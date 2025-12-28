Las 8 mejores películas de Jim Jarmusch, el gran tótem del cine independiente americano que nada a contracorriente

Estas navidades son más blancas y felices porque llega uno de los cineastas con mejor pelazo blanco y más talento del cine independiente. Jim Jarmusch estrena largometraje más de un lustro después y siempre es motivo de celebración, porque es uno de los grandes nombres históricos de la cinematografía estadounidense.

Un maestro post-modernista que nunca dio su brazo a torcer creativamente, lo que le llevó a una posición militantemente indie y punk. Un referente en consistencia, en estilo único trazado a partir de varios referentes, en riqueza de matices y en explorar la compleja naturaleza humana a través de personajes en los márgenes. Su filmografía es ejemplar, y resumirla en ocho películas esenciales no es nada fácil, pero aquí está lo más parecido a un homenaje que esta casa puede realizar.

‘Extraños en el paraíso’ (’Stranger Than Paradise’, 1984)

Reparto: John Lurie, Eszter Balint, Richard Edson, Cecillia Stark.

Es difícil cristalizar tanto un estilo y una esencia tan pronto en una carrera, pero Jarmusch lo logró con su segundo largometraje. Puro cine americano explorado a través de inmigrantes y gente que no encaja en el sistema, aunque algunos hagan lo posible por ser asimilados. Y en ese proceso, relaciones complejas y comunicaciones rotas plasmadas con un aire de viñeta tan nouvelle vague que trastoca un formato tan estadounidense como la road movie. Magistral.

La crítica en Espinof

‘Down by Law (Bajo el peso de la ley)’ (’Down by Law’, 1986)

Reparto: Tom Waits, John Lurie, Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Ellen Barkin.

Todos gritamos por helado, pero sólo unos pocos tienen acceso a él mientras los marginados son apresados. Jarmusch crea una de sus películas más definitorias a través de tres personajes variopintos forzados a encontrarse en los confines de la prisión. Una gran subversión del cine carcelario cargado de inmensa poesía y belleza en lo pequeño.

‘Mystery Train’ (1989)

Reparto: Masatoshi Nagase, Yoiki Kudoh, Nicoletta Braschi, Steve Buscemi, Screamin’ Jay Hawkins.

Jarmusch disfruta mucho de las historias dispares que encuentran rimas inesperadas, de ahí que tienda tanto hacia a la antología. Aquí asoma a ello a través de tres historias que tienen lugar en la cuna del rock and roll, una Memphis bien desmitificada donde tienen lugar interacciones brutalmente honestas tamizadas con su clásica sofisticación.

‘Noche en la Tierra’ (’Night on Earth’, 1991)

Reparto: Winona Ryder, Gena Rowlands, Giancarlo Esposito, Roberto Benigni, Béatrice Dalle, Matti Pellonpää.

Y ya que mencionamos la antología, imposible resistirse a los bellos y caóticos hallazgos de la vida nocturna que se recogen en los cinco taxis distintos repartidos a lo largo del mundo que Jarmusch decide retratar. Retazos vitales muy dispares que plasmar de maravilla una de las grandes obsesiones del cineasta como es la comunicación.

‘Ghost Dog, el camino del samurái’ (’Ghost Dog: The Way of the Samurai’, 1999)

Reparto: Forest Whitaker, John Tormey, Cliff Gorman, Henry Silva, Isaach de Bankole.

Es posible que muchos se expusieran al cine de Jarmusch por primera vez gracias a la única ocasión donde navegó realmente el zeitgeist, haciendo cine de gángsters en un momento pletórico para el mismo gracias a Tarantino y Scorsese. Aunque Jim se sale completamente por la tangente con un estilo más contemplativo y marcado por los polar de Melville como ‘El silencio de un hombre’, creando una pieza única en el proceso con la poesía callejera del hip hop.

‘Flores rotas’ (’Broken Flowers’, 2005)

Reparto: Bill Murray, Sharon Stone, Frances Conroy, Jessica Lange, Tilda Swinton, Jeffrey Wright.

El director siempre estuvo obsesionado con esas sensaciones incompletas que suelen tener protagonistas muy rotos por dentro. Con su asentada madurez, estas historias se vuelven indagaciones en las consecuencias de las decisiones vitales, que encajan de maravilla para hacer una dramedia melancólica con un fantástico Bill Murray al frente.

Ver en alquiler | La crítica en Espinof

‘Sólo los amantes sobreviven’ (’Only Lovers Left Alive’, 2013)

Reparto: Tilda Swinton, Tom Hiddleston, Mia Wasikowska, Alton Yelchin, John Hurt.

Su acercamiento a lo fantástico ha sido muy puntual, pero como siempre ha preferido hacerlo de la manera más inusual. Ruidos psicodélicos y ciudades en ruinas se vuelven un escenario fabuloso para dos vampiros existenciales y románticos que examinan la poca capacidad de los humanos para apreciar lo que creamos y lo que nos conecta. Una maravilla de puro cine de culto.

Ver en Filmin y en Movistar+ | La crítica en Espinof

‘Paterson’ (2016)

Reparto: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Barry Shabaka Henley, Sterling Jerins.

Rutina es sólo aquellas pequeñas maravillas que damos por sentadas a causa de distracciones mayores. Jarmusch crea una de sus películas que más poetizan lo cotidiano a través de un uso bastante explícito de la poesía, creando un elusivo estudio de personaje donde puede brillar Adam Driver.

Ver en Filmin | La crítica en Espinof