Estas son las 23 grandes series de 2023: las favoritas y recomendaciones del equipo de Espinof

2023 se está despidiendo y parece mentira que hace nada estábamos viendo qué series prometían para estos meses... y vaya delicias que nos hemos llevado. Decenas de ficciones y "factuals" que nos han absorbido horas y horas y es hora, valga la redundancia, de repasar las que han sido las series favoritas para los editores de Espinof.

Así, aquí están nuestras 23 grandes series. Una lista con series tanto de estreno como de nuevas temporadas que hemos elaborado a votación recopilando los tops 10 personales de cada editor. Tops que, por cierto, podéis ver después de que cerremos este ranking.

Las mejores series en Espinof

Pero si bien entre unas y otras tenemos casi cincuenta recomendaciones, esta no es la única lista de lo mejor del año en cuanto a la televisión y plataformas de streaming. De hecho, estas son las mejores de estreno en 2023 y lo que más hemos disfrutado en Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max. Además, aquí nuestras miniseries, comedias, animes y series de terror recomendadas de este año.

Comenzamos

23 - 'El jurado (Jury Duty)'

Creada por Lee Eisenberg y Gene Stupnitsky | Reparto: James Marsden, Ronald Gladden, etc.

«Ofrece así un juego con el espectador en el que nos preguntamos en qué momento caerá el telón y conozcamos al verdadero mago de Oz. De hecho, creo que lo más interesante de 'Jury Duty' es el equilibrio que proponen a la hora de concertar las diferentes subtramas que se dan entre los jurados. Es algo francamente difícil y no siempre salen airosos, pero logran evitar el caer en repeticiones y que el interés del espectador decaiga.»

Ver en Prime Video | Crítica de Albertini

22 - 'División Palermo'

Creada por Santiago Korovsky | Reparto: Santiago Korovsky, Daniel Hendler, Pilar Gamboa, etc.

«Tengo claro que no existe la serie que vaya a gustar a todo el mundo, pero también me sorprendería mucho que 'División Palermo' no consiga al menos entretener a la gran mayoría que se anime a darle una oportunidad, ya que tiene también cierto toque entrañable que funciona muy bien como contraste en su determinación a reírse con cualquier cosa. Además, son solamente 8 episodios de poco más de 20 minutos de duración cada uno.»

Se puede ver en Netflix | Crítica de Mikel Zorrilla

21 - 'El otro lado'

Creada por Berto Romero | Reparto: Berto Romero, Andreu Buenafuente, Eva Ugarte, María Botto, etc.

«Uno pensaría que una serie con Berto y Andreu luchando contra los espíritus va a ser un no parar de reír, pero el público que espere dolor de tripa de las carcajadas va a llevarse un chasco similar al del público de 1999 cuando se metió a ver ‘Muertos de risa’. Te vas a reír desde el primer minuto, sí. A veces con sinceridad, a veces con nerviosidad, normalmente con cierto amargor… Pero normalmente la risa se te va a congelar en la cara»

20 - 'Este mundo no me hará mala persona' (Questo mondo non mi renderà cattivo)

Creada por Zerocalcare

«Zerocalcare evita el simplismo como un ninja y desde el primer episodio deja claro que esta serie no es 'Cortar por la línea de puntos'. Va a hablar más tranquilo, a tener un tono más reflexivo y a analizar cómos y porqués sin dejar nunca de acertar en su humor, algo aguado esta vez por motivos obvios.»

Se puede ver en Netflix | Crítica de Randy Meeks

19 - 'I think You Should Leave with Tim Robinson' | Temporada 3

Creada por Tim Robinson

«Es un milagro que esta serie haya tenido tres temporadas en una Netflix acostumbrada a cortar todo lo que no les da beneficios inmediatos. Tim Robinson es un cómico de culto que tiene más que ver con Tim Heidecker y Eric Wareheim que con Jerry Seinfeld: sus sketches traspasan el intento de viralidad barata y se centran en alargar todo lo posible la idea inicial con giros y giros dentro de los giros. Si entras, probablemente acabes con dolor de barriga de tanto reír.»

Se puede ver en Netflix | Crítica de Randy Meeks

18 - 'Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro'

Creada por Junji Ito

«Es perfecta para una buena maratón de suspense y terror psicológico en el que tampoco falta un puntillo de horror corporal. No se puede medir con la calidad de la obra original de Ito, pero sí que es una antología que traslada muy bien el tono y que consigue engancharte desde el primer momento.»

Se puede ver en Netflix | Crítica de Mariló Dealgado

17 - 'Reservation Dogs' | Temporadas 2 y 3

Creada por Sterlin Harjo y Taika Waititi | Reparto: Devery Jacbos, D'Pharaoh Woon-A-Tai, Lane Factor, Paulina Alexis, etc.

«Es el final de la serie, pero no de su historia. (...) Y todo esto con el equilibrio exquisito que sigue teniendo Harjo a la hora de relatar la experiencia de los nativos americanos. No solo la vida en la reserva, también las heridas abiertas que hay en la población indígena (ahí tenemos el capítulo 'La mujer ciervo' como claro ejemplo) y las consecuencias de la continua negligencia sistémica.»

16 - 'Samurai de ojos azules' (Blue Eye Samurai)

Creada por Michael Green y Amber Noizumi

«Puede que de entrada 'Samurai de ojos azules' no sea para todo el mundo si nos cuesta entrar al trapo con las series de animación, o en los momentos en los que se pasa de frenada con los duelos y sangre borboteante. Pero si entramos y nos dejamos arrastrar, es una fantasía de colores vibrantes, con una historia intensa que te engancha desde el primer momento.»

Se puede ver en Netflix | Crítica de Mariló Delgado

15 - 'Skip and Loafer'

Creada por Kotomi Deai

«Porque 'Skip and Loafer' es adorable y también te deja con tan reconfortante que muchas veces buscamos en este tipo de animes de día a día. La animación de P.A. Works también es realmente bonita y cumple más allá de lo funcional, sobre todo con la expresividad de los personajes y en los golpes de comedia tan bien llevados. O sea, no esperemos unos fuegos artificiales y un derroche tremendo como si fuera un anime de MAPPA, pero el estilo es una cucada y encaja perfectamente con la historia que nos están contando.»

Se puede ver en Crunchyroll | Crítica de Mariló Delgado

14 - 'Solo asesinatos en el edificio' (Only Murders in the Building) | Temporada 3

Creada por Steve Martin y John Hoffman | Reparto: Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez

«Un detalle muy evidente en esta temporada 3 es que en lugar de sembrar nuevas semillas cómicas, se intenta volver sobre las mismas. Ya sea a modo de comentario, algo habitual en el caso de Gomez, o porque simplemente los ingredientes que manejan los responsables de la serie pueden llegar a ser sospechosamente similares. A cambio, se soluciona esa ligera tendencia de su predecesora a saturar con cameos»

Se puede ver en Disney+ | Crítica de Mikel Zorrilla

13 - 'The Architect' (Arkitekten)

Creada por Kerren Lumer-Klabbers | Reparto: Eili Harboe, Fredrik Stenberg Ditlev-Simonsen, etc.

«Harboe está espléndida para este personaje que se desvela como uno complejo e interesante, con un viaje minuciosamente estudiado por su directora. Con un metraje inferior al de una película corta de 90 minutos, la joven realizadora noruega retrata una sociedad inhabitable, una industria caníbal y un futuro aterrador que no está tan lejos como pensamos. Igual hasta ya vivimos en él.»

Se puede ver en Filmin | Crítica de Pedro Gallego

12 - 'How To With John Wilson' | Temporada 3

Creada por John Wilson

«Pero si algo marca 'How To' es un sentido del humor dominado por el montaje, en el que uno no acaba de comprender cómo es posible que Wilson y su pequeño equipo hayan captado las imágenes más locas y sorprendentes de toda la televisión moderna: pequeñas obras maestras del humor en pildoritas de cinco segundos que sirven para introducir el tema de la semana. Es una mezcla tan inexplorada y salvaje como apacible y entretenida: al contrario que otros programas más outsiders, este nunca trata de segmentar a la población o mirar por encima del hombro al espectador menos avezado.»

Se puede ver en HBO Max | Crítica de Randy Meeks

11 - 'Barry' | Temporada 4

Creada por Bill Hader y Alec Berg | Reparto: Hader, Stephen Root, Sarah Goldber, etc.

«Una que hasta prácticamente la última secuencia ha ido a explorar la ilusión de la redención, de la lucha entre lo que uno quiere ser o cómo uno se muestra a lo que realmente se es, la presencia de las sombras del pasado e incluso, tal como se verbaliza, el estado de negación al respecto. E incluso en el chocante epílogo con el que cierra la serie nos encontramos la tesis sobre la fuerza del relato que nos montamos.»

Se puede ver en HBO Max | Crítica de Albertini

10 - 'Bronca' (Beef)

Creada por Lee Sung Jin | Reparto: Steven Yeun y Ali Wong

«Todo ello se consigue sin renunciar al humor, pues es cierto que 'Bronca' parte de una idea espinosa y que las ramificaciones dramáticas de las acciones de sus dos protagonistas son enormes, pero incluso en ese escenario sabe cómo maniobrar para no hundirse en esas arenas movedizas. Sí que puede dar la sensación en algún momento de estar dando vueltas sobre lo mismo, pero siempre encuentra un enfoque diferente o un motivo nuevo para que esa rivalidad no desaparezca.»

Se puede ver en Netflix | Crítica de Mikel Zorrilla

9 - 'La Tierra según Philomena Cunk' (Cunk on Earth)

Creada por Charlie Brooker | Reparto: Diane Morgan

«'La Tierra según Philomena Cunk' echa mano de un ingenioso libreto -el equipo de guionistas está liderado por Brooker- repleto de bromas pero siempre manteniéndolas dentro de la particular lógica de su protagonista para leer la historia de la humanidad. Eso lleva a múltiples reflexiones absurdas y comentarios que parecen totalmente fuera de lugar, con la particularidad de hacerlos siempre desde una aparente seriedad para no romper nunca la estructura de aquellos formatos que tiene como modelo.»

Se puede ver en Netflix | Crítica de Mikel Zorrilla

8 - 'Lo que hacemos en las sombras' (What We Do In the Shadows) | Temporada 5

Creada por Jemaine Clement | Reparto: Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, etc.

Sí que es verdad que estos últimos años parece que estamos haciendo poco caso a esta maravillosa comedia... de manera bastante injustificable (mea culpa, de hecho, porque no he encontrado hueco para hablar de cada temporada). Hay que decir que cinco temporadas y sigue siendo una de las comedias más ingeniosas que se puede ver en televisión logrando temporada a temporada una magnífica evolución de personajes y tramas.

Se puede ver en HBO Max

7 - 'Mrs. Davis'

Creada por Damon Lindelof y Tara Hernandez | Reparto: Betty Gilpin, Jake McDorman, etc.

«Y es que, en definitiva, 'Mrs. Davis' es una de esas series tan locas que las abrazas sin remedio. Algo que es posible, en gran parte por una Betty Gilpin estupenda carga con todo el peso de la trama y logra salir triunfante de tal encomienda y por sus ganas de tratar, aun en medio de la bizarrada, temas fascinantes.»

Se puede ver en HBO Max | Crítica de Albertini

6 - 'Poquita fe'

Creada por Pepón Montero y Juan Maidagán | Reparto: Raúl Cimas, Esperanza Pedreño, etc.

«Ya hay algo especial en la apuesta de obviar una narrativa convencional e introducir de forma constante declaraciones de los personajes a cámara como si hubiesen sido entrevistados a posteriori para comentar lo que había sucedido, pero incluso entonces se mantiene el mismo tono, reforzándose la apuesta de sus creadores: 'Poquita fe' es una serie sobre esos millones de personas que pasan por el mundo sin dejar huella en el mismo, acotándolo en este caso a la idiosincrasia española.»

Se puede ver en Movistar Plus+ | Crítica de Mikel Zorrilla

5 - 'The Bear' | Temporada 2

Creada por Christopher Storer | Reparto: Jeremy Allen White, Ebon Moss Bachrach, Ayo Edebiri

«Joanna Calo y Christopher Storer toman el consejo que le da, en un momento dado, Carmy a Syd sobre lo que implica ir a por una estrella Michelín y lo aplican a la serie preocupándose hasta del detalle más nimio. Bajo su espíritu de serie independiente de la casa FX/Hulu se esconde algo mucho más ambicioso y con una ejecución precisa y con un control del equilibrio entre el drama y la comedia (sí, es muy cómica) sobresaliente.»

Se puede ver en Disney+ | Crítica de Albertini

4 - 'Poker Face'

Creada por Rian Johnson | Reparto: Natasha Lyonne, etc.

«Pero Charlie es un personaje bastante único, es puro Lyonne, una prima de su creación para ‘Muñeca Rusa’, pero con una capacidad casi paranormal de superhéroe que le da un toque único, unido a su personalidad arrolladora. Es puro rock and roll. Cada capítulo se toma su tiempo para explicar un nuevo caso, con un tono, ritmo y estilo único entre ellos, en la tradición de antologías clásicas americanas que estaban un tanto olvidadas, lo que hace que destaque en un género sobresaturado.»

Se puede ver en SkyShowtime | Crítica de Jorge Loser

3 - 'Succession' | Temporada 4

Creada por Jesse Armstrong | Reparto: Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook

«Como dirían los protagonistas de 'Girls5Eva' viendo una parodia de la serie, seguimos teniendo a gente desagradable en sitios preciosos. El nivel de producción sigue siendo preciso en una cuestión que pocas veces se destaca: la sofisticación, que es un lenguaje en sí mismo. En lo que otras producciones demuestran que la gente es millonaria por lo estrafalario (que bueno, algo tenemos), aquí se demuestra con lo que no es evidente.»

Se puede ver en HBO Max | Crítica de Albertini

2 - 'The Last of Us'

Creada por Craig Mazin y Neil Druckmann | Reparto: Pedro Pascal y Bella Ramsey

«No digo que no tenga sus momentos para ello. De hecho, donde sin duda mejor funciona ‘The Last of Us’ es en sus flashbacks y los momentos de hablarnos de lo que rodea (y con quién se encuentran) los Joel y Ellie de Pedro Pascal y Bella Ramsay, el origen de la pandemia, lo que implica y cómo demolió la sociedad. Son grandes secuencias que logran darle la tridimensionalidad necesaria a una serie que a veces peca de ir demasiado al grano, sin dejarnos sumergir demasiado en el mundo.»

Se puede ver en HBO Max | Crítica

1 - 'La Mesías'

Creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo | Reparto: Macarena García, Roger Casamajor, Lola Dueñas, Albert Pla, Ana Rujas, Carmen Machi, etc.

«Desde el minuto uno, la serie de Movistar Plus+ se revela como una auténtica barbaridad cuidada hasta el más mínimo de sus detalles. Los Javis, conocedores y sabios de la cultura popular patria, eran perfectamente conscientes de que en esta historia había algo más que el meme y la risa, y han sabido demostrarlo en una serie que demuestra que el talento hay que trabajarlo, picarlo, minarlo y darle forma. Es darle al público lo que no sabía que quería ver.»

Se puede ver en Movistar Plus+ | Crítica

Los tops 10 del equipo de Espinof

Como es habitual, aquí están las selecciones de cada uno de los editores del equipo de Espinof. Sus respectivos tops 10 pero sin orden particular.

La Mesías

La caída de la casa Usher

Bronca (Beef)

División Palermo

I Think You Should Leave - temporada 3

Poquita fe

Poker Face

Mrs. Davis

The Last of Us

Barry - temporada 4

Bonus: Samurái de ojos azules, La Tierra según Philomena Cunk, Loki - temporada 2, El jurado (Jury Duty), El otro lado y How To With John Wilson - temporada 3.

Succession

The Last of Us

Poker Face

Poquita fe

La Tierra según Philomena Cunk

Barry

Bronca

Este mundo no me hará mala persona

Jury Duty

División Palermo

Bonus: Poker Face, Blue Lights y Para toda la humanidad Temporada 4

The Last of Us

Relatos japoneses de lo Macabro

Scott Pilgrim da el salto

El otro lado

Cowboy de Copenhague

Servant (T4)

Perros de caza

The Architect

Monarch

Samurai de ojos azules

Junji Ito Maniac

Reacher T2

La mesías

El otro lado

Yellowjackets T2

Fundación T2

Mrs Davis

Gannibal

Succession T4

Poker Face

Bonus: Bronca, Sin huellas, Fargo T5 y Barry T4

One Piece (Netflix)

Succession

Percy Jackson

Skip and Loafer

The last of us

Samurai de ojos azules

Only murders in the building

Lo que hacemos en las sombras

Pluto

Good Omens

La mesías

How To With John Wilson

Este mundo no me hará mala persona

The Bear T2

El mundo según Philomena Cunk

Poquita fe

Solo asesinatos en el edificio T3

Bronca

Rick y Morty T7

Pobre diablo

Bonus: Sin huellas, Invencible T2, Black Mirror T6 y One Piece

The Architect

Lo que hacemos en las sombras (S05)

Mrs. Davis

La Tierra según Philomena Cunk

La mesías

The Bear (S02)

Poker Face (S01)

How to with John Wilson (S03)

Succession (S04)

Reservation Dogs (S02 + S03)

