'Black Mirror': qué es la etiqueta 'Red Mirror' y por qué el mejor episodio de la temporada 6 podría ser el piloto de un spin-off de terror

La muy esperada sexta temporada de ‘Black Mirror’ ya está en Netflix y contiene uno de los episodios más innovadores de toda la serie, bajo el título ‘Demon 79’, el último de los cinco que componen esta última colección, una historia espacial retro, un misterio de asesinato escocés, una historia centrada en los paparazzi y una metanarrativa sobre la propia plataforma, pero este contiene una etiqueta que lo convierte en algo especial. Diferente.

Ya en el tráiler la pantalla parpadeaba de repente como un carrete de película estropeado, con el sonido de un proyector encendiéndose para mostrar un lacónico "Red Mirror presenta", que se repite en los títulos de crédito, con una fuente roja texturizada que parece sacada de una vieja película de terror de los años 70. A este le sigue el título del episodio, también en ese estilo, indicándonos que jugará con el estilo visual del género.

Satán, Bonnie M y profecías apocalípticas

Y efectivamente, el episodio entra de lleno el cine satánico, aunque teñido de comedia negra para contar la historia una mujer asesina interpretada por Anjana Vasan, la protagonista de la estupenda serie ‘We Are Lady Parts’. ‘Demon 79’ supone una desviación del resto de la serie, pero no aclara por sí mismo lo que podría significar la etiqueta “Red Mirror”. Muchos creyeron que era una productora o distribuidora de películas falsas que indicaría que el episodio tiene lugar en el pasado, lo cual tiene sentido ya que tiene sucede antes de que existieran las plataformas de transmisión.

Otros supusieron que la tarjeta de título podría indicar que los espectadores presenciarán una versión alternativa del universo de ‘Black Mirror’. Algo que en ambos casos no va desencaminado, ya que Brooker ha dicho que parte de la razón es, efectivamente, librarse de la carga de la tecnología:

“En lugar de establecerlo ahora, fue algo interesante plantearlo en otra época y no solo estás hablando del ahora, por así decirlo, estás haciendo eco del ahora pero hablando en el pasado”.





Pero por otra parte, la idea de ponerle otro nombre parece destinada a indicar que el episodio que estamos a punto de ver no se limita a la etiqueta de ciencia ficción. Hace tiempo que la serie incorporó muchos elementos de terror, pero a diferencia de ‘The Twilight Zone’, la antología con la que a menudo se la compara, ‘Black Mirror’ nunca había cruzado completamente al territorio del terror, por lo que el título puede liberarse de las limitaciones de las pantallas titulares a las que se hace referencia en el título de la serie.

Nada más Black Mirror que el pasado representando el presente

‘Demon 79’ no presenta ningún uso destacado de la tecnología, un elemento clave en la serie, sino que toma una dirección sobrenatural teñida de terror, Brooker ha explicado que esto se debe a un ligero cambio de enfoque donde los avances humanos no son algo notable en su idea central:

“La etiqueta lo marca como adyacente a... Esto se debe a que, por lo general, Black Mirror se ha centrado en distopías tecnológicas o medios, sátira, mientras que esta historia tiene un elemento sobrenatural más fuerte, que se remonta al horror de la década de 1970. El episodio es casi inclasificable .Cuando comenzé esta temporada, era como 2021, hablando de escribirlo y, de hecho, era consciente de que al hacer Black Mirror, existía el peligro de que la gente supiera qué esperar del programa.

También era el peligro de que yo supiera qué esperar del programa, por lo que quería hacer algo un poco diferente. Cuando comenzó la serie, no había muchos otras similares, no había antologías distópicas de ciencia ficción. Entonces, la idea era comenzar a hacer algunos episodios de Red Mirror, que eran casi como una hermana, una especie de etiqueta de terror hermana dentro de una etiqueta, por así decirlo”.

El episodio está protagonizado por Vasan junto a Paapa Essiedu y es el único de esta temporada en el que Charlie Brooker tiene una coguionista, compartiendo funciones, Bisha K Ali, que está detrás de ‘Mrs Marvel’. La historia sigue a Nida, una dependienta musulmana muy educada que, en 1979, sufre un ambiente de odio racial y microagresiones por parte de sus colegas. Su madre ha muerto, dejándola viviendo sola en un pequeño piso. Pasa los días aguantando prejuicios y acoso sexual, y a veces imagina asesinar a quienes la rodean de maneras brutales.

Un día en el trabajo, encuentra, junto con un grupo de recortes de periódicos que describen una serie de asesinatos antes del Primero de Mayo, un talismán con el clásico símbolo del Oso Blanco (al que ‘Black Mirror’ ha regresado una y otra vez. Cuando cae sangre se libera un demonio, llamado Gaap, que toma la forma de Bobby Farrell del grupo disco Boney M, ya que es una apariencia que Nida encuentra atractiva, antes de comunicarle que debe matar a tres personas en los próximos tres días, o de lo contrario el mundo terminará en una guerra nuclear.

Una nueva marca de terror sin sesgo tecnológico

Por lo tanto, Nida se embarca a regañadientes en la misión de salvar al mundo de la muerte inminente, eligiendo a sus víctimas, para matar solo a aquellos que han hecho algo malo. Aunque en el póster se hace referencia a ‘El resplandor’, con las dudas de si la chica está realmente desquiciada o si realmente ve demonios, el desarrollo no es muy diferente a películas como ‘Death Note’, ‘Escalofrío’, u otra adaptación de Stephen King como ‘La zona muerta’.

Aunque tiene una capa de comedia, ‘Demon 79’ es una película de terror en toda regla, con 75 minutos de duración y utiliza texturas y elementos de cine de los 70, muy al estilo de Peter Strickland o Panos Cosmatos, con un tono de la historia que por momentos recuerda a ‘Censor’, con la que comulga en su ambientación y carácter netamente británico. Con fuerte carga social y política, Brooker se niega a dar pistas sobre la explicación final:

“Nunca sé. Nunca me gusta decir lo que la gente debería llevarse consigo. Es un poco un sueño febril y, con suerte, tan inclasificable como cualquier episodio de Black Mirror. Comienza de una manera y se convierte en una historia de amor al final. Se basa en todo tipo de cosas como si mis paranoias nucleares estuvieran ahí, creo que depende del espectador decidir”.

Sobre la pregunta de si habrá más “Red Mirror”, Brooker responde que “posiblemente”, lo que no sabemos es si estarán dentro de las temporadas de ‘Black Mirror’ como este o si saldrán por separado, al estilo Banderbatch, o si por el contrario tendrá su propia serie limitada. Lo único claro en sus palabras es que serán piezas de época en lugar de historias contemporáneas o futuristas, con un sesgo de terror. El autor añade:

“Hay otro de los otros episodios, no voy a decir cuál por spoilers que sigo pensando si debería ser Red Mirror o Black Mirror. E incluso diseñamos su título de Red Mirror y lo puse, lo quité una y otra ve y en el último minuto el otro día, dije: 'Ponlos ¡Vuelve! Pero ya era demasiado tarde”.

