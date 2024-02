"Sin cortarse un pelo". 'El ministerio del tiempo', plagiada en la BBC sin miramientos con 'The ministry of time'

Puede que algunos os acordéis de la polémica de 'Timeless', una serie de NBC que plagiaba, sin muchos remordimientos, 'El ministerio del tiempo'. La serie española había empezado el año anterior y estaba en la cresta de la ola, lo que llevó a un juicio con acuerdo posterior. Ahora, con la serie de Javier Olivares aparentemente (y solo aparentemente) terminada, el plagio ha vuelto, más descarado que nunca, desde Reino Unido.

¿Reino Unido robando? ¡Nunca había pasado!

Es la BBC la que ha anunciado que empieza el rodaje de 'The ministry of time', basada en una novela aún por publicar de la autora novel Kaliane Bradley. En la serie seguiremos a un grupo de personajes escogidos a lo largo del tiempo que tendrán una patrulla en el siglo XXI mediante la que solucionar problemas en el flujo temporal. Si os suena es porque... es exactamente igual que la serie de TVE.

La serie estará producida por A24, en un resbalón muy poco propio de ellos, y tendrá seis episodios en los que este grupo de "expatriados temporales" tendrán que adaptarse al presente, formar amistades, aceptar que todos sus conocidos están muertos e incluso, quizá, que surja el amor. Y todo ello con un misterio de fondo que afecta al Ministerio en sí mismo. Javier Olivares, creador de 'El ministerio del tiempo', está que trina, claro.

"Sin cortarse un pelo", ha dicho en Twitter antes de explicarse mejor. "Que te plagien la NBC (acuerdo judicial, no es opinión) y la BBC (mismo título e idea) demuestra que tan mal no lo hicimos con El Ministerio del Tiempo. Pienso que al ser de TVE y patrimonio público estaría bien que alguien tuviera el orgullo de actuar. No sé... Digo yo, eh", ha concluído. Si en España montáramos 'Doctor Quién' se liaría parda. Veremos lo que pasa aquí.

