecto: "Por su origen literario e impacto, 'El problema de los tres cuerpos' (Aconsejo ver la china también: todas las grandes ideas están ahí)".

En el resto de selecciones hay grandes títulos, como la tristemente cancelada antes de tiempo 'Firefly', que luego tendría una notable película a modo de cierre titulada 'Serenity', o el imprescindible remake de 'Battlestar Galactica', pero es imposible no rendirse a la evidencia de cuál es la serie que más impacto ha tenido en el mundo de la ciencia ficción. Me refiero a 'La dimensión desconocida', la antología creada por Rod Serling de la que luego bebieron infinidad de títulos.

Las películas

Desde clásicos indiscutible para cualquiera amante de la ciencia ficción como 'El planeta de los simios', 'Alien, el octavo pasajero', 'Blade Runner', 'Robocop' o 'Terminator' -para la cual Olivares recuerda “De verdad, tenéis que ver Terminator”, que diría Julián- hasta otros títulos que quizá hayan pasado por debajo del radar de algunos amantes de la fantasía y la ciencia ficción como la producción polaca 'El manuscrito encontrado en Zaragoza', una singular película situada tras las llegadas de las tropas napoleónicas a Madrid.

Además, llama la atención que no haya ninguna película de 'Star Trek' pero sí esté presente la divertidísima 'Héroes fuera de órbita', una parodia bastante lograda de la mítica saga creada por Gene Roddenberry. Si buscáis otros largometrajes con un enfoque cómico más o menos pronunciado en la lista, atención también a 'Los héroes del tiempo', 'Atrapado en el tiempo' o 'Men in Black'.

Del resto, personalmente considero que tanto '12 Monos' como 'Olvídate de mí' -aunque el título español de esta joya de Michel Gondry es francamente mejorable- son obras maestras indiscutibles de la ciencia ficción, siendo además dos títulos totalmente diferentes entre sí. Y me resulta imposible dejar de destacar también 'Straship Troopers', una atrevida cinta de Paul Verhoeven que muchos no entendieron en el momento de su estreno en cines.

