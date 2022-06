'Ms. Marvel': una refrescante y colorida serie para Disney+ que no se conforma con ser otra más de superhéroes de Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel ha alcanzado un punto en el que tiene tantos superhéroes en nómina que podría haberse conformado con seguir contando nuevas aventuras de aquellos ya conocidos por el público. Sin embargo, el estudio comandado por Kevin Feige ni mucho menos se conforma con eso, y buena prueba de ello son títulos como 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos', 'Eternals', 'Caballero Luna' o 'Ms. Marvel', la serie que estrena Disney+ este miércoles 8 de junio.

En ella se nota un claro intento por llegar a un público diferente, tal y como reconoció el propio Feige en la presentación para la prensa de la serie. Al menos así es durante sus dos primeros episodios que he podido ver, pero la serie no deja de ser la presentación de un personaje que luego dará el salto a la gran pantalla acompañando a la Carol Danvers de Brie Larson en 'The Marvels', así que todo apunta a que eso irá cambiando.

Iman Vellani brilla en una serie prometedora

Dicho esto, el arranque de 'Ms. Marvel' realmente se siente diferente al resto de aventuras de este universo de superhéroes, ya que aquí se opta por un enfoque juvenil a una serie que tiene mucho más en común con 'Yo nunca', la estupenda serie de Netflix, que con 'Iron Man' o cualquier otra película de Marvel de presentación de personaje.

Eso lleva a que 'Ms. Marvel' sea una serie muy colorida en la que, al menos de entrada, la presencia de los superhéroes es más una obsesión propia de la edad que cualquier otra cosa. Es como cuando una adolescente se obsesionada con una cantante o un actor, lo único que con los superhéroes como modelo, en especial la Capitana Marvel, el auténtico modelo a seguir para Kamala Khan.

Ahí tenemos un punto de entrada que permite a 'Ms. Marvel' diferenciarse mientras introduce de forma paulatina el hecho de que la protagonista acaba consiguiendo poderes. Eso también encuentra su apoyo en un apartado visual lleno de detalles de fondo para recordarnos tanto la edad de la protagonista como aquello que le obsesiona. De hecho, esto es algo que está presente en pantalla desde el minuto uno de la serie.

Tengo claro que habrá cierto sector del público que rechace esa propuesta inicial de 'Ms. Marvel' y que incluso habrá quien lo considere una chorrada, pero lo cierto es que aporta una energía especial a la serie, una frescura necesaria para que no acabe siendo otro personaje más dentro del gran entramado de Marvel. Y esencial para ello es el gran acierto que ha sido el fichaje de Iman Vellani para dar vida a Kamala Khan.

En una serie así era esencial que el protagonista despertase simpatía en el espectador. Vellani está impecable, tanto mostrando ese entusiasmo necesario para contagiarlo al espectador como construyendo a una adolescente creíble y cercana, incluso para aquellos espectadores que haya mucho dejásemos atrás esa etapa de nuestra vida.

Los cimientos de 'Ms. Marvel'

La forma de hacerlo vuelve a ser potenciando la comedia para ir dando paso poco a poco a los momentos más ambiciosos visualmente, pero aquí en lugar de incidir en los excesos habituales a los que el cine y la televisión suele vincular esa edad, se opta por incidir más en su personalidad, en qué ha hecho que acabe siendo una fan de los superhéroes. Por mencionar un ejemplo reciente, ahí 'Ms. Marvel' puede recordar al fanatismo por cierta boy band de la protagonista de 'Red'.

Y es que los que busquen un gran espectáculo de superhéroes tendrán que tener paciencia, y eso si finalmente eso acaba llegando, pues 'Ms. Marvel' tiene otros objetivos. Y es que sí, ya en sus dos primeros episodios vemos a Kamala usar esas habilidades recién descubiertas, pero la serie se lo toma con calma para introducirlas en lugar de ir de buenas a primeras como un gran supervillano. De eso, al menos por ahora, no hay ni rastro.

Todo lo referente a los superhéroes es un añadido, fundamental, pero no lo principal. Como tampoco lo es el hecho de que la protagonista sea musulmana, algo que también se muestra con respeto y precisión, pero teniendo siempre claro que es un factor importante pero no decisivo en la vida de Kamala, no algo que la defina por encima de todo lo demás.

Dicho esto, tengo claro que la serie está obligada a evolucionar en episodios posteriores y que poco a poco irá acercándose más al modelo habitual de Marvel. Es inevitable que así sea, porque aquí sí que de entrada se marcan los vínculos con ese universo y ya conocemos el punto de destino. Es lo que hay, pero de mientras no hay nada de malo en disfrutar de que sus cimientos sí sean diferentes.

En resumidas cuentas

El arranque de 'Ms. Marvel' es refrescante, ya que se aleja de las coordenadas habituales de Marvel para abordar la historia de una adolescente que es muy fan de estos superhéroes. Luego eso último ya empieza a ganar presencia e irá más, pero al menos van con calma y manteniendo esa frescura inicial.