'30 Monedas': 13 películas y series para ver en Netflix, Flixolé, HBO o Amazon si te ha gustado lo nuevo de Álex de la Iglesia

El final de la primera temporada de '30 monedas' ha dejado todo al filo del infarto, con un cliffhanger imposible que deja huérfanos a todos los que han seguido la serie semana a semana en HBO España hasta la llegada de una nueva temporada, pero mientras se pone en marcha tras el rodaje de 'Veneziafrenia' (2021), los fans de la aventura de terror épica de Álex de la Iglesia pueden encontrar en estas películas y series un pasatiempo con temas e ideas tangentes a las conspiraciones Vaticanas y el horror rural de la serie.

'El día de la Bestia' (1995)

la segunda película de Álex de la Iglesia y la que más fans sigue teniendo, como '30 Monedas' trata religión, terror y retrato social desde el esperpento y la comedia negra, y puede considerarse como una precuela urbana de la serie, aunque en este caso, todos los arrebatos fantásticos se mueven en la ambigüedad, ya que todo puede deberse a coincidencias y el uso de drogas. Sin embargo, en su narrativa, el director ya se refirió a la película como una partida de rol, algo que se confirma en '30 monedas' como una gran campaña.

El exorcista: la serie (The Exorcist, 2016-2018)

'30 monedas' tiene una gran influencia de la película de William Friedkin, de la afición de Vergara al boxeo como el padre Karras a su viaje a Alepo, hay muchos detalles, tanto de la primera como de la tercera entrega, pero la serie oficial basada en el mundo de la película tiene detalles que Álex de la Iglesia parece que ha querido retomar, siendo la secta de los cainitas una especie de continuación del cisma presentado en esta extraordinaria serie de terror que aligeraba el material de partida y lo convertía en una extensión en serie del cine de James Wan.

El bosque animado (1987)

La mezcla de costumbrismo rural y lo fantástico nunca ha tenido mucha representación en el cine Español. Hay casos como 'La noche de los muertos sin ojos' (1973) que lograban incluir algunos apuntes pero el tratamiento de humor y cercanía de ciertos personajes se asemeja más al aobra de Fernando Fernán Gómez o Jose Luis Cuerda, quien hizo aquí su ensayo general de 'Amanece que no es poco' con un estupendo guion de Azcona, la otra mitad de Berlanga, maestro del esperpento que se cuela por las rendijas del pueblo de Pedraza.

The Dresden Files (2007)

El padre Vergara s un sacerdote, pero que en realidad, de acuerdo a la mitología de '30 Monedas' y cómo ve la religión católica, es un mago, que usa rituales extraños y es tentado por la oscuridad, no muy diferente al personaje de 'Constantine', cuya interesante serie no está disponible en ninguna plataforma. A cambio, esta adaptación de las novelas de Jim Butcher tiene todos esos ingredientes, sumando cabalística, símbolos y otros aspectos fantásticos relacionados con la magia negra.

La niebla (The Mist, 2007)

'30 Monedas' tiene mucho de Stephen King, desde 'La tormenta del siglo' (The Storm of the Century, 1999) a 'Salem's Lot' (1979), pero es ineludible encontrar las similitudes entre el clímax y esta adaptación de Frank Darabont, por cómo se genera un microecosistema dentro de la Iglesia a la aparición de monstruos lovecraftianos entre la niebla, en los dos casos con una figura religiosa controlándolos a todos.

Historias para no dormir (1966-1982)

Sin Chicho Ibáñez Serrador no habría Álex de la Iglesia y probablemente nos faltaría Paco Plaza y otros muchos. '30 Monedas' alterna su trama general de conspiración con pequeñas historias de terror autocontenidas dentro de Pedraza, desde el niño araña o los espejos malditos, y mucho del espíritu de ellas se aproxima a la antología original del genero de horror en España. Imprescindible.

El engendro del diablo (La Chiesa, 1989)

'30 Monedas' mira mucho hacia el cine de terror italiano, de Mario Bava a Lucio Fulci, pasando por Michele Soavi y su película de terror más perfecta, en la que la mayor parte del tiempo trata de un gran grupo de personas encerradas en una Iglesia asaltada por los demonios, lo que recuerda bastante, tanto en su tono impregnado por lo maligno, como en su cariz de terror mediterráneo, a todo lo que ocurre en el episodio 7 y 8, también con ecos a 'El ángel exterminador'.

Memorias del ángel caído (1997)

El impacto de 'El día de la bestia' en el cine español tuvo frutos que han quedado algo enterrados, uno de ellos fue esta extraordinaria película de terror religioso, protagonizada por un cura que se enfrenta a una conspiración en la que lo sobrenatura está al servicio de un cisma eclesiástico, un poco a la manera de '30 monedas' pero más sobria. Puede ser, fácilmente uno de los mejores films del fantástico ibérico, y ahora es interesante cómo habla de vuelta con la obra de Álex de la Iglesia desde la distancia.

Preacher (2016-2019)

Aunque sea una cuestionable adaptación de uno de los mejores cómics de Vértigo, 'Preacher' logró remontar el vuelo en su tercera temporada, terminando a su manera la historia del predicador con el poder de la voz de Dios enfrentado a toda una sección de la Iglesia, el Grial, los hombres del vaticano de traje blanco que älex de la Iglesia parece tomar como ejemplo para su descripción de los Cainitas. El momento en el que Vergara llega al pueblo y recupera las armas de su sacristía es puro Garth Ennis.

El príncipe de las tinieblas (Prince of Darkness, 1987)

Muchas ideas de '30 monedas' (y su casi precuela 'La Habitación del niño') sobre dimensiones paralelas, doppelgängers cuánticos, la existencia del mal para que exista el bien y los evangelios apócrifos vienen de este clásico oculto de John Carpenter, perteneciente a su etapa de trabajo con presupuestos de serie b en los 80 que se revela como otro pepinazo en panavisión dentro de su filmografía. Líquidos negros, espejos que continen al demonio, portales luminosos... Álex de a iglesia le ha dedicado una carta de amor.

Ash vs Evil Dead (2016-2019)

Posesiones, demonios, monstruos, magia, rituales, gore... y humor negro. '30 monedas' se toma en serio su mitología más que Sam Raimi, pero participa en el tono de splatstick lúdico de la saga de 'Evil Dead' en momentos como los golpetazos con Carmen Machi volando, o el efecto de los tiros sobre la gente, que parecen puñetazos invisibles acompañados de explosiones de sangre. Las tres temporadas de la serie con Ash Williams son puro torrezno, sin un minuto de relleno, al igual que los 8 episodios de la serie de HBO. Pocas veces podemos afirmar esto.

Combatiendo al diablo: Hablan los exorcistas (2009)

Una de las pricipales inspiraciones para crear a Vergara fue el padre Fortea, un exorcista español que habitualmente cuenta sus experiencias sin tapujos. Es uno de los invitados a este documental creado en el seno de la iglesia, con imágenes de exorcismos reales y un relato de la mitología del origen del demonio desde el episodio de Adán y Eva hasta nuestros días. Hay muchos documentales que tratan el fenómeno desde fuera, pero pocos contados desde la perspectiva los implicados, incluso para los no creyentes, una película de sumo interés para comprobar como hay narrativas paralelas de la visión del bien y el mal que siguen funcionando realmente en los márgenes.

El sicario de dios (Priest, 2010)

Hay muchas películas de curas que deciden abonarse al ya sobado doble sentido de repartir hostias, pero pocas tan infravaloradas como este divertido western postapocalíptico con vampiros monstruosos y curas-guerrero con estrellas ninja sagradas y cruces tatuadas. Vergara no es tan grácil como Paul Bettany, pero también tiene un arsenal, se tatúa cruces en la espalda y combate monstruos con balas bendecidas en agua bendita. Pura fantasía pulp sin complejos en menos de hora y media. Bravo por los que imaginaron ese brillante título para el estreno en España.

