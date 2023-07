Las 7 mejores series de terror de 2023... hasta ahora

El mundo del terror goza de buena salud en taquilla, pero curiosamente en la televisión es más difícil encontrar tanta cantidad de títulos que representen a la cantidad de aficionados en busca de una dosis de adrenalina y creaciones grotescas que pasa por salas a ver cosas como ‘Barbarian’, ‘Smile’ o incluso ‘M3GAN’. No es que falten, pero es difícil encontrar las que merecen la pena.

El ranking del terror 2023

Hemos incluido algunas reseñables, otras infravaloradas y otras que quizá no estén dentro de la categoría terror al 100%, pero indudablemente son muestras destacadas del género. Pero si esta lista se os queda algo corta, tenemos un ranking del mejor terror televisivo que podemos ver en streaming.

También podéis encontrar las grandes series dedicadas a dar miedo en España, o buscar por subgéneros como vampiros, zombis y casas encantadas. Si no os llega con el formato serial, también tenemos , muchas películas destacadas de este 2023, o las series del año pasado o la década pasada. Sin más empezamos el repaso.

Agencia Lockwood (2023)

Creador: Joe Cornish | Reparto: Ruby Stokes, Cameron Chapman, Ali Hadji-Heshmati.

Cancelada por Netflix de forma fulminante, no sería justo no reconocer que esta adaptación de Joe Cornish de la serie de novelas Young Adult homónimas no tenía un gramito más de mimo que las series juveniles de fantasía y terror habituales en la plataforma, con algo más de personalidad en su música punk y un espíritu de cazafantasmas británico que si bien daba para más, no deja de ser una agradable sorpresa que, como tantas otras, no ha logrado echar raíces en el servicio streaming. Una pena.

Crítica en Espinof, por Mikel Zorrilla

Walking Dead: Dead City (2023)

Creador: Eli Jorne | Reparto: Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Gaius Charles.

Tras el final de ‘The Walking Dead’ hacía falta un necesario soplo de aire fresco en la franquicia que, si bien no es la revolución que necesitaba, sí logra cambiar de marcha para ofrecer un western urbano deudor de '1997: rescate en Nueva York' y otras obras de John Carpenter, donde además de un conflicto interesante entre sus personajes no faltan el gore, la violencia y nuevos zombies monstruosos dignos de ‘La Cosa’, que en realidad bebe de ‘La tierra de los muertos vivientes’ del creador de todo esto.



Blood Curse (2023)

Creador: Kimo Stamboel | Reparto: Mikha Tambayong, Deva Mahenra, Justin Adiwinata, Ence Bagus.

Si el cine de terror indonesio vive uno de sus momentos más excitantes, no podía faltar una invasión al mundo de las series, por ello Kimo Stamboel, medalla de bronce del género tras Timo Tjahjanto y Joko Anwar, vuelve a su espíritu desatado de 'Queen of Black Magic' para aunar la magia negra y las maldiciones con el drama familiar, derivando en una divertida mezcla en donde no faltan las muertes macabras, los fluidos negros y las escolopendras saliendo por la boca.



Black Mirror: temporada 6 (2023)

Creador: Charlie Brooker | Reparto: Alex Britt, Salma Hayek, Josh Hartnett

La última temporada de ‘Black Mirror’ tiene tres grandes episodios en los que Charlie Brooker ha transformado su antología en una serie de terror, creando incluso una nueva etiqueta para el episodio 5, Red Mirror, que puede traer muchas alegrías a los fan del terror. No solo ‘Loch Henry’ es una magnífica pesadilla VHS casi creepypasta, sino que el incomprendido Mazey Day, tachado de serie B por fans puristas de la serie, es un gran revival de los cuentos de la cripta que devuelve el espíritu de ‘Dead Set’ de Brooker, un espíritu mejor que el de ‘Joan es horrible’, que tiene una buena idea detrás, pero se agota a los 15 minutos.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser

Junji Ito Maniac: Relatos Japoneses de lo macabro (2023)

Creador: Kaoru Sawada | Reparto: Ryotaro Okiayu, Matsumoto Sara, Ryohei Kimura

Junji Ito es el único verdadero maestro del horror del siglo XXI, por eso la nueva serie de Netflix puede verse desde dos perspectivas, como una adaptación que no está a la altura de sus cómics, o como un anime que solo por mantener una pequeña parte del poder pesadillesco de los originales está por encima de la gran mayoría de ficciones de terror televisivas de los últimos años, puedes elegir tu postura al respecto, pero lo cierto es que un buen puñado de relatos qconsiguen trasladar gran parte del miedo atávico de su obra, como 'The Hanging Balloons’. La clave está en saltarse el primer episodio.

Crítica en Espinof, por Mariló Delgado

Yellowjackets: temporada 2 (2023)

Creador: Ashley Lyle, Bart Nickerson | Reparto: Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Ella Purnell

La serie survival con elementos esotéricos, caníbal y folk horror justifica el hype por su segunda entrega con la chicas se enfrentándose al invierno y la supervivencia se convierte en un juego macabro, mientras el presente añade cultos a lo ‘Midsommar’ y el misterio sobre "lo salvaje", mientras el canibalismo del pasado va un paso más allá. No tiene prisa en revelar nada, pero demuestra que es una serie de personajes, con lo que cada suceso reservado en su tramo final es mucho más impactante. No se ha hecho mejor representación de la fiebre de cabaña. Va camino de ser icónica.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser

Gannibal (2023)

Creador: Shinzô Katayama | Reparto: Yûya Yagira, Shô Kasamatsu, Riho Yoshioka, Rairu Sugita.

Y si en 'Yellowjackets' hay antropofagia ritual, en esta adaptación del manga homónimo, un policía llega a un pueblo en donde ha desaparecido un compañero, todo apunta a que en la zona se practica... el canibalismo. Estrenada de tapadillo en Disney+, como si les diera vergüenza, ‘Gannibal’ es un thriller criminal muy oscuro en 7 episodios con una trama cerrada, atmósfera siniestra y un folk horror heredero directo de ‘El hombre de mimbre’ dirigido como gran cine para la gran pantalla. Sin duda la mejor serie de lo que llevamos de 2023, pero si nadie la ve, no existe.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser

